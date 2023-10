Fujifilm Italia sponsor di Fotografica 2023

La quarta edizione di Fotografica, il Festival di Fotografia di Bergamo organizzato dall’Associazione Fotografica APS, avrà luogo presso due rinomate location di Bergamo Alta: il Monastero del Carmine e gli Ex Magazzini del Sale, dal 14 ottobre al 19 novembre prossimi, sotto il titolo “NOI QUI”

Fujifilm Italia ha supportato la manifestazione fin dalla sua prima edizione, e in questa quarta edizione, è orgogliosamente presente come sponsor tecnico.

Fujifilm Italia: sponsor tecnico di Fotografica 2023

Fujifilm Italia parteciperà attivamente all’evento, arricchendo l’ampia varietà di contenuti presenti, presentando il progetto “Cover Me With Gold” di Gianmarco Maraviglia. Questo progetto è stato realizzato utilizzando le fotocamere GFX50S e X-H2S di Fujifilm, con l’azienda che ha seguito e sostenuto il progetto fin dal suo concepimento iniziale fino alla creazione delle immagini in formato stampa per l’esposizione.

Inoltre, Fujifilm sarà presente al Monastero del Carmine nelle giornate di domenica 22 ottobre e domenica 12 novembre, dalle 11:00 alle 19:00, con uno spazio “Touch&Try” in cui sia i fotografi amatoriali che i professionisti avranno l’opportunità di sperimentare le ultime novità della gamma GFX e Serie X.

Il progetto “Cover Me With Gold” sarà esposto presso lo spazio Ex Magazzini del Sale e racconta la storia della squadra di calcio milanese Sant’Ambroeus, composta da giovani immigrati, richiedenti asilo e persone in attesa del permesso di soggiorno.

Nonostante la diversa origine, la squadra rappresenta un esempio di integrazione attraverso lo sport, dimostrando che il calcio può favorire una vera accoglienza e inclusione.

Il nome “Cover Me With Gold” rappresenta la vittoria, la luce e le coperte termiche dei migranti appena sbarcati sulle coste italiane. Il calcio emerge come un linguaggio universale ed efficace strumento di integrazione, specialmente nelle periferie urbane. La squadra è composta da 60 atleti provenienti dall’Africa Occidentale e da diverse parti del mondo.

Per il debutto di Fujifilm a Fotografica, l’azienda ha assunto il compito di stampare il lavoro di Gianmarco Maraviglia su uno dei suoi supporti di alta qualità, utilizzando la carta fotografica professionale Fujicolor Crystal Archive Digital Paper Type DPII della famiglia Original Photographer Paper, con processo alogenuro d’argento RA4.

La finitura opaca è stata scelta per enfatizzare la resa cromatica delle immagini e garantirne la durabilità nel tempo, offrendo eccezionale definizione, stabilità dell’immagine e saturazione cromatica straordinaria.

FOTOGRAFICA, Festival di Fotografia Bergamo “Noi, qui”

14 ottobre – 19 novembre 2023

Bergamo, Città Alta (Monastero del Carmine; Ex Magazzini del Sale)

Venerdì, sabato e domenica – dalle ore 10 alle ore 20 – aperto il 1° novembre

Ingresso: biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro