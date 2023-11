Il Black Friday di Fujifilm è finalmente arrivato, e con esso un’offerta esclusiva: dal 24 novembre al 1 dicembre 2023, si raddoppia il rimborso cashback all’acquisto di GFX100S, fotocamera digitale della gamma Large Format, o del Vertical Battery Grip VG-XH, l’accessorio per X-H2/H2S

Il primo Black Friday di FUJIFILM è un’opportunità imperdibile su due prodotti già in promozione cashback. Effettuando un acquisto presso un rivenditore autorizzato tra il 24 novembre e l’1 dicembre 2023, si potrà risparmiare 1600 euro per GFX100S e 400 euro per VG-XH.

Per godere della promozione FUJIFILM Black Friday l’acquisto deve essere effettuato entro la fine del periodo promozionale da clienti maggiorenni residenti nell’Unione Europea (o nel Regno Unito) che acquistino i prodotti in promozione distribuiti in Italia, presso un negozio on-line in un punto vendita in Italia.

Black Friday FUJIFILM: un imperdibile cashback raddoppiato

Si tratta di un’imperdibile offerta di FUJIFILM sulla camera GFX100S e sul Vertical Battery Grip VG-XH che è riferito ai modelli X-H2 e H2S. Un’offerta che vuole raddoppiare un Winter Cashback già piuttosto vantaggioso perché disponibile fino a gennaio 2024.

La registrazione del rimborso è veloce e facile, basta visitare e completare il processo sulle pagine dedicate sul sito FUJIFILM: Il modulo online va compilato inserendo i dati personali, dati bancari e dettagli sull’acquisto. La prova d’acquisto deve essere una fattura o una ricevuta scontrino che indichi chiaramente la data di acquisto, i dati del rivenditore autorizzato e il prodotto in promozione acquistato.

Ogni cliente può usufruire del raddoppio del cashback una sola volta per ciascun prodotto incluso nella promozione, con un massimo di due richieste complessive, a condizione che ogni richiesta non includa lo stesso modello delle richieste precedenti.

Il termine entro cui inviare le richieste è il 1 gennaio 2024, facendo attenzione di inserire correttamente il numero seriale del prodotto nell’apposito campo del modulo di richiesta online.