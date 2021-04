Nikon e la collaborazione con Marilyn Stafford FotoReportage Award

Nikon, per il terzo anno consecutivo, celebra il talento delle fotografe e aderisce a uno dei premi di fotografia più ambiti al mondo, il Marilyn Stafford FotoReportage Award 2021.

Nikon torna a collaborare con questo prestigioso premio di fotografia estito da FotoDocument, azienda no profit che opera nel mondo dell’arte, questo prestigioso concorso premia le fotografe che documentano problematiche sociali, economiche e ambientali di cui poco si parla.

Il premio è un riconoscimento del talento femminile e del potere della fotografia ed è stato fondato nel 2017 dalla pionieristica fotoreporter Marilyn Stafford, che ha iniziato la sua carriera di fotogiornalista negli anni Sessanta (allora e ancora oggi dominato dagli uomini). Il lavoro di Stafford che documenta i rifugiati algerini in Tunisia era stato pubblicato nel 1958 nella famosa prima pagina del The Observer, portando la loro situazione all’attenzione del mondo.

Nikon e FotoDocument insieme per il Merilyn Stafford FotoReportage Award 2021

Il premio messo in palio, pari a 2.000 sterline, permetterà a una fotografa professionista di completare il proprio progetto fotografico documentaristico; allo stesso tempo, il concorso fornisce alle fotografe di tutto il mondo una piattaforma per promuovere il loro lavoro nel campo del fotogiornalismo.

Nel 2020 si era aggiudicato il finanziamento Nicky Quamina-Woo con il progetto “As The Water Comes”, un lavoro lungo e complesso sugli effetti dei cambiamenti climatici in Senegal e le soluzioni locali utilizzate per combatterli.

La sponsorizzazione di Nikon conferma il suo continuo impegno a coltivare il talento femminile nel settore della fotografia e a far luce su alcune delle questioni globali più urgenti, evidenziando al contempo come le donne stiano aiutando ad affrontarle attraverso il potere della loro fotografia.

Fornire ai fotografi di tutto il mondo l’attrezzatura necessaria per raccontare le loro storie è il cuore delle attività Nikon, che in questo modo supporta anche coloro che stanno seguendo le orme della stessa Marilyn Stafford per guidare un vero cambiamento nel mondo attraverso immagini stimolanti.

Le candidature per l’edizione 2021 sono già aperte a fotografe in qualsiasi fase della loro carriera e di qualsiasi nazionalità che stanno lavorando su progetti documentaristici che mostrano soluzioni positive ai problemi del mondo, sia a livello locale sia globale, al fine di contribuire a un fotogiornalismo costruttivo.

Un panel internazionale, composto tra gli altri da Andrea Bruce, fotoreporter di fama mondiale, comproprietario dell’agenzia fotografica NOOR e ambasciatore Nikon, Donna De Cesare, pluripremiata fotoreporter e professoressa associata all’Università del Texas, Nina Emett, direttrice e fondatrice di FotoDocument e fotografa documentarista, e Marilyn Stafford e sua figlia Lina Clerke, valuterà le candidature ricevute entro le ore 17.00 del 24 maggio.