La vendetta nel cinema orientale | In the mood for East

Bentornati al nostro appuntamento con In the mood for East: oggi sulla rubrica dedicata al cinema orientale affronteremo il tema della vendetta

Questo lunedì, su In the mood East, faremo una piccola variazione sul tema. Non affronteremo un solo film come siamo soliti fare, ma ben dieci (e forse qualcuno in più!). Perché oggi vi proporremo una panoramica del cinema orientale lungo la strada della vendetta.

La vendetta: un desiderio infimo ma fortemente seducente, in ognuno di noi e nell’immaginario collettivo. Un sentimento che può essere declinato in tanti modi, e su cui il cinema ha da sempre costruito le sue storie più avvincenti, appassionanti e dolorose. Il cinema orientale, soprattutto, è riuscito ad affrontarlo nei modi più disparati. Nel cinema contemporaneo in particolare c’è stata una riscoperta e un’interesse sempre crescente verso le crudeli storie di vendetta. Un tema che permette di abbracciare l’animo umano nelle sue sfaccettature più subdole e complesse. E che permette di intersecare una moltitudine di altri sottotemi: giustizia, onore, famiglia, lealtà.

Potremo continuare ancora a lungo, ma come sempre è meglio lasciar parlare il cinema. Ecco dunque la nostra classifica dei migliori film orientali dedicati al tema della vendetta.

Classifica | La vendetta nel cinema orientale

10 – Be my guest, Park Soo-young (2009)

Cominciamo la nostra classifica con Be my guest, una divertentissima e sanguinolenta horror comedy che si rivelerà ben più di un guilty pleasure per noi spettatori. Protagonista di questa sorta di slasher è una famiglia coreana che parte per una bella vacanza nella propria tenuta di montagna. Come nella migliore tradizione horror, le cose non andranno nel migliore dei modi. Il capofamiglia ha infatti qualcosa da farsi perdonare, e noi non tarderemo a scoprire il perché. La splendida ambientazione si sposa magnificamente con una violenza sopra le righe e un umorismo nerissimo che vi terranno sicuramente incollati allo schermo, spiazzandovi con questo curiosissimo mix di registri diversi.

9 – Night in Paradise, Park Hoon-jung (2020)

Tra le proposte recentissime del cinema orientale merita una menzione Night in Paradise, un noir cupissimo e malinconico in cui le lotte tra organizzazioni criminali fanno da sfondo ad un incontro particolare. Un ragazzo e una ragazza hanno già perso tutto, nella loro vita: l’unica cosa certa che gli resta è la morte. La vendetta perpetuata dalle diverse gang criminali si configura come un “semplice” regolamento di conti, necessario nel codice malavitoso. La vendetta dei due giovani diventa invece la vendetta disperata di chi non ha più nulla da perdere. A metà tra il melodramma e il gangster movie, Night in Paradise vi stupirà per la sua asprezza e la sua poetica malinconica, che si rifà ai capolavori di un maestro come Takeshi Kitano.

8 – Pietà, Kim Ki-duk (2012)

Il recentemente scomparso maestro sudcoreano Kim Ki-duk ci ha lasciato tantissime opere complesse e, per usare un eufemismo, poco accomodanti. Il Leone d’oro alla 69esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Pietà, è una di queste. Una storia crudele d’amore e vendetta ambientata nei sobborghi sudcoreani. Il protagonista lavora per conto di un usuraio, rivalendosi fisicamente sui debitori. Finché non incontra una donna che afferma di essere sua madre, pentita di averlo abbandonato e fatto crescere senza amore. L’incredibile dolore che ha provocato alle sue vittime si ritorce contro di lui, in un epilogo straziante e senza speranze. Da carnefice a vittima, l’uomo comincia a provare quella pietà che non ha mai conosciuto nella sua vita, lasciando il fianco scoperto ad una vendetta inesorabile.

7 – The man from nowhere, Lee Jeong-beom (2010)

Un altro thriller tesissimo per la settima posizione della classifica. Il sudcoreano (e già, ancora una volta la Corea…) The man from nowhere ha il suo fulcro nel rapporto (che ricorda molto il Léon di Luc Besson) tra un uomo, impiegato in un banco dei pegni, e una bambina priva di figure genitoriali. L’azione adrenalinica tipica dei noir asiatici si unisce ad una profondità che spesso viene a mancare nei corrispettivi in quel di Hong Kong. L’interpretazione dei due protagonisti costituisce un ulteriore motivo valido per non perdersi questo cupo prodotto coreano, che saprà accontentare tutti i palati, dai più raffinati agli amanti del puro action.

