Nital compie trent’anni e si regala un nuovo logo

NNital, società di distribuzione del marchio Nikon compie trent’anni e si regala un nuovo logo

Nell’aprile del 1991 nasceva a Torino una nuova società con il compito di distribuire in Italia il prestigioso marchio fotografico giapponese Nikon: la Nital S.p.A..

L’azienda fin dai suoi primi passi possedeva già il know-how per affermarsi, appartenendo al Gruppo Fowa e potendo dunque usufruire dell’esperienza e delle strutture di una società che già dal dopoguerra si era specializzata nella distribuzione di marchi leader sul mercato fotografico italiano.

La Nital si è sempre dimostrata un’azienda capace di cogliere le esigenze e le tendenze del mercato, individuando i segmenti sui quali operare con determinazione per conquistare una leadership in termini di vendite e servizi.

Nital festeggia 30 anni e rinnova il logo dopo 7 anni

Oggi la Nital compie 30 anni: un importante compleanno che l’azienda intende celebrare anche con la presentazione del restyling del suo logo aziendale, 7 anni dopo la sua ultima revisione. Il nuovo logo avrà anche una “special edition” dedicata appositamente al 30° anniversario.

Il percorso di “aggiornamento” di un logo non è semplice, soprattutto quando quest’ultimo non è legato alla produzione di beni fisici ma all’erogazione di servizi. È il caso di Nital che, pur “solo” importando e distribuendo molti brand hi-tech, dopo 30 anni di attività è comunque ampiamente riconosciuta come importante protagonista del mercato tecnologico italiano. Il suo logo, ben noto ad operatori e clienti, non vuole essere semplicemente l’aspetto visivo dell’azienda ma, per la dinamica realtà torinese, rappresenta un valore più complesso, capace di definirne i valori intrinseci e la sua storia.

Nella sua nuova veste grafica, il logo Nital viene addolcito e reso più attuale, a conferma della continua ricerca dell’azienda di elementi moderni e della sua inarrestabile propensione verso il futuro; il pallino rosso, introdotto 7 anni fa, propone nuovamente, laddove possibile, le date (19)58 – (19)91, ad indicare l’appartenenza della Nital (fondata appunto nel 1991) al gruppo di aziende guidato dalla capostipite Fowa, nata nel 1958.