FUJIFILM propone live view con due importanti realtà

FUJIFILM insieme a EIZO e FotografiaProfessionale propone Live View gratuite con professionisti del Film Making e della fotografia

Nasce la prima collaborazione imaging in Italia che vede protagoniste tre importanti realtà: FUJIFILM Italia, EIZO e FotografiaProfessionale. Il terzetto scende in campo proponendo Live View gratuite, tre incontri esclusivi, in diretta, con i migliori professionisti del Film-Making, della Gestione Colore e della Fotografia, ossia Filippo Chiesa, Marco Olivotto e Giorgio Cravero.

LIVE VIEW senza filtri con grandi professionisti dell’immagine: questo è ciò che promettono FUJIFILM Italia, EIZO e FotografiaProfessionale, tre realtà legate al mondo della fotografia, del video e dell’immagine, che hanno messo in campo la proprie visioni ed expertise per creare una proposta “creativa” davvero convincente e stimolante per tutti i fotografi, i ritoccatori, i video-maker e gli appassionati. Si tratta di incontri unici, online e gratuiti, previa registrazione, col carattere e dna di queste tre realtà che assicurano un viaggio all’interno del flusso di lavoro per la creazione e la gestione di contenuti professionali, dall’acquisizione all’output finale.

FUJIFILM: i primi appuntamenti di Live View

I primi appuntamenti di LIVE VIEW vedranno impegnati il regista e Direttore della Fotografia FILIPPO CHIESA, uno dei massimi esperti in Italia nella Gestione del Colore ed EIZO Color Edge Ambassador, MARCO OLIVOTTO e GIORGIO CRAVERO, Fotografo e FUJIFILM Ambassador di Still Life, Food and Beverage, riconosciuto a livello internazionale.

Martedì 20 Aprile alle 21:00 Simone Poletti incontra FILIPPO CHIESA.

Mercoledì 05 Maggio alle 21:00 Simone Poletti incontra MARCO OLIVOTTO.

Mercoledì 19 Maggio alle 21:00 Simone Poletti incontra GIORGIO CRAVERO

Gli incontri di LIVE VIEW sono completamente gratuiti e si potrà assistere collegandosi alla pagine Facebook di FUJIFILM Italia, EIZO Italia o FotografiaProfessionale. Sarà possibile registrarsi attraverso il sito di FotografiaProfessionale e seguire tutti i passaggi per accedere alle lezioni.

Una grande occasione per migliorare competenze e abilità, grazie allo scambio diretto con grandi professionisti.