Fujifilm Link Wide: le prime impressioni sulla stampante Instax

Fujifilm presenta Link Wide, la nuova stampante portatile Instax, portabile, leggera, immediata, da collegare ai dispositivi smartphone, tablet. Abbiamo avuto la possibilità di testarla dal vivo, ecco le nostre impressioni.

Fujifilm non si ferma mai nella proposta di nuovi prodotti che rispondano alle esigenze del mercato e questo è il caso della nuova Link Wide: una stampante portatile della linea Instax, che collegata a smartphone, tablet e altri dispositivi come la Fujifilm Xs-10 permette di stampare analogico in formato wide.

Fujifilm: le potenzialità della nuova Link Wide

Abbiamo già visto tra i prodotti Fujifilm presentati quest’estate la Mini Link, stampante analoicga che produce istantanee del formato mini, ma con questa nuova stampante ci troviamo di fronte un formato largo, wide, quello delle classiche istantanee e da sempre molto amato. In questo senso Fujifilm ha saputo rispondere all’esigenza di chi apprezza il largo formato, ma trova difficoltà di portabilità con le istantanee come la Fujifilm Insta Wide 300. La stampante Link Wide è sottile, leggera, elegante, si può portare ovunque, perchè può stare anche in tasca e trasforma tutte le nostre foto in digitale in foto analogiche dal gusto classico.

Una stampante che si presta per l’uso personale, per puro divertimento e durante i viaggi, ma si rivolge anche all’ambito commerciale e degli eventi: una stampante che si presta per gli eventi dal vivo, per creare immagini istantanee e condividere il momento. Ci sono infatti alcuni aspetti presenti ad esempio nella Instax Mini Liplay che ritornano in questa stampante e si prestano molto per la condivisione di momenti in gruppo o eventi. Tra questi, sicuramente l’inserimento del QRcode all’interno della foto che rimanda ad una stringa audio o ad un sito, blog o qualunque link si voglia connettere. Molto interessante è anche l’inserimento di sticker, che si possono anche creare manualmente fotografando delle immagini che vengono automaticamente trasformate in PNG e apposte alla propria foto prima della stampa.

Link Wide: Prezzo e disponibilità

La stampante per smartphone instax Link WIDE è disponibile in due colori, Ash White e Mocha Grey, e sarà in vendita da fine ottobre 2021 al prezzo suggerito al pubblico di € 149,99 iva inclusa. Un prezzo che la rende sicuramente accessibile, soprattutto per tutte le potenzialità che sta dimostrando.

La pellicola istantanea instax WIDE Black sarà disponibile per l’acquisto alla fine di ottobre 2021 al prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di € 12,99.