FUJIFILM: Instant Rebate su serie FX

Fujifilm lancia la promozione Instant Rebate sugli obiettivi della serie XF per il periodo novembre-dicembre

Al via la promozione Fujifilm su due obiettivi simbolo della Serie XF. Dal 22 novembre al 31 dicembre 2021 si avrà diritto a uno sconto immediato in cassa per l’acquisto di FUJINON XF23mmF1.4 R, l’obiettivo a focale fissa e ad alta risoluzione con AF estremamente veloce e preciso, e XF50mmF1.0 R WR, l’ottica che segna una nuova era nella fotografia di ritratto.

La promozione Instant Rebate è dedicata a due obiettivi versatili che si adattano ai più diversi stili di ripresa: street, documentaristica, natura, paesaggi o ritratti.

Fujifilm: instant rebate in attesa dei nuovi obiettivi della serie XF

Acquistando un nuovo obiettivo XF23mm F1.4 o XF50mm F1.0, presso un Fujifilm Professional Dealer, sia in un negozio fisico sia on line, durante il periodo di validità della promozione, ossia dal 22 novembre al 31 dicembre 2021, si riceverà uno sconto immediato pari a 200 euro iva inclusa. Lo sconto di 200 euro è da intendersi per ogni obiettivo.

Lo sconto è immediato e scatta direttamente in cassa o quando si finalizza la transazione web. Inoltre, la promo prevede acquisti e sconti multipli, ossia si potrà decidere di ampliare il proprio corredo fotografico portando a casa una sola o entrambe le ottiche e approfittare di un risparmio sino a 400 euro totali. (sconto di 200 euro per ogni obiettivo acquistato).

Gli obiettivi oggetto della promozione

FUJINON XF23mmF1.4 è un obiettivo a focale fissa di nuova generazione che garantisce un’eccezionale nitidezza dell’immagine anche a tutta apertura a F1.4 e con prestazioni AF che offrono messa a fuoco automatica veloce e altamente accurata sia nelle foto che nei video, per adattarsi a qualsiasi situazione di ripresa.

XF50mmF1.0 R WR è un obiettivo medio tele a focale fissa ultra luminoso e un’apertura massima di F1.0. È l’obiettivo intercambiabile più luminoso mai prodotto da Fujifilm e offre un bellissimo bokeh, con sfondi sfocati estremamente morbidi, raggiungendo al contempo un potere risolvente incomparabile, grazie al suo design di grande diametro. L’obiettivo può anche essere utilizzato a diaframmi più chiusi per incrementare ulteriormente la nitidezza su tutta l’area dell’immagine, permettendo così una grande versatilità di utilizzo.