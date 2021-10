Nilox Mini Wi-Fi 3: ecco la nuova action cam

Nilox ha presentato la nuova Mini Wi-Fi 3, l’action cam con sensore migliorato e un’ampia gamma di accessori. Scopriamola insieme

Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility, ha presentato la nuova Mini Wi-Fi 3. L’annuncio è arrivato in concomitanza a quello dei nuovi monopattini Nilox Blaze SE e Nilox M1. Funzionale, affidabile e accessibile, è l’action cam perfetta per vivere al massimo tutte le avventure. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le sue caratteristiche principali e i suoi punti di forza.

Ecco la nuova action cam Nilox Mini Wi-Fi 3

Questa piccola action cam consente di registrare video in 4K a 30 fps e di scattare immagini fino a 20 MP. Grazie allo schermo LCD da 2”, è semplice riguardare foto e video, mentre l’applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS permette di regolare le impostazioni e registrare video e foto direttamente dallo smartphone.

La custodia protettiva waterproof e i numerosi accessori in dotazione rendono questa action cam ideale per immortalare i momenti più importanti in ogni tipo di situazione, dagli sport invernali alle immersioni fino a 30 metri di profondità. Inoltre, la memoria fino a 64 GB e le due batterie da 900 mAh incluse in confezione consentono di portare Mini Wi-Fi 3 sempre con sé, senza doversi preoccupare di esaurire lo spazio o il tempo a disposizione nel momento meno opportuno.

Insomma, saremo in grado di registrare le nostre imprese sportive in qualsiasi condizione e in qualsiasi momento. Una caratteristica niente male per chi ama passare ore e ore fuori da casa percorrendo dei sentieri di campagna o di montagna e immortalare ogni singolo istante. La nuova action cam di Nilox è disponibile all’acquisto a un prezzo consigliato al pubblico di 59,95 €. In questo modo si piazza bene su un mercato già competitivo, specialmente in quella fascia di prezzo.

