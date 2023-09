Fujifilm presenta ApeosPro, la serie di stampanti a toner completamente ottimizzata per la stampa fotografica

Fujifilm conferma la sua presenza sul mercato non solo nella produzione di macchine fotografiche, ma anche nella stampa, così come nelle sue origini. La serie di stampanti a toner ad alte prestazioni ApeosPro, che ha già riscosso successo nel mercato della grafica, è ora completamente ottimizzata per la stampa fotografica digitale e offre un punto di ingresso accessibile alle aziende di stampa fotografica che desiderano aggiungere la versatilità digitale alle loro attività e portare valore aggiunto ai loro clienti.

Fujifilm: le stampanti ApeosPro per la stampa digitale

ApeosPro for Photo è stata progettata per produrre stampe fotografiche di alta qualità, su un’ampia gamma di supporti e per una vasta gamma di applicazioni creative. Pensata per i laboratori fotografici e altri specialisti della stampa fotografica, la stampante ApeosPro for Photo offre alle aziende la possibilità di aggiungere valore verso i propri clienti attraverso la produzione di prodotti stampati personalizzati e di alta qualità esclusiva. Integrando la prima testina di stampa LED ad alta risoluzione (2.400 x 2.400 dpi) al mondo e il toner proprietario Super EA Eco, Fujifilm ha coniugato la propria tradizione nell’imaging fotografico e la pluridecennale esperienza nello sviluppo di tecnologie di stampa a toner, per produrre questa versatilissima soluzione di stampa fotografica.

Fujifilm: le stampanti ApeosPro per la stampa digitale | i modelli della serie

Grazie al toner ultra fine e al firmware ottimizzato per la produzione fotografica, ApeosPro for Photo raggiunge una qualità di stampa ottimale per le applicazioni fotografiche attraverso una speciale elaborazione di miglioramento delle immagini che riproduce senza problemi i colori più difficili, come i cieli blu e le tonalità della pelle, ottenendo anche colori vivaci e gradazioni uniformi. L’elevata qualità d’immagine di ApeosPro for Photo è paragonabile a quella delle stampanti di produzione di fascia alta e la finezza dei dettagli ottenuta la rende la stampante ideale anche per la riproduzione di linee sottili e testi minuscoli.

Offrendo una vasta gamma di supporti (dalla carta leggera, al cartoncino, al goffrato), la stampante consente la produzione di molteplici applicazioni, da album fotografici e stampe fotografiche, a calendari, cataloghi e volantini. Inoltre, è in grado di gestire un’ampia gamma di formati di carta, da 100 mm x 148 mm a supporti lunghi fino a 330 mm x 1300 mm.

L’alimentazione accurata della carta è garantita dalla regolazione automatica della forza applicata in base allo spessore della carta. Ciò garantisce un’alimentazione stabile, anche con il cartoncino, e il raggiungimento costante di un’elevata precisione di registrazione. La calibrazione rapida tramite uno scanner integrato contribuisce non solo a mantenere la qualità di stampa, ma anche a migliorare la velocità operativa dell’output. Nel frattempo, il controllo intelligente della registrazione consente il preciso registro fronte-retro richiesto anche quando si alimenta la carta ad alta velocità.

La gamma ApeosPro for Photo comprende tre modelli:

ApeosPro C650 per basse esigenze produttive, stampa fino a 65 fogli al minuto;

ApeosPro C750 che stampa fino a 75 fogli al minuto;

ApeosPro C810 ad alte prestazioni in grado di stampare 81 fogli al minuto.

Fujifilm: le stampanti ApeosPro per la stampa digitale | caratteristiche principali