Canon da 38 anni consecutivi si conferma nella top 5 della prestigiosa classifica stilata da IFI Claims Patent Services che, con cadenza annuale, raccoglie i 50 principali assegnatari di brevetti tecnologici rilasciati negli Stati Uniti. Si tratta di un primato assoluto: Canon è infatti l’unica azienda al mondo ad aver raggiunto un simile traguardo. E se nel 2013 il colosso, leader del mondo dell’imaging, si è piazzato quinto a livello globale, continua a svettare sul gradino più alto del podio del ranking tra le società giapponesi. Un primato detenuto da ben 19 anni senza interruzioni.

Canon: da 38 anni nella top 5 dei brevetti tecnologici

Canon promuove attivamente la globalizzazione della propria attività e attribuisce grande importanza all’ottenimento di brevetti a livello internazionale, attenendosi scrupolosamente a una strategia che persegue il conseguimento di brevetti in Paesi e regioni fondamentali, tenendo sempre conto degli obiettivi di business, delle soluzioni tecnologiche e dei trend specifici per ogni Paese. Tra questi, gli Stati Uniti, che, con le numerose aziende high-tech e le grandi dimensioni del mercato, rappresentano un’area importante in termini di espansione del business e di alleanze tecnologiche.

Canon intende creare nuove tecnologie destinate alle sue quattro aree di business: stampa, imaging, apparecchiature medicali e Industriali. Negli ultimi anni, oltre a rafforzare la competitività di ciascun comparto, l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di innovative soluzioni, tra le quali spiccano sensori SPAD di ultima generazione, apparecchiature per tomografia computerizzata a conteggio di fotoni, potenziate dall’elaborazione dell’immagine basata sul deep learning, ma anche rivoluzionarie applicazioni per la stampa commerciale e per la litografia a nanostampa, adatte a molteplici impieghi.

A supporto di queste nuove tecnologie Canon promuove l’acquisizione e l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale che impiega per mantenere un solido portfolio di brevetti, con l’obiettivo di garantire la competitività, l’indipendenza delle sue aziende e di fornire, al contempo, prodotti e servizi di alto valore a clienti e partner, contribuendo al benessere della società.