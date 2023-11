Mostre di fotografia a novembre: tutte le mostre in Italia

Per tutti gli appassionati di fotografia nasce la nuova rubrica che illustra le principali mostre di fotografia in Italia di ogni mese, quelle più interessanti e da non perdere: scopriamo insieme quelle del mese di novembre!

Per chi è stanco di perdersi sempre gli appuntamenti con le migliori mostre fotografiche in Italia, c’è una nuova rubrica, nata proprio per essere un’agenda da portare sempre con sè! Ogni mese faremo un elenco di tutte le migliori mostre di fotografia in Italia e iniziamo quindi con il mese di novembre. Per i professionisti che vogliono cercare nuovi stimoli, per gli appassionati che amano la fotografia esposta, le mostre di fotografia sono sempre un piacere e per il mese di novembre, ci sono davvero dei titoli da non perdere! Dai maestri della fotografia che ritornano in esposizione in Italia, a fotografi d’autore contemporanei, da mostre molto ampie, a mostre con pochi scatti ma molto particolari e intensi, come quella di Mattia Ozbot realizzata con le stampe di Fujifilm. Pronti a scoprirle con noi?

Mostre di fotografia novembre| Helmut Newton a Roma

TITOLO: HELMUT NEWTON. LEGACY

QUANDO: dal 18 ottobre al 10 marzo 2024

DOVE: Ara Pacis, Roma

Nel Museo dell’Ara Pacis di Roma si può goedere dell’ampia retrospettiva dedicata a Helmut Newton, ideata in occasione del centesimo anniversario della nascita del fotografo tedesco. La mostra raccoglie una serie di 250 fotografie, oltre a riviste e documenti, per esaminare il linguaggio e il lato provocatorio dell’artista. A comporre HELMUT NEWTON. LEGACY sono alcune delle opere più iconiche del fotografo: tra queste spiccano quelle legate ai servizi di moda più rivoluzionari e sovversivi per l’epoca e la serie ispirata ai film di Hitchcock, Truffaut e Fellini.

Mostre di fotografia novembre| Sebastião Salgado

TITOLO: Amazzonia

QUANDO: dal 12 maggio 2023 al 28 gennaio 2024 (prorogata)

DOVE: Fabbrica del Vapore, Milano

Un autore celebre in tutto il mondo, con una mostra che ha girato il mondo, ma che da quest’anno è disponibile a Milano. Dopo il progetto Genesi, dedicato alle regioni più remote del pianeta per testimoniarne la maestosa bellezza, Sebastião Salgado ha intrapreso una nuova serie di viaggi per catturare l’incredibile ricchezza e varietà della foresta amazzonica brasiliana e i modi di vita dei suoi popoli, stabilendosi nei loro villaggi per diverse settimane e fotografando diversi gruppi etnici. Un progetto durato sette anni, durante i quali ha fotografato la vegetazione, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano. Con oltre 200 fotografie, Amazônia vuole proporre un’immersione totale nella foresta amazzonica, invitandoci a riflettere sulla necessità di proteggerla.

Mostre di fotografia novembre| Mimmo Jodice a Torino

TITOLO: Senza tempo

QUANDO: dal 29 giugno 2023 al 7 gennaio 2024

DOVE: Gallerie d’Italia, Torino

La mostra di Mimmo Jodice, Senza tempo, a cura di Roberto Koch è il secondo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana”, avviato nel 2022 con la mostra di Lisetta Carmi. Questo progetto nasce con l’intento di realizzare un omaggio ai grandi maestri della fotografia del nostro paese. I progetti espositivi prevedono il coinvolgimento anche di un altro artista accanto all’autore scelto: in questo caso Mario Martone, celebre regista e autore, ha diretto e realizzato un filmato documentario sulla vita di Mimmo Jodice, suo amico e concittadino, che viene mostrato nelle sale espositive per la prima volta.

Mostre di fotografia novembre| L’opera di Tina Medotti

TITOLO: Tima Medotti. L’opera.

QUANDO: dal 22 settembre 2023 al 28 gennaio 2024

DOVE: Palazzo Roverella, Torino

A Palazzo Roverella la più completa mostra mai organizzata in Italia sull’opera di Tina Modotti. Più di 300 opere tra immagini, filmati e documenti ricostruiscono il lavoro fotografico di una delle più importanti fotografe del XX secolo. Dalle architetture alle nature morte, dal racconto della quotidianità dei ceti popolari, dei contadini, degli operai, dei bambini e delle donne, alla mutazione delle periferie con l’arrivo della nuova modernità. Se i suoi primi passi come fotografa risentono ancora dell’influenza del grande fotografo americano Edward Weston, di cui fu assistente e modella negli anni della rivoluzione Messicana, lo sguardo di Tina Modotti acquista presto una sua personalità sia nella scelta dei soggetti che nella loro rappresentazione.