6 – Lady Snowblood, Toshiya Fujita (1973)

Tra le fonti di ispirazione per il primo capitolo di Kill Bill di Quentin Tarantino, Lady Snowblood è un affascinante ritratto di vendetta tutto al femminile. Tratto dall’omonimo manga di Kazuo Koike, il lungometraggio nipponico narra la storia di Yuki, “bambina degli inferi” nata per la vendetta. Sua madre muore dandola alla luce in prigione, mentre suo padre è stato ucciso un anno prima da quattro malviventi. Una volta cresciuta, la donna si mette sulle tracce dei colpevoli per portare a termine la sua vendetta. La celebre scena del combattimento tra Beatrix Kiddo e O-Ren Ishii nel giardino innevato si ispira palesemente a questo splendido film, in cui forma, stile e sentimento combaciano alla perfezione.

5 – I cattivi dormono in pace, Akira Kurosawa (1960)

Akira Kurosawa è uno di quei nomi che incutono timore. Il suo valore è indiscutibile, e il suo I cattivi dormono in pace, pur non avendo ricevuto recensioni entusiastiche da parte della critica, entra di diritto in questa classifica. Il protagonista (l’attore feticcio Toshirô Mifune) anela la sua vendetta contro l’azienda colpevole di aver licenziato e ridotto sul lastrico il padre, spinto poi al suicidio. Dopo essere stato nominato dirigente e aver sposato la figlia del capo, il suo obiettivo sembra quasi compiuto. Ma l’uomo diventa egli stesso vittima di un gioco troppo grande per poterne uscire illeso. Una lucida analisi della corruzione e dei giochi di potere insiti nella società, di certo non solo quella giapponese.

4 – I saw the devil, Kim Jee-woon (2010)

Kim Jee-woon è un nome imperdibile se parliamo di cinematografia coreana contemporanea. Il virtuoso regista riesce a spaziare tra i generi (horror, thriller, western…) mantenendo sempre uno stile personale e sperimentando abilmente attraverso il mezzo cinematografico. Il tema della vendetta è a lui molto caro, e con I saw the devil raggiunge probabilmente l’apice della sua carriera. La violenza e la suspense sono al servizio di un desiderio profondo, scaturito dalla perdita della persona amata da parte di un agente dei servizi segreti. Un desiderio che non si estingue nel compimento dell’atto, ma in quel perverso gioco della “caccia al topo”. Efferato e brutale, con il solito gigantesco Choi Min-sik (protagonista di Old boy), I saw the devil sarà capace di lasciarvi senza fiato.

3 – Su su, per la seconda volta vergine, Kōji Wakamatsu (1969)

Non lasciatevi ingannare dal titolo: Su su, per la seconda volta vergine è uno dei capolavori del maestro giapponese Kōji Wakamatsu. Il genere pinku eiga (una sorta di erotico che include qualsiasi tipo di nudità femminile) compie un grande passo in avanti delineando la storia straziante di due giovani che non trovano alcun motivo per stare al mondo, distrutti dalla violenza imperante nella loro società. La cattiveria del mondo ha ormai devastato i due innocenti, e nemmeno la vendetta potrà dare un briciolo di sollievo a queste anime perdute. Solo la morte potrà salvare un’esistenza ormai segnata così profondamente dalla sofferenza. Curiosità: nella banda di giovani stupratori potrete intravedere un giovane Takeshi Kitano!

2 – Audition, Takashi Miike (1999)

Uno dei cineasti più atipici del panorama giapponese è senza dubbio Takashi Miike. Prolifico, eccessivo, nel corso della sua carriera ha diretto davvero di tutto: dal film in costume all’horror più sanguinolento, dagli Yattaman alla yakuza cyberpunk. In questa classifica è doveroso inserire lo spiazzante Audition, una parabola distruttiva in cui l’incontro tra due solitudini sfocerà in un sadico e grottesco finale nel quale – ancora una volta – la vittima in cerca di vendetta diventa carnefice. Con una delle scene di tortura più memorabili della storia del cinema, la vendetta della protagonista si staglia crudele quasi come un inno femminista. Perché dopotutto “le parole generano menzogne, solo nel dolore si può credere”.

1 – Trilogia della Vendetta, Park Chan-wook

In cima alla classifica non uno, ma ben tre film! Era doveroso terminare questo elenco di (splendidi) titoli con colui che sulla vendetta ha costruito un trittico imperdibile. Con Mr. Vendetta (2002), Old boy (2003) e Lady Vendetta (2005), il sudcoreano Park Chan-wook riesce a presentare il tema sotto tre punti di vista estremamente diversi, senza mai ripetersi o risultare scontato. Park parte con Mr. Vendetta, la sua opera più crudele e violenta, adottando uno stile meno elaborato del solito per lasciare spazio ad una storia di sofferenza e dolore. Con Old boy conquista tutti: una doppia vendetta girata magistralmente e con la giusta dose di azione, che può appassionare anche coloro che non sono particolarmente avvezzi al cinema asiatico. Lady Vendetta posa invece il suo sguardo su un personaggio femminile, privilegiando sì la sua storia di vendetta ma anche il suo desiderio di espiazione. Tre film di altissimo livello che ci dimostrano che il cinema orientale, da vent’anni a questa parte, è più vivo che mai.

