Nikon Z 9 si aggiudica il Gold Award 2022

La nuova mirrorless Nikon Z 9 s aggiudica il Gold Award 2022 assegnato da DPReview

DPReview, uno dei siti web più autorevoli nel campo della fotografia e tra i più visitati al mondo dagli appassionati e dai professionisti del settore, ha conferito il Gold Award alla nuova mirrorless Nikon Z 9 attribuendole un punteggio del 94%, il più alto che sia mai stato assegnato a una macchina fotografica dal sito.

In particolare, gli autori del sito hanno apprezzato della Nikon Z 9 il sistema autofocus più sofisticato di Nikon e il tracking 3D aggiornato, le incredibili e significativamente superiori capacità video, l’ergonomia, la robustezza e la maneggevolezza e il mirino particolarmente reattivo senza blackout, che permette di non avere ritardi rispetto all’azione consentendo così di rimanere concentrati solo sullo scatto.

Nikon Z 9 premiata a pochi mesi dalla sua uscita sul mercato

La Z 9, presentata da Nikon pochi mesi fa, è progettata per coloro che vogliono superare i confini conosciuti della fotografia e del video. La nuova ammiraglia è perfetta per i professionisti della fotografia naturalistica, sportiva e fotoreportistica che richiedono mirini elettronici eccezionali, AF, operatività e robustezza superiori perfino a quelle della Nikon D6. La Z 9 è anche ideale per i professionisti della moda e della fotografia da studio, che hanno la necessità di dare sfogo alla loro creatività fotografica, e per i videomaker che desiderano ottenere un risultato di qualità con un workflow efficiente.

È dotata di un nuovo sensore CMOS stacked a pieno formato da 45,7MP e di processore EXPEED 7 ultrarapido ed è in grado di scattare fino a 120fps con messa a fuoco automatica completa e di registrare un’estesa gamma video a pieno formato 8K da 24p a 60p, in 4K da 24p a 120p e video time-lapse direttamente “on-camera”.

Secondo DPReview, la Nikon Z 9 “combina nel complesso il meglio di una DSLR e di una videocamera in un unico corpo” ed “è forse la fotocamera più completa che abbiamo mai usato.”