FUJIFILM: Trade-in valida fino al 30 giugno 2021

FUJIFILM prolunga sino al 30 giugno 2021 la validità della promozione Trade-in dedicata a GFX100S che, grazie alla sua della potenza, versatilità, affidabilità e qualità di scatto, è tra le mirrorless Large Format più richieste

Si estende di due mesi la durata dell’offerta vantaggiosa per l’acquisto di GFX100S. Sino al 30 giugno prossimo, infatti, si potrà aderire alla promo Trade-In del valore di 500 euro iva inclusa, permutando una fotocamera full frame o medio formato funzionante di altri brand, tra quelle ritenute idonee per l’offerta. Non sono ammessi alla permuta prodotti a marchio Fujifilm.

FUJIFILM: come ottenere Trade-in valido fino al 30 giugno 2021

La promozione è valida solo per l’acquisto di GFX100S presso un rivenditore autorizzato “GFX Authorised Specialist” operatnte sul terriotrio italiano. Per ottenere la supervalutazione pari a 500 euro iva compresa, bastano poche semplici operazioni.

Indispensabile sarà richiedere al rivenditore, presso cui viene effettuato l’acquisto, la modulistica relativa al FUJIFILM BONUS TRADE-IN, in cui dovranno essere indicati i dettagli dell’articolo dato in permuta. Il prodotto permutato sarà ritirato e preso in carico dal Rivenditore stesso.

Successivamente, sarà necessario collegarsi e registrarsi al sito, e fare richiesta del rimborso. Si dovrà poi inviare una scansione o una fotografia della prova di acquisto, che mostri chiaramente la data della transazione, il nome del rivenditore autorizzato presso cui è stato effettuato l’acquisto e il codice/nome del prodotto. Inoltre, è indispensabile allegare anche il modulo rilasciato dal rivenditore con i dati della fotocamera permutata e una fotografia della parte esterna della scatola che presenti distintamente l’etichetta che riporta il serial number (matricola) della GFX100S acquistata.

Infine, comodamente a casa si potrà attendere il rimborso, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario.

Le richieste di rimborso possono essere inviate immediatamente dopo la data di acquisto di GFX100S e non oltre il 31 luglio 2021, farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto. I rivenditori non possono inoltrare richieste per conto dei loro clienti. Pertanto, le richieste presentate dai rivenditori saranno respinte.