Capture One rilascia l’aggiornamento Capture One 22

Capture One 22 è il nuovo aggiornamento rilasciato dal celebre software di fotografia che porta importanti miglioramenti nelle sue funzioni

Capture One, il software di fotografia tra i più efficienti ed utilizzati dai professionisti del settore, ha rilasciato l’atteso aggiornamento Capture One 22, che migliora la velocità del flusso di lavoro, le funzioni e l’interfaccia delle strumentazioni.

Scopriamo insieme quali sono le novità del nuovo aggiornamento e come è possibile integrarlo alla versione che possediamo.

Capture One 22: il nuovo aggiornamento del software di fotografia

Nuovi supporti per lenti e camere

Il software ha sempre avuto un’attenzione particolare per i diversi formati RAW provenienti da diverse camere e diversi lenti, che permette di presentare un’immagine finita il più possibile fedele ai processi della fonte che l’ha realizzata. Al momento il supporto RAW offre 500 camere, con profili e correzione di immagine per più di 500 lenti. Con questo aggiornamento ne sono state aggiunte ulteriori, che si possono qui visualizzare.

Olympus M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II + 2X Teleconverter

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II + 1.4X Teleconverter

Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

Canon RF 14-35mm F4L IS USM

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | C

Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | C

Keystone Tool

Per quanto riguarda invece l’interfaccia e gli strumenti di utilizzo, ci sono stati importanti miglioramenti nel Keystone Tool. Questo è stato ridisegnato in modo da essere diviso in due sezioni, Guides e Sliders, rendendo quindi più facile applicare correzioni automatiche o manuali. Inoltre, questo è utilizzabile per tutti i modelli di camera, potendo quindi avere la correzione più precisa possibile per la maggior parte delle immagini. Qui, si può trovare anche il nuovo Auto Keystone, che permette di correggere la prospettiva automaticamente.

Per quanto riguarda il suo design, si presenta ora in modo più immediato graficamente, oltre che raggiungibile direttamente dalla tastiera.

Altre caratteristiche principali che sono state migliorate riguardano delle macro aree di funzionalità, che si possono vedere qui di seguito:

Generazione di anteprima 100% più veloce

il rendering Luma Mask 300% più veloce

Feather and Refine Mask sono fino al 1,000% più veloci

Il caricamento Fujifilm X-Trans raw è il 100% più veloce

Capture One 22: quando è disponibile l’aggiornamento e a che prezzo

L’aggiornamento è disponibile dal 5 aprile 2022 direttamente sul sito del software e acqustando la licenza è disponibile al prezzo di 299 dollari.