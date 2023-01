Scopriamo insieme tutte le imperdibili novità di Disney+ nel mese di gennaio 2023. Tra film, serie e documentari; ecco tutte le uscite più attese del nuovo anno!

Il nuovo anno è appena iniziato, e con esso, la piattaforma Disney+ è pronta a offrire a tutti gli abbonati, imperdibili nuovi titoli. Dalla seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch, a Welcome to Wrexham fino ad arrivare alla serie tv sequel Criminal Minds: Evolution. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere!

Ultime uscite e novità Disney+ di Gennaio 2023: The Menu

Tra i titoli più attesi nel ricco mese di gennaio 2023; brilla a grande luce, sulla piattaforma Disney+, il film The Menu diretto da Mark Mylod. Disponibile a partire dal 4 gennaio; un horror-thriller gastronomico con protagonisti Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes e Nicholas Hoult.

Candidato ai Golden Globes; la vicenda di una giovane coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) in visita in un esclusivo ristorante su un’isola remota, non lontana dalla costa. Un acclamato e misterioso chef (Ralph Fiennes) ha preparato per i due e gli altri ospiti del ristorante, un sontuoso menu di degustazione… insieme a qualche sorpresa scioccante!

Reservation Dogs- Seconda stagione

Sempre il 4 gennaio, gli abbonati Disney+ potranno gustarsi comodamente da casa, la comica seconda stagione della serie tv Reservation Dogs.

Creata da Taika Waititi assieme al regista nativo americano Sterlin Harjo, le bizzarre vicende di un gruppo di adolescenti di una riserva indigena dell’Oklahoma rurale, che inseguono il sogno di trasferirsi in California. Piano destinato destinato a fallire per via di un susseguirsi di una serie di operazioni criminali.

Considerata la prima serie in assoluto che pone sotto i riflettori le caratteristiche di una comunità di nativi americani; ha come attori protagonisti i giovani D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Lane Factor e Paulina Alexis.

Ultime uscite e novità Disney+ di Gennaio 2023: Ecco a voi i Chippendales

Ecco a voi i Chippendales, la miniserie originale targata Disney+, disponibile a partire da mercoledì 11 gennaio. Composta da 8 episodi, è scritta e diretta da Robert Siegel, Rajiv Joseph e Mehar Sethi.

Basata su una storia vera; il true crime di altri tempi sulla scandalosa vicenda di Somen “Steve” Banerjee. L’immigrato indiano divenuto famoso fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo: iChippendales! Ma come è noto, ogni sogno nasconde un lato nascosto…

Con attore protagonista Kumail Nanjiani, assieme a Juliette Lewis, Murray Barlett, Annaleigh Ashford e Robin de Jesús.

Le altre novità su Disney+