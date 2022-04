Recensione SmallRig Lightweight Fluid Video Head (3457)

In questa recensione il protagonista sarà un accessorio per i videomaker che vogliono viaggiare leggeri: SmallRig Lightweight Fluid Video Head (3457)

SmallRig non è nuova sulle pagine di tuttoteK. Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato di PT10: il treppiedi dell’azienda pensato per l’outdoor. Questa volta entriamo nella categoria per il quale questo marchio è noto a molti: il videomaking. In questa recensione, infatti, vi parleremo nuovamente di un prodotto volto a non occupare spazio e, quindi, ad essere trasportato con facilità: SmallRig Lightweight Fluid Video Head (3457).

Il nome è lungo, è vero… tuttavia, sintetizza ciò che l’accessorio promette di offrire, ossia una testa fluida per treppiedi, ideata per la realizzazione dei video fluidi. Analizziamo insieme questa Lightweight Fluid Video Head e scopriamo se può rivelarsi un buon compagno per i videomaker che amano viaggiare leggeri.

Specifiche tecniche dichiarate dall’azienda

Si adatta a treppiedi con viti 3/8

Capacità di carico: 5kg

Inclinazione: +90°/-60°

Dimensioni del prodotto: 104 x 77,5 x 62mm

Peso netto: 512g±5g

Diametro della base: 46mm

Lunghezza della maniglia telescopica: 140 ± 5mm

Lunghezza massima della maniglia telescopica: 330 ± 5 mm

Materiale: Lega di alluminio.

Recensione SmallRig Lightweight Fluid Video Head – Unboxing e prime impressioni

La testa fluida è contenuta in un cartone e imbottita perfettamente grazie alla classica spugna nera. Nella confezione è presente unicamente il prodotto, senza alcun foglio di istruzioni. Una volta estratto ci siamo accorti di come il magnete utile a mantenere il chiavino in posizione fosse venuto via. Nulla di trascendentale (lo abbiamo sistemato immediatamente con della super colla) ma che ci ha fatto leggermente storcere il naso visto il costo non propriamente basso dell’accessorio.

Tolta questa piccola nota, la testa si presenta costruita in maniera davvero impeccabile. Il materiale predominante è l’alluminio, che consente alla testa di pesare 506g, tuttavia, abbiamo anche una sezione in spugna che riveste la presa per garantire un maggiore grip. Parlando di dimensioni, invece, dalla base fino alla cima dell’impugnatura (posta in verticale) il tutto misurerà 17cm. Dalla base alla piastra, invece, la testa misura 10cm. La sola impugnatura, essendo telescopica, può andare da 14cm, fino ad una lunghezza massima di 33cm.

Recensione SmallRig Lightweight Fluid Video Head – Diverse funzionalità

SmallRig Lightweight Fluid Video Head è dotata di ben 6 manopole. Partendo dal lato inferiore, quella tonda serve per sbloccare il movimento sull’asse X. Sul lato sinistro ne abbiamo altre 2: quella inferiore e più grande servirà per permettere il movimento sull’asse Y. Quella più piccola posta al disopra, invece, ci consentirà di muovere la sezione superiore avanti e indietro, in modo da bilanciare il baricentro e avere video più stabili nel caso, ad esempio, utilizzassimo obbiettivi più pesanti. In concomitanza dell’impugnatura abbiamo un’altra leva che ci permetterà di ruotare quest’ultima a 360° per utilizzarla come ci è comoda. Sulla parte superiore della testa potremo sganciare la piastra Arca-swiss con il pomello circolare, mentre con quello dall’altro lato riusciremo a ruotare la sola parte superiore, nel caso volessimo attuare degli aggiustamenti.

Come abbiamo precedentemente accennato, ancorato ad un magnete vi è il chiavino utile per stringere o svitare la filettatura che ancorerà la nostra camera alla piastra. Le filettature da 1/4 ”-20 presenti sono ben 2: ideali per essere agganciate a un cage o a una “piastra a L”. Nel caso volessimo installare una fotocamera priva di gabbia (come nel nostro caso) potremo estrarre una delle due viti. Il lato sinistro ospita un’entrata da 1/4 ”-20 per agganciarci un braccio con sopra un microfono o una luce LED (o qualsiasi altra cosa). Sul fondo vi è invece una piccola livella utile a sistemare la posizione del treppiedi nel caso di gap.

Recensione SmallRig Lightweight Fluid Video Head – Il nostro test

Abbiamo esaminato questa testa con un corpo macchina che, con obbiettivo installato, non raggiunge neanche il kg di peso. Nel caso non disponeste di cage, potrete installare la fotocamera unicamente in orizzontale dato che, per via dei meccanismi, la testa non è in grado di oscillare a destra o sinistra. Visto che degli spezzoni parlando più di un lungo testo, vi lasciamo qui sotto alcuni test da noi effettuati, prima sull’asse X, poi Y e poi su entrambe. I test sono stati effettuati con un obbiettivo dalla lunghezza focale di 120mm e con ogni tipo di stabilizzazione disattivata, per rendere meglio l’idea.

Come vedete, la resa è davvero ottima. Nel caso di stabilizzazione, anche non così qualitativa, i risultati, poi, saranno davvero invidiabili. Di seguito, un altro esempio, questa volta con l’IBIS del corpo Olympus attivato sulla nostra camera.

Mentre bloccando uno dei due assi non abbiamo avuto alcun problema ad ottenere risultati soddisfacenti anche senza IBIS, quando abbiamo utilizzato questa testa in modalità “libera” è sopraggiunta un po’ di difficoltà. Questo perché i due meccanismi non richiedono la medesima forza per essere azionati. La base che ci permette di muoverci in orizzontale, infatti, è leggermente più duretta. Il ché di traduce, nel più delle volte, in un “effetto zig-zag” eliminabile grazie alla stabilizzazione in camera o in post-produzione.

Tiriamo le somme

SmallRig Lightweight Fluid Video Head (3457) è una testa fluida che, sul sito ufficiale dell’azienda, è proposta ad un prezzo di €91,37. Quello che offre questo accessorio è la concreta possibilità di realizzare video fluidi con un’attrezzatura non invadente, da portarsi dietro anche in eventuali scampagnate o semplicemente facile da trasportare. Abbiamo apprezzato la sua qualità costruttiva, tutte le modifiche attuabili direttamente dalla testa e, soprattutto, la presa allungabile e inclinabile a nostro piacimento. Padroneggiandola, riuscirete sicuramente a gestire la forza da applicare per effettuare dei video fluidi con tutti e due gli assi sbloccati ma, secondo noi, l’ideale consiste nell’utilizzare questa testa con un corpo macchina o un obbiettivo che godono di una stabilizzazione decente, in modo da tirare fuori il meglio che questa testa ha da offrire.