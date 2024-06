Canon PowerShot V10, la fotocamera perfetta per il vlogging ha un aggiornamento firmware disponibile al download: ecco tutti i dettagli

È disponibile per il download la nuova versione 1.2.0 del firmware per la Canon PowerShot V10, la videocamera tascabile, intuitiva e di facile utilizzo, divenuta un must have per vlogger e content creator. L’aggiornamento interessa le funzionalità di stabilizzazione dell’immagine, garantendo quindi una correzione ancora più efficace delle vibrazioni, anche nelle condizioni più difficili, che si tratti di contenuti vlog di viaggio, sportivi o di “follow me around”.

Canon PowerShot V10: aggiornamento firmware disponibile

Il corpo verticale assicura inoltre la massima portabilità e maneggevolezza durante le riprese tra la folla o nelle aree urbane trafficate. Grazie al nuovo aggiornamento firmware, i content creator potranno dunque contare su un’eccellente qualità video delle immagini in movimento.

Molto richiesta sin dal suo lancio ufficiale a maggio 2023, PowerShot V10 è stata insignita dei prestigiosi premi iF Design Award 2024 e Red Dot Design Award 2024, ottenuti per il suo design unico.

Dotata anche di schermo LCD touchscreen, che può essere ruotato verso l’alto, e di un microfono di elevata qualità, l’iconica vlogging camera consente agli utenti di creare esattamente il tipo di contenuto desiderato. . La registrazione audio ha una qualità assicurata grazie ai potenti microfoni e al filtro vento. Per quanto riguarda la connettività, si può contare sui live streaming tramite smartphone con l’app Canon Camera Connect.

Qui le specifiche tecniche di questa camera:

Sensore: Megapixel: 20 MP

Dimensione del sensore di immagine: 1″

Tipo sensore: CMOS

Risoluzione massima immagine: 5472 x 3648 Pixel

Sensibilità ISO (max): 6400

Lunghezza focale: 6.6 mm

Velocità massima dell’otturatore della fotocamera: 1/4000 s.

Wi-Fi

Tipologia HD: 4K Ultra HD

Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel

Dimensioni schermo: 5,08 cm (2″)

Touch screen

Peso: 211 g

E voi cosa ne pensate di questo aggiornamento firmware? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutti gli aggiornamenti sul mondo della fotografia e del video.