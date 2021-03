FUJIFILM Cashback ottiche GF: tanti sconti di Primavera!

FUJIFILM presenta una nuova promo cashback riservata ai possessori di GFX 100 e che coinvolge la gamma di ottiche GF: rimborsi da cogliere al volo, da 300 sino a 1.000 euro

Dal 1 aprile sino al 30 settembre 2021, Fujifilm riconosce appetibili rimborsi cashback per chi acquista ottiche della gamma Large Format GF. La promozione è applicabile solo se si acquista contestualmente GFX 100 o se ne è già possessori.

FUJIFILM Cashback ottiche GF: i dettagli della promozione

All’atto della richiesta del rimborso, infatti, bisognerà obbligatoriamente fornire il numero di seriale del prodotto in promozione acquistato e quello della fotocamera GFX 100. Per ogni GFX 100 posseduta è possibile acquistare in promozione fino ad un massimo di due ottiche GF. Il rimborso per le due ottiche potrà essere richiesto in un’unica transazione o in due separate. La promozione prevede rimborsi che variano da 300 a 1.000 euro iva inclusa, a seconda dell’obiettivo scelto, e per acquisti “multipli” il bonus si somma:

cashback del valore di 1.000 euro iva inclusa è riconosciuto per l’acquisto di GF23mmf4 o GF80mmf1.7 o GF110mmf2 o GF120mmf4 oppure di GF250mmf4 ;

; cashback del valore di 500 euro iva inclusa è riconosciuto per l’acquisto di GF30mmf3.5 o GF63mmf2.8 o GF32-64mmf4 o GF45-10mmfF4 oppure di GF100-200mmf5.6 ;

; cashback del valore di 300 euro iva inclusa è riconosciuto per l’acquisto di GF45mmf2.8 o GF50mmf3.5.

La promo cashback è riservata a maggiorenni, residenti in Unione Europea (oppure nel Regno Unito), che acquistino un prodotto in promozione da un rivenditore autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Possono beneficiare della promozione solo i prodotti nuovi distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A; sono esclusi prodotti di seconda mano o rigenerati. Non possono essere inserite richieste se i prodotti in promozione vengono restituiti al rivenditore per ricevere un rimborso del prezzo di acquisto o un prodotto sostitutivo.

La richiesta di rimborso è disponibile nella sezione promozioni del sito web ufficiale (“Richieda un rimborso”), a uso esclusivo dell’acquirente, infatti i rivenditori non sono autorizzati a inviare richieste per loro conto o per conto dei loro clienti. Eventuali richieste di questo tipo sono rifiutate. Le richieste di rimborso possono essere inviate immediatamente dopo la data di acquisto e non oltre il 31/10/2021. Farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto. Per accedere al rimborso è necessario inviare, attraverso il modulo, i dati personali, i dati bancari e i dettagli relativi all’acquisto effettuato. La prova di acquisto dovrà essere una fattura o una ricevuta/scontrino che indichi chiaramente la data di acquisto, i dati del Rivenditore autorizzato e il Prodotto in promozione acquistato. Tutti i dettagli sono disponibili nel sito web dedicato alla promozione. Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!