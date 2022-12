Fotografia: Idee regalo di Natale per appassionati

Il Natale e le feste natalizie stanno arrivando e così il momento di scegliere quali regali fare alle persone a noi care. Scopriamo insieme le idee regalo per gli appassionati di fotografia

Il Natale sta arrivando e così il momento di dover scegliere i regali per le persone a noi care, impresa non sempre facile! Se abbiamo regali da fare per professionisti o appassionati di fotografia, si tratta di un’impresa più semplice, perché si può andare a scegliere trai tanti prodotti fotografici rimanendo all’interno dei budget che ci siamo prefissati.

Ecco quindi alcune idee regalo di Natale per fotografi o appassionati di fotografia, che ci possano aiutare a scegliere tra i tanti prodotti che ci sono e che soprattutto stiano all’interno di budget di prezzo contenuti.

Fotografia: idee regalo di Natale per gli appassionati

1. Macchina fotografica istantanea e prodotti Instax Fujifilm

Che si tratti di una polaroid, di una Fujifilm, di una Kodak o di una Lomography, la macchina fotografica istantanea è sempre un bel regalo da ricevere. In un mondo immerso nel digitale, una macchina istantanea offre la possibilità di scattare la fotografia e stamparla al momento, potendo tenerla come ricordo o magari regalarla. I prodotti istantanei sono molti tra cui si può scegliere, ma sicuramente un marchio che garantisce qualità e divertimento è Fujifilm. Grazie alla gamma di prodotti Instax, Fujifilm offre sia macchine fotografiche istantanee sia stampanti Bluetooth che collegate al proprio smartphone possono stampare al momento in formato “polaroid”.

I prodotti Instax sono idee da tenere d’occhio per Natale in ambito fotografia, perché sono variegati, offrono dal formato mini a quello wide allo square con macchine totalmente analogiche o ibride digitali con la possibilità di vedere la foto in anteprima sullo schermo.

2. Macchine fotografiche analogiche

La macchina fotografica analogica è un regalo molto azzeccato sia per gli appassionati di fotografia sia per i fotografi professionisti che posseggono tante fotocamere digitali e vogliono sperimentare la loro creatività con un prodotto analogico.

Tante soluzioni diverse si possono trovare nel marchio Lomography, specializzato in fotocamere analogiche dalla grafica molto accattivante e molto intuitive da utilizzare. Si possono trovare dimensioni, materiali e colori di tutti i tipi oltre che ampiezze focali differenti, arrivando anche a camere che hanno obiettivi solo fisheye o solo macro e che offrono molto divertimento nello scatto.

Un vero gioiello è il modello Konstruktor, che propone una macchina fotografica analogica da costruire, con tutti i pezzi e le istruzioni, per arrivare ad un risultato di un prodotto automatico, leggero intuitivo e perfettamente funzionante.

3. Pellicole analogiche o istantanee

Sempre per rimanere in tema di fotografia analogica, entriamo nel mondo delle pellicole, sia analogiche che cartucce istantanee per caricare la propria macchina fotografica istantanea.

Questo è un ottimo regalo per chi già possiede una macchina, che potrebbe anche essere una di quelle già citate in questo articolo. Per quanto riguarda le fotocamere istantanee, ci sono molte pellicole che offrono molta creatività, ad esempio le Fujifilm Instax Bianco e nero o formato con bordo nero o il creativo formato macaron per le fotocamere Instax Mini.

Per quanto riguarda le fotocamere analogiche, ci si può buttare sul mondo delle pellicole, bianco e nero, colori, ASA di diversi tipo, perfetti per sperimentare. E per questo, consigliamo il marchio Ilford, nato per la fotografia analogica, con tantissima scelta di pellicole in bianco e nero e anche carta fotografica per lo sviluppo.

(in offerta su amazon.it) Ilford 1574577, rullino per foto in bianco e nero HP5 Plus 400-27 HP5 PLUS è una pellicola a medio contrasto ad alta velocità che la rende particolarmente adatta per l'azione e la fotografia di stampa e anche una scelta per la fotografia di uso generale. Valore nominale ISO 400, produce negativi di nitidezza e grana fine in tutte le condizioni di illuminazione

4.Macchine fotografiche subacquee per bambini

Per iniziare a passare al mondo digitale, ma rimanere sempre in un budget contenuto, un’ottima idea per i più piccoli sono le macchine fotografiche appositamente pensate per loro. Vero che ormai viviamo in un mondo dove regnano gli smartphone, però il fascino di possedere una macchina fotografica vera, non passa mai di moda.

In questo ambito, ottimi prodotto arrivano da Nikon, in particolare la COOLPIX W150, una macchina semplice intuitiva e soprattutto impermeabile fino a 10 metri, che consente quindi fantastici scatti subacquei.

5. Faretti e luce LED

Per chi già scatta o fa video, magari con lo scopo di creare contenuti online, sempre utili sono i faretti, le luci Led e i light ring, che ultimamente sono molto gettonati per i video su Tik Tok.

Senza spendere le cifre importanti dei fotografi professionisti, si possono trovare fari led di tantissimi tipologie e marchi. La parte più divertente di questi faretti è la creatività che offrono, con luce dimmerabile e gelatine colorate o incorporate all’interno o con la possibilità d’intercambiabile.

Tra queste idee per il Natale in merito alla fotografia, possiamo consigliare la lampada a LED SmallRig RM120 che abbiamo recensito quest’anno e che può essere molto comoda sia per foto che per video.