Recensione What If…? 2 episodio 1: Nebula cyberpunk

Vi presentiamo la recensione episodio per episodio della stagione 2 di What If…?: ecco la recensione dell’episodio 1

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: animazione. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: A.C. Bradley. CAST: Jeffrey Wright, Karen Gillan, Jude Law, Michael Rooker, Seth Green, Taika Waititi, Michael Douglas, Hayley Atwell, John Slattery, Kurt Russell, Chris Hemsworth, Laurence Fishburne, Sebastian Stan, Atandwa Kani, Jon Favreau, Cate Blanchett, Clancy Brown, Josh Brolin, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Frank Grillo, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Sam Rockwell, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Tessa Thompson, Stanley Tucci, Rachel Weisz. DURATA: 20 minuti per episodio. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: dal 22 dicembre 2023.

Nebula si trasforma da supercriminale a superpoliziotta nella seconda stagione di What if…? mentre indaga su un omicidio galattico che potrebbe essere il preludio della caduta di Xandar. La serie su Disney+ riparte così con il piede giusto, mostrandosi almeno per ora come una degna prosecuzione della prima serie di episodi che hanno rappresentato uno degli apici stagionali di un MCU sempre più allo sbando.

Noir incontra il cyberpunk: una formula vincente | Recensione What If…? 2 episodio 1

In questa serie, come nella prima, vengono proposti futuri alternativi per i personaggi più (o meno) amati dell’universo cinematografico Marvel. Nel primo episodio della seconda stagione la protagonista è Nebula, che viene abbandonata da Thanos dopo la immaginaria sconfitta subita da Ronan e viene salvata dalla Nova Corps, per diventare un agente su Xandar. Questo posto idilliaco, però, diventa un luogo da incubo nel momento in cui, per salvarsi dall’attacco dello stesso Ronan, si rinchiude in uno scudo che la protegge dalle minacce esterne ma allo stesso tempo la costringe a un isolamento che tira fuori il peggio da ciascun cittadino.

Un tuffo nel futuro cyberpunk con atmosfere alla Blade Runner e una trama investigativa noir sono la formula vincente di questo episodio. Nella storia d’esordio della seconda stagione, Nebula è chiamata a indagare sul misterioso omicidio di Yondu. Mentre il Nova Corps vuole archiviare la morte del supercriminale galattico, Nebula teme come dietro la vicenda si sia creato un complicato scenario che sta prendendo vita sul pianeta Xandar. Cosa si nasconderà dietro questa morte?

La redenzione di Nebula | Recensione What If…? 2 episodio 1

L’episodio è molto positivo, portandoci in un futuro cyberpunk e con questa versione di Nebula che si fa portatrice di valori come il coraggio, la ricerca di verità e la coerenza verso una promessa fatta. Un arco narrativo in buona parte già sviluppato nella linea temporale classica, un passaggio da villain ad antieroe e poi a vero e proprio salvatore. La storia avrebbe meritato probabilmente anche un film, con tutti gli ingredienti per il successo: la comparsa di personaggi in grado di scaldare il cuore del pubblico; una convincente mission; il colpo di scena e una costruzione dei fatti molto lineare, oltre che logica. Ancora una volta, insomma, What if…? si palesa come la boccata d’aria fresca in un momento di crisi creativa nella produzione cinematografica Marvel.