Mostre di fotografia novembre| Robert Doisneau a Verona

TITOLO: Robert Doisneau, la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese

QUANDO: dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024

DOVE: Palazzo della Gran Guardia Verona

Il maestro della fotografia del Novecento torna in Italia con una retrospettiva di 135 immagini tra le più note, ma anche molte sperimentazioni. Tra le opere in mostra non poteva mancare Le Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950, immagine celebre e iconica, ritenuta tra le più riprodotte al mondo, nella quale una giovane coppia si bacia davanti al municipio di Parigi. Il celebre scatto non fu frutto del caso: Doisneau stava realizzando un servizio per la rivista americana Life e per questo chiese ai due giovani di posare per lui.

Mostre di fotografia novembre| La retrospettiva di Eve Arnold

TITOLO: Eve Arnold. L’opera, 1950-1980.

QUANDO: dal 23 settembre 2023 al 7 gennaio 2024

DOVE: Museo Civico di San Domenico, Forlì

Per chi si fosse perso l’esposizione di Torino a Camera, si può godere i bellisimi scatti di Eve Arnold a Forlì, con la prima tappa di questa mostra itinerante. Difficile identificare un unico fil rouge che riassuma la sua poetica: negli anni, davanti all’obiettivo di Eve Arnold, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo. Per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 160 fotografie: un vero e proprio viaggio all’interno della produzione della fotografa statunitense, sancita anche nel passaggio dal bianco e nero agli scatti a colori.

Mostre di fotografia novembre| I fotografi Mangnum

TITOLO: The 1950s. Storie americane dei grandi fotografi Magnum

QUANDO: dal 7 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023

DOVE: Palazzo del governatore, Parma

Una grande mostra per gli amanti della fotografia classica è quella che narra le storie americane con gli scatti dei fotografi Magnum. In mostra scatti celebri e inediti di Dennis Stock, Elliott Erwitt, Werner Bischof, Wayne Miller, Philippe Halsman, Inge Morath, Burt Glinn, Bob Henriques, Rene Burri, Cornell Capa, Leonard Freed, Erich Hartmann, Bruce Davidson, Eve Arnold: per la prima volta tutti questi maestri della fotografia insieme in un progetto originale a cura di Marco Minuz insieme con Summer Jamboree.

Mostre di fotografia novembre| L’Ucraina di Stefano Rosselli

TITOLO: Ucraina

QUANDO: dall’8 novembre al 7 gennaio 2024

DOVE: Memoriale della Shoah, Milano

Una mostra che ospita gli scatti del lavoro realizzato dal fotografo Stefano Rosselli nei tre viaggi organizzati da febbraio 2023 nel Paese dilaniato dalla guerra. Un racconto che si concentra sulla quotidianità di chi “rimane”, tra gli strazi della guerra, e indirettamente parla alle generazioni future. La mostra si avvale della esperienza nell’imaging di FUJIFILM che ha preso in carico la produzione delle immagini mettendo a disposizione i propri materiali progettati per la stampa fotografica professionale di alto livello.

Mostre di fotografia novembre | Mattia Ozbot FCF Gallery

TITOLO: Verso il prossimo Traguardo

QUANDO: dal 9 novembre al 1 dicembre 2023

DOVE: FCF Gallery, Milano (ingresso gratuito)

L’esposizione intitolata “Verso il prossimo traguardo”, curatela di Loredana De Pace, è il risultato di un lavoro meticoloso e appassionato da parte dell’artista Mattia Ozbot. Con la sua maestria tecnica e la sua sensibilità artistica, è riuscito a catturare in ogni singola fotografia esposta l’energia e le emozioni uniche dello sport. La mostra offre uno sguardo sull’esperienza lavorativa di Ozbot durante i Campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. Dal basket e il calcio allo sci invernale, al ciclismo, al nuoto e altro ancora, le fotografie di Ozbot catturano le emozioni, le azioni e la gioia condivisa sinonimo di sport. “Verso il Prossimo Traguardo” regalerà a tutti gli appassionati dello sport e agli amanti della fotografia l’opportunità di immergersi in un’esperienza visiva unica. Le stampe della mostra sono realizzate grazie al supporto di FUJIFILM Italia, in un luogo insolito e molto particolare, FCF Forniture Cine Foto.