West side story: il musical

W est Side Story, il nuovo musical, portato sui grandi schermi da Steven Spielberg

Arrivato finalmente sull’incredibile piattaforma di Disney+, il nuovo e tanto acclamato musical: West Side Story.

West Side Story: Trama

Il tanto atteso nuovo musical: West Side Story, narra di una grande storia d’amore senza tempo, tra due giovani, piena di impedimenti, di rivalità adolescenziale, di tensioni sociali senza limiti, di passioni, di realtà scombussolate dall’età dei personaggi, di balli e di canti coreografati tutti insieme, ambientati nella lontana New York, del 1957.

Come in ogni musicale non poteva mancare la cosiddetta love story, ossia quella tra Tony e Maria. Il ragazzo è un ex membro della gang locale chiamata Jets, mentre la giovane donna è la sorella del capo della gang rivale, chiamata Sharks.

Quando Tony e Maria si incontrano, tra i due naturalmente è subito amore. Ma coloro che gli stanno attorno scoraggiano questa unione tanto forte.

Di fatti questo amore viene sempre messo alla prova dalle varie situazioni circostanti che susseguono la storia. Quali le tensioni territoriali tra le due gang rivali.

E la felicità dei due giovani amanti viene costantemente minacciata dagli eventi della storia.

West Side Story: Cast e documentazioni

Per un musical d’eccezione, ci vuole un cast d’eccezione.

Ragion per cui, il ruolo da protagonista (Tony) è stato affidato alla stella del cinema Ansel Elgort. Mentre per la protagonista (Maria), a Rachel Zegler.

E a seguire figurano: Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy James e Rita Moreno (presente anche nella versione del 1961).

Per la musica invece, in questo West Side Story, oltre alle canzoni iconiche il film presenta nuove coreografie incredibili ideate da Justin Peck, con le partiture di Gustavo Dudamel rinomato direttore della Los Angeles Philharmonic, e per gli arrangiamenti troviamo lo zampino di David Newman compositore e direttore d’orchestra.

West Side Story: Team di produzione

Per il Team di produzione del musical troviamo: il produttore e direttore Steven Spielberg, a seguire, Tony Kushner sceneggiatore, e scrittore drammaturgo, Kushner, a seguire, Daniel Lupi, Adam Somner, Kevin McCollum, Kristie Macosko Krieger, e per la fotografia Janusz Kaminiski.

E voi, guarderete il nuovo musical West Side Story, della travolgente storia d’amore di Tony e Maria, che nell’epoca che fu del 1961, fece innamorare milioni di persone? Fatecelo sapere nei commenti, perchè per noi di tuttotek come sempre la vostra opinione è importante.