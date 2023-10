Leica M è la serie di fotocamere M che hanno segnato la storia della fotografia, come icona di design e di visione: scopriamo insieme alcune delle più iconiche fotocamere di questa serie

La fotografia M va ben oltre la semplice cattura di un momento, perché riesce a cogliere l’emozione, l’essenza e l’anima dietro quel momento. Dal 1954, la Leica M fa parte della storia. È più di una fotocamera: è un’icona del design, una testimonianza di una visione senza pari e un ponte che collega la creatività più profonda con la precisione. È una testimone della storia, nelle mani di vere e proprie leggende della fotografia. Quando si impugna una Leica M, si ha la sensazione di abbracciare una tradizione e un’eredità di emozioni, maestria artistica e storie avvincenti. Soprattutto, M non è solo una lettera; è un sentimento, un’era e una voce.

Scopriamo ora insieme le fotocamere più iconiche della serie M e i fotografi contemporanei più importanti che la utilizzano per i loro racconti e i loro reportage.

Leica M: la serie che ha segnato la storia della fotografia | M 6 e New York secondo Paul Hepper

La leggendaria Leica M6 è un’icona. Intuitiva, compatta e discreta, permette di avvicinarsi all’azione e alle vere emozioni. Fin dal 1984 è la fotocamera preferita da molti dei migliori fotografi del mondo, che l’hanno utilizzata per creare innumerevoli immagini iconiche.

La fotografia di strada ha arricchito la vita del giovane fotografo e regista Paul Hepper, fin da quando gli è stata regalata la sua prima fotocamera analogica. Essere all’oscuro di cosa potrebbe accadere dopo e non essere in grado di pianificare in anticipo: questo è ciò che Paul considera l’essenza della fotografia di strada e ciò che lo affascina; e l’energia e le immagini catturate a New York City non hanno eguali.

Le caratteristiche della Leica M6

Fotocamera analogica compatta con sistema a telemetro

Mirino ampio e luminoso con compensazione automatica della parallasse e preselettore cornice per 28 e 90 mm, 35 e 135 mm e 50 e 75 mm. Proiezione automatica con l’obiettivo montato

Otturatore meccanico

Impostazione manuale della velocità dell’otturatore e del diaframma

Con esposimetro selettivo

Manovella di riavvolgimento ad angolo

Vernice nera antigraffio

Logo Leitz

Leica M: la serie che ha segnato la storia della fotografia | M11 Monochrom

La quarta generazione di fotocamere Leica con sensore monocromatico offre la massima libertà artistica e flessibilità nella composizione di immagini con solo luci e ombre. Con il suo sensore CMOS BSI appositamente progettato per la fotografia in bianco e nero e l’enorme gamma di sensibilità da ISO 125 a 200.000, la Leica M11 Monochrom offre immagini con dettagli fini, un contrasto estremamente elevato e una nitidezza eccezionale e naturale. Inoltre, offre la possibilità di passare da 60, 36 e 18 MP in qualsiasi momento.

La fotografia in bianco e nero resta tutt’ora un mezzo artistico molto apprezzato, per questo Leica promuove ben due fotografi che hanno scelto il bianco e nero per i loro racconti: Fatma Almosa e Andre D. Wagner.

Le caratteristiche della Leica M11 Monochrom

Fotocamera digitale compatta con sistema di visione e telemetro

Nuovo sensore monocromatico con tecnologia a tripla risoluzione 60/36/18 MP

ISO 125 to 200.000

Memoria interna da 256 GB

Porta USB-C

Accessorio certificato “Made for iPhone e iPad” da Apple

Copertura superiore in alluminio di alta qualità e finitura in vernice nera antigraffio, vetro di copertura del monitor in zaffiro

Design Iconico e discreto

Leica M: la serie che ha segnato la storia della fotografia | M11

La nuova Leica M11 combina l’esperienza della tradizionale fotografia a telemetro con la moderna tecnologia fotografica, offrendo la massima flessibilità. Come punto di riferimento nella fotografia a telemetro, la M11 è completamente riprogettata e ben attrezzata per andare oltre il noto con un design esclusivo.

Il sensore CMOS BSI full frame con tecnologia a tripla risoluzione offre la possibilità di produrre immagini straordinarie a 60, 36 o 18 megapixel. Si può esprimere la propria visione artistica con precisione con un impareggiabile livello di resa dei dettagli e un’ampia gamma ISO. La nuova batteria è potente e si uò caricare collegando la fotocamera e utilizzando la nuova porta USB-C così da beneficiare di un elevato livello di sicurezza dei dati con Memoria interna da 64 GB.

Le caratteristiche della Leica M11