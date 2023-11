Aquaman e il Regno Perduto sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo e vedrà il ritorno del simpatico e talentuoso attore Jason Momoa, ma Arthur Curry non è il solo grande personaggio che ha interpretato, nella sua carriera ci sono tanti film che ci sentiamo di consigliarvi: ecco la top 5 dei migliori film con Jason Momoa!

Dopo il nuovo trailer di Aquaman e il Regno Perduto in cui il famoso e amato attore Jason Momoa farà ritorno, abbiamo deciso di elencarvi i 5 migliori film con l’attore protagonista, dove avrete modo di gustarvi la sua performance attoriale su cui è centrata tutta l’attenzione. Jason Momoa ha una lunga carriera dove ha prevalentemente interpretato ruoli di uomini combattivi e brutali, anche se ognuno con la propria sfaccettatura.

Sweet Girl | Top 5 migliori film con Jason Momoa

Avreste mai pensato che Jason Momoa potesse interpretare il ruolo da padre amorevole e vendicativo? In Sweet Girl è proprio quello che è il suo personaggio. Ray Cooper, esperto di sopravvivenza, marito di una bellissima donna di nome Amanda e padre di una ragazza adolescente Rachel, è ossessionato dal desiderio di uccidere Simon Keeley, CEO della BioPrime, una casa farmaceutica corrotta che ha svolto attività illegali che hanno causato la morte della moglie. La storia coinvolgerà anche sua figlia e ci presenterà il conflitto mentale che sta attraversando Ray su cosa è più importante: vendicare sua moglie o prendersi cura di Rachel?

Slumberland – Nel mondo dei sogni | Top 5 migliori film con Jason Momoa

Questo film diversifica un po’ i tipici ruoli di Jason Momoa, dandogli un tocco in più di simpatia e infantilità e allontanandolo dal classico uomo tenebroso d’azione. Slumberland parla di una ragazzina, Nemo, che vive col padre in un faro. Suo padre Peter le ha raccontato più volte del suo caro amico Flip (Jason Momoa) e delle loro avventure alla ricerca di una grotta di perle magiche, grotta che purtroppo non hanno mai trovato. Dopo la morte di Peter, la piccola Nemo va a vivere con suo zio Philip, conducendo una vita completamente diversa nella città metropolitana. Una notte, il suo maialino di peluche prende vita e la porta a Slumberland, il mondo dei sogni, dove la piccola incontra il simpatico fuorilegge Flip, di cui parlava suo padre. I due insieme cercheranno di esaudire il desiderio di Peter trovando la grotta di perle magiche.

Fast X | Top 5 migliori film con Jason Momoa

Questo è il primo film in cui Jason Momoa interpreta il ruolo del villain. Fast X è il decimo capitolo della saga, in cui la squadra di Dom si scontra con quella di Dante Reyes, figlio di Hernan Reyes, morto indirettamente per mano di Dom. In questo film, il personaggio di Momoa mette in seria difficoltà i protagonisti, catturando quindi la scena a Vin Diesel e a tutti gli altri membri del cast. Il villain è folle, pericoloso e bada poco alle regole. Dante Reyes è, in poche parole, il punto forte del film.

Zack Snyder’s Justice League | Top 5 migliori film con Jason Momoa

Qui vediamo per la prima volta il personaggio di Arthur Curry (in realtà nella prima versione, ma prendiamo questa come quella canon). Al contrario della versione di Josh Whedon, qui Aquaman è trattato col dovuto rispetto e ha il proprio spazio all’interno della pellicola. La verione di Zack Snyder della Justice League è molto più costruita, ben strutturata e raccontata rispetto alla versione cinematografica, facendo sembrare 4 ore di film come 20 minuti. Questa versione integrale ipnotizza gli spettatori, specialmente i fan dei personaggi e introduce alla perfezione il personaggio di Aquaman nell’universo DC.

Aquaman | Top 5 migliori film con Jason Momoa

Ed eccoci al punto cruciale, il film che ha dato la svolta alla carriera attoriale di Jason Momoa, Aquaman. Con questo film, l’attore guadagna ancora più fama e supera il ruolo che gli veniva più spesso associato, Khal Drogo. Aquaman, infatti, ha battuto vari record in Cina, per il miglior incasso d’esordio per un film Warner Bros, miglior esordio nel mese di dicembre e miglior incasso del DC Extended Universe. Aquaman rientra anche nella top dei film con più incassi nella storia del cinema. La storia parla delle origini di Aquaman e il come Arthur diventa il famigerato supereroe e re di Atlantide. Una storia di guerra, famiglia e responsabilità. In questo film, ambientato dopo gli eventi di Batman V Superman e Justice League, Arthur accetta il suo ruolo di legittimo re di Atlantide.

La carriera di Jason Momoa è lunga e piena di film, alcuni stroncati dalla critica, ma altri amati dal pubblico. I prodotti a cui ha preso parte sono svariati, ma questi sono, a parer nostro, i migliori in cui è protagonista. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altre top su film e serie tv.

