FUJIFILM Winter Cashback offre un’occasione unica per risparmiare come mai prima d’ora e al tempo stesso soddisfare tutte le diverse esigenze fotografiche: dal 16 novembre 2023 al 18 gennaio 2024, un’ampia selezione di prodotti d’eccellenza della gamma GFX e Serie X sarà in promozione

FUJIFILM, leader nel settore imaging è entusiasta di annunciare la nuova promozione Winter Cashback attraverso cui si potrà godere di incredibili sconti su alcuni dei prodotti più rinomati della gamma GFX e Serie X. Non è il momento di indugiare, ma di risparmiare per un corredo fotografico su misura per scatti sensazionali

Dal 16 novembre 2023 al 18 gennaio 2024, la promozione assicurerà un rimborso che renderà l’acquisto ancora più conveniente, a dimostrazione dell’impegno di FUJIFILM nel garantire un’opportunità di risparmio per tutti coloro che cercano prodotti di alta qualità a un prezzo accessibile.

FUJIFILM: un super Winter Cashback fino a gennaio 2024

Si potrà risparmiare da un minimo di 100 euro fino a 1.000 euro, a seconda del prodotto scelto, ma per acquisti “multipli” il bonus si somma. Qui di seguito, tutti i prodotti che godono della promozione e la quota di risparmio corrispondente.

Per partecipare a questa promozione, si dovrà semplicemente acquistare uno dei prodotti inclusi nel programma cashback durante il periodo promozionale. Dopo aver effettuato l’acquisto, basterà seguire le istruzioni dettagliate sul sito web FUJIFILM e richiedere il rimborso. Le richieste di rimborso possono essere inviate non oltre il 18 febbraio 2024 e farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto.

Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA e sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati. Non possono essere inserite richieste se i prodotti in promozione vengono restituiti al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo. Ogni cliente può acquistare una sola volta ciascun prodotto incluso nella Promozione. Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale. Ciascuna domanda sarà accolta soltanto se non include lo stesso modello delle richieste precedenti. Sono ammesse e consigliate richieste uniche che contengono più prodotti, differenti tra loro.