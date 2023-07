Canon annuncia l’ampliamento della sua gamma MAXIFY, la più affidabile per gli ambienti d’ufficio, con la nuova stampante GX6550: scopriamo insieme i dettagli e quando sarà disponibile

Canon prosegue il potenziamento della sua linea di prodotti Easy Experience, cioè quella filosofia che vuole andare incontro agli ambienti di lavoro in continuo mutamento sia di spazio sia di orari ed esigenze. Per questo motivo ha ampliato la sua gamma MAXIFY, rivolta proprio agli uffici, lanciando la nuova stampante GX6550.

Canon presenta la nuova stampante GX6550

Grazie agli elevati volumi di stampa e ai serbatoi ricaricabili, questa stampante 3 in 1 con ADF ad accesso frontale garantisce una gestione versatile dei supporti di stampa, la produzione veloce di documenti di qualità professionale e un risparmio medio del 90% sul costo totale di possesso.

Indipendentemente dall’ambito lavorativo GX6550, compatta e al tempo stesso efficiente, si adatta alla perfezione a qualsiasi spazio, soprattutto quelli più ristretti come scaffali o armadietti. Con il suo intuitivo display LCD touch screen a colori da 2,7″, l’accesso frontale e l’alimentatore automatico di documenti in fronte-retro (ADF), GX6550 è facile da usare e trasforma le operazioni di stampa e scansione in flussi di lavoro efficienti per i clienti.

Grazie al vassoio trasparente, è possibile controllare agevolmente lo stato della stampa anche se l’accesso al dispositivo è limitato, come sotto una scrivania. I bassi costi di gestione e l’esorbitante resa per pagina (cassetto da 250 fogli e alimentatore posteriore da 100 fogli) la rendono ideale per la stampa di grandi quantità di documenti alla velocità di 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm acolori. Nel modo Standard ii, gli utenti possono stampare fino a 6.000 fogli con un flacone di inchiostro nero o 14.000 fogli con un unico set di flaconi di inchiostro a colori.

Canon presenta la nuova stampante GX6550 | caratteristiche principali

Funzione 3 in 1

D-ADF da 35 fogli a caricamento frontale con scanner ID

Intuitivo display LCD touch screen a colori da 2,7″

24 ipm / 15,5 ipm

Modo Risparmio

Stampa di alta qualità e gestione versatile dei supporti di stampa

Compatibile con Mac, Windows e Chrome

Wi-Fi ed Ethernet protetti

GX6550 offre una gestione versatile dei supporti di stampa e l’opportunità per le aziende di creare internamente una varietà di materiali di alta qualità e duraturi per i punti vendita, come fatture, contratti di noleggio, menu, poster, buste e adesivi. Gli utenti possono anche acquisire agevolmente documenti d’identità e tessere assicurative, poiché il suo design intelligente non richiede la completa apertura dello scanner; possono inoltre stampare striscioni fino a 1,2 m di lunghezza. Gli inchiostri a pigmenti garantiscono la produzione di documenti resistenti a evidenziatori, frizioni e acqua.

GX6550 sarà disponibile a partire da settembre 2023 al prezzo di 619,99 €.