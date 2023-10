FUJIFILM ha presentato la nuova Instax Pal, una vera rivoluzione che sta nel palmo di una mano: presto arriverà la nostra recensione, ma prima vediamo insieme i dettagli di questa nuova fotocamera

FUJIFILM ha presentato la nuova Instax Pal, prima nel suo genere, è una fotocamera digitale di dimensioni palmari, che permette di catturare istanti unici come mai prima d’ora.

INSTAX Pal è una nuova camera che amplia i prodottiInstax e li integra, perché rappresenta un modo nuovo di scattare foto che si possono stampare direttamente inviandoli alle stampanti per smartphone della serie INSTAX Link.

FUJIFILM: presentata la nuova Instax Pal

Questa nuova fotocamera digitale compatta sta nel palmo della mano e invia le foto direttamente all’applicazione dedicata per smartphone INSTAX Pal, tramite Bluetooth. Quando gli utenti sono pronti, possono stampare le loro immagini preferite utilizzando una stampante della serie INSTAX Link, che offrono la versatilità di stampare in formato mini, SQUARE o WIDE o le fotocamere istantanee ibride INSTAX mini Evo e INSTAX mini LiPlay.

INSTAX Pal può anche creare immagini INSTAX digitali che possono essere salvate sullo smartphone e poi condivise sui social media. Gli scatti si possono effettuare con una sola mano, tramite il grande e comodo pulsante centrale, usufruendo dell’obiettivo grandangolare che è perfetto per le foto di gruppo.

FUJIFILM: presentata la nuova Instax Pal | Le caratteristiche principali

Remote Shooting

Lo scatto a distanza tramite l’applicazione per smartphone dedicata permette agli utenti di essere parte della foto. Sempre grazie l’applicazione tramite lo smartphone si può controllare la composizione dell’immagine prima di scattare la foto con INSTAX Pal.

Interval Shooting

La funzione di Interval Shooting consente all’utente di scattare foto continue a intervalli di 3 secondi fino a 3, 6, 11, 21 scatti consecutivi, che possono poi essere modificati nell’app e rivisti per scegliere lo scatto migliore.

INSTAX Animation

INSTAX Animation combina più immagini in un unico video simile a un flipbook. Se l’utente stampa l’animazione INSTAX, questa diventa una stampa INSTAX con codice QR. Scansionando il codice QR si potrà poi riprodurre il video e condividerlo digitalmente con gli amici.

L [Link] Mode

La modalità L [Link] Mode consente tramite Bluetooth di collegare INSTAX Pal direttamente alla stampante della serie INSTAX Link. Come avviene per le fotocamere istantanee, le immagini vengono stampate automaticamente subito dopo lo scatto.

Multi-use detachable ring

L’anello staccabile multiuso può essere utilizzato come comoda cinghia, come semplice mirino e come supporto per la fotocamera durante le riprese a distanza.

Inoltre, è possibile registrare un audio personale e impostarlo come suono di pre-scatto della fotocamera, creando un momento di personalizzazione per ogni utente.

Prezzi e disponibilità

INSTAX Pal è disponibile in 3 colori: Powder Pink, Pistachio Green e Lavander Blue. Al momento del lancio saranno disponibili anche una custodia in silicone INSTAX Pal Design nei diversi colori e una nuova mini pellicola “Soft Lavender”.

La fotocamera digitale Fujifilm INSTAX Pal sarà disponibile dal 5 ottobre 2023 a un prezzo suggerito di 99,99 euro IVA inclusa. La custodia in silicone INSTAX Pal Design sarà disponibile dal 5 ottobre 2023 a un prezzo consigliato di 14,99 euro IVA inclusa. La pellicola istantanea INSTAX mini Soft Lavender sarà disponibile dal 5 ottobre 2023 al prezzo consigliato di 9,99 euro IVA inclusa.