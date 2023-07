Canon non si prende vacanze nel periodo estivo e lancia un nuovo prodotto pensato per gli uffici domestici e le piccole aziende: si tratta del nuovo scanner plug-and-play! Scorpiamolo insieme

Si chiama imageFORMULA R30, il nuovo scanner plug-and-play presentato da Canon Europa ed è un prodotto pensato per gli uffici domestici e le piccole aziende. Il dispositivo vanta tempi di configurazione estremamente ridotti che consentono di collegarlo e utilizzarlo in meno di 60 secondi. È la soluzione perfetta per gli utenti in cerca di produttività, praticità e semplicità d’uso, in linea con il concetto di Easy Experience tipico di Canon.

Canon: presentato il nuovo scanner plug-and-play

Oltre a essere facile e veloce da installare, il nuovo imageFORMULA R30 è compatibile con i dispositivi Windows e Mac, perfetto per coloro che operano da casa o in spazi di lavoro condivisi in cui si può trovare un mix di dispositivi diversi. Inoltre, dispone di un’ampia gamma di funzioni ed è in grado di acquisire gli originali di svariati formati, compresi biglietti da visita, fatture, fotografie e documenti. La produttività è sempre ottimale, dal momento che non è necessario dividere questi tipi di documenti poiché lo scanner può acquisire fino a 60 fogli in fronte-retro di originali misti in un’unica operazione.

Il nuovo imageFORMULA R30 dispone anche di avanzate funzionalità automatiche che rilevano formato e colore, correggono inclinazione e orientamento, consentono di risparmiare tempo e assicurano la qualità del risultato di scansione, senza dover continuamente regolare le impostazioni. Grazie al software CaptureOnTouch Lite integrato, è possibile convertire agevolmente i documenti in file di vari formati tra cui PDF, TIFF, JPEG e PNG, ricercabili con parole chiave.

Canon: presentato il nuovo scanner plug-and-play | una scelta sostenibile

Questo nuovo scanner è pensato anche per ridurre al minimo l’impatto ambientale, infatti consuma meno di 10W di elettricità quando in funzione ed è imballato con materiali riutilizzabili come carta e plastica biodegradabile, senza polistirolo. Il suo peso ridotto, meno di 3 Kg, ottimizza il trasporto, riducendo le emissioni di carbonio.