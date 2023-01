GCC Pokémon: disponibile l’espansione Zenit Regale

Tramite comunicato stampa, The Pokémon Company ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione del GCC Pokémon, Zenit Regale: scopriamo insieme tutti i dettagli

Recentemente (dopo Scarlatto e Violetto e Pokémon GO), The Pokémon Company International ha annunciato la pubblicazione della nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Zenit Regale (ambientata a Galar!), disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo. L’espansione Zenit Regale introduce stili artistici inediti e illustrazioni peculiari, che caratterizzano in modo particolare le carte con illustrazione speciale, tra le quali figurerà per la prima volta un Pokémon- V ASTRO. L’espansione comprende anche il set Galleria di Galar di 70 carte, che annovera tra i protagonisti Pokémon-V, Pokémon-VMAX, Pokémon-V ASTRO, nonché Pokémon senza una regola speciale e carte Aiuto. Grazie alle illustrazioni speciali di queste carte, i fan possono scoprire l’unicità di ogni Pokémon o personaggio raffigurato. La Galleria di Galar include Pokémon dello stampo di Mewtwo-V ASTRO, Darkrai-V ASTRO e Zoroark di Hisui-V ASTRO.

Inoltre grazie a un nuovo tipo di illustrazione composta, gli Allenatori potranno anche collezionare e combinare nove diverse carte della Galleria di Galar per formare un’immagine unica più grande. I seguenti prodotti dell’espansione Zenit Regale sono ora disponibili:

Set Allenatore Fuoriclasse Zenit Regale : include 10 buste dell’espansione Zenit Regale, unacarta con illustrazione speciale e impressa in modo speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco;

: include 10 buste dell’espansione Zenit Regale, unacarta con illustrazione speciale e impressa in modo speciale di Lucario-V ASTRO e vari accessori di gioco; Collezione Regieleki-V o Regidrago-V Zenit Regale: include quattro buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale e una carta gigante di Regieleki-V o Regidrago-V, nonché una carta promozionale olografica di un Pokémon senza regola speciale.

GCC Pokémon: tanti prodotti in arrivo per l’espansione Zenit Regale

Da attendere con impazienza sarà la pubblicazione dei seguenti prodotti in arrivo prossimamente:

Miniscatole da collezione Zenit Regale : ciascuna include due buste dell’espansione Zenit Regale, una carta con illustrazione e un foglio di adesivi;

: ciascuna include due buste dell’espansione Zenit Regale, una carta con illustrazione e un foglio di adesivi; Collezione speciale Pikachu-VMAX Zenit Regale : include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V;

: include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale e una carta promozionale gigante di Pikachu-VMAX nonché una carta promozionale olografica di Pikachu-V; Scatole da collezione Zenit Regale : ciascuna include cinque buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar;

: ciascuna include cinque buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale a figura intera di Articuno di Galar, Zapdos di Galar o Moltres di Galar; Collezione con spilla Rillaboom, Cinderace o Inteleon Zenit Regale : include tre buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente;

: include tre buste dell’espansione Zenit Regale e una carta promozionale di Rillaboom, Cinderace o Inteleon, insieme alla spilla corrispondente; Collezione premium con tabellone di gioco Morpeko-V UNIONE Zenit Regale : include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, quattro carte impresse in modo speciale di Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante;

: include cinque buste dell’espansione Zenit Regale, quattro carte impresse in modo speciale di Morpeko-V UNIONE, una carta della Professoressa Magnolia, un tabellone di gioco e una carta gigante; Collezione premium con statuina Zacian cromatico o Zamazenta cromatico Zenit Regale: include 11 buste dell’espansione Zenit Regale, una carta promozionale impressa in modo speciale di Zacian-V cromatico o Zamazenta-V cromatico, una statuina cromatica e una spilla cromatica corrispondenti, e un set di bustine protettive.

È dunque disponibile l’espansione Zenit Regale del GCC Pokémon, potete trovare i prodotti in tutti i rivenditori autorizzati. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico, ludico e tech!