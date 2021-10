Zack Snyder: svela le prime informazioni su “Rebel Moon”

Z ack Snyder, rivela le prime informazioni su “Rebel Moon”, svelando che sarà come il prologo di Krypton sotto steroidi

Zack Snyder condivide i primi dettagli sul misterioso progetto “Rebel Moon“, il film era stato annunciato da Netflix già da quest’estate, subito dopo il successo di Army of the Dead, dove Snyder, aveva firmato un contratto con lo streamer.

In una nuova intervista con Inverse, Zack Snyder, ha brevemente introdotto l’argomento: “Rebel Moon“, promettendo che tra non molto svelerà maggiori dettagli, la trama e il cast. (Visti i suoi scorsi progetti, non si può che pensare ad un clamoroso cast).

Per come ha fatto velatamente capire il regista, si tratta di un progetto che ha una portata “enorme”, con uno svolgimento ancora in corso chiaramente. Rebel Moon sarà qualcosa di abnorme dove esso stesso è molto eccitato su cui poter lavorare.

Affermando testuali parole:

Stiamo iniziando a scaldare i motori, per così dire, E’ un progetto enorme e folle ma davvero emozionante, e sono super entusiasta perché ci stiamo avvicinando al momento dell’annuncio del casting. Penso che sveleremo anche qualche art-work, perché tutti i pezzi stanno iniziando a congiungersi

Rebel Moon: i dettagli più succulenti

Parlando con The Post Credit Podcast, Zack Snyder, ha palesemente paragonato Rebel Moon, al prologo di Man Of Steel: che se appassionati della pellicola, ricorderete bene che la scena in questione è proprio quella dove viene raccontata la distruzione del pianeta natale di Superman, Krypton, ambientata unicamente sulla superficie del pianeta alieno.

Zack Snyder, ha dichiarato inoltre che:

Rebel Moon, sarà come quella scena, ma sotto steroidi e al limite delle mie capacità

Nonostante i dettagli scarseggianti su Rebel Moon, è stato comunque precedentemente riportato che il film avrà una scala simile a quella di Star Wars (si intravedono parecchi numeri), riallacciata però alle originarie stratosferiche influenze di George Lucas, ossia: i film del regista giapponese, Akira Kurosawa, nonché uno dei preferiti di Snyder.

Dove la storia racconterà di una giovane donna che deve viaggiare dalla sua remota terra spaziale fino ai pianeti più vicini nella speranza di reclutare dei guerrieri per respingere l’invasione di un signore della guerra intergalattica.

Piccolo aggiornamento, si dice che nelle scorse ore, Zack Snyder ha svelato anche il titolo ufficiale di Army of the Dead 2.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti