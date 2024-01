FUJIFILM: aumenta la produzione globale di pellicole INSTAX

FUJIFILM ha annunciato un aumento della produzione globale di pellicole INSTAX in tutti e tre i formati disponibili, mini, square e wide

FUJIFILM ha annunciato un investimento di capitale di 4,5 miliardi di JPY per soddisfare l’aumento della domanda globale di pellicole INSTAX, con conseguente aumento della capacità produttiva di ca. 20%.

Gli impianti di produzione che saranno costruiti nell’ambito del nuovo investimento diventeranno operativi in più fasi, a partire dall’autunno del 2024. La domanda di pellicole INSTAX è in aumento a seguito dell’espansione della linea di prodotti INSTAX, che trovano molteplici spazi di impiego, anche in ambito business: eventi e collaborazioni con aziende partner.

Entro l’anno fiscale 2025, quando le nuove linee di produzione diventeranno pienamente operative, la capacità produttiva delle pellicole INSTAX sarà di ca. il 20% in più rispetto al livello attuale. In combinazione con gli effetti dell’ampliamento della struttura iniziato nel 2022, la capacità produttiva aumenterà di ca. 40% rispetto all’anno fiscale 2021.

Dal suo lancio iniziale, avvenuto nel 1998, la serie INSTAX si è arricchita e include fotocamere istantanee analogiche, fotocamere istantanee ibride e stampanti per smartphone, e ciò allarga sensibilmente la base degli utilizzatori utenti che va dai giovani ai gruppi di età più adulta.

Fujifilm negli ultimi anni ha introdotto la fotocamera istantanea ibrida INSTAX mini Evo , la stampante per smartphone INSTAX mini Link 2 e la fotocamera istantanea analogica INSTAX mini 12. Fujifilm continuerà ad espandere il mondo del sistema fotografico istantaneo “INSTAX” che consente alle persone di godersi la stampa fotografica sul posto.