Scatta il Black Friday Canon: sconto immediato in cassa. La promozione valida fino al 4 dicembre consentirà grandi vantaggi su prodotti selezionati. Scopriamo di cosa si tratta!

Si avvicina il periodo promozionale più atteso dell’anno e Canon ha pensato a un’offerta davvero speciale per gli appassionati del mondo dell’imaging! Parte la straordinaria iniziativa “Scatta il Black Friday Canon: un extra vantaggio ti aspetta” grazie alla quale gli utenti che acquisteranno un prodotto Canon tra quelli inclusi nella promozione, potranno approfittare di uno sconto in cassa immediato.

L’attività promozionale per il Black Friday si conclude il 4 dicembre ed è cumulabile con la promozione ‘Winter Cash Back’ che consente agli utenti di approfittare di un rimborso fino a 450 Euro acquistando uno dei prodotti inclusi nell’iniziativa presso i rivenditori autorizzati.

Approfitta della selezione di prodotti Canon per scegliere i tuoi prossimi regali di Natale o per aggiornare e perfezionare il tuo kit fotografico. Si spazia dai modelli di fotocamere reflex più amati – come EOS 5D Mark IV, EOS 6D Mark II – fino al mondo mirrorless che comprende l’innovativa EOS R5 disponibile anche in abbinamento con l’ottica versatile RF 24-105mm L per rivoluzionare il tuo potere creativo. Sempre in ambito mirrorless, anche i modelli EOS R ed EOS RP sono inclusi nelle incredibili offerte Black Friday e saranno disponibili ‘stand alone’ come corpo macchina oppure insieme all’obiettivo multiuso RF 24-105mm F4-7.1 IS STM.

Per scoprire tutti i modelli in promozione e i Partner aderenti all'iniziativa, visita la pagina dedicata.