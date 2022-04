The Kardashians, la famiglia più famosa d’America torna a mettere in scena la propria quotidianità, stavolta grazie a Disney+

Se in Inghilterra c’è la famiglia reale, possiamo affermare che i loro corrispettivi americani sono proprio i Kardashian.

A quanto pare 20 stagioni di un solo reality sono poche per sbirciare nella vita della famiglia Kardashian-Jenner.

Infatti dal 14 aprile li rivedremo di nuovo alla carica su Disney plus, con la serie sequel The Kardashians.

Facciamo un breve recap per chi sta cadendo dal pero e non ha idea di cosa stia succedendo sulla piattaforma di Topolino.

Nei reality precedenti…

Al passo con i Kardashian è un reality televisivo creato da Ryan Seacrest, che ne è stato anche produttore esecutivo. È andato in onda sulla rete via cavo E! dal 14 ottobre 2007 al 2021 per un totale di venti stagioni, diventando uno dei reality televisivi più longevi del Paese.

Il reality mette in scena la vita personale e professionale della famiglia Kardashian-Jenner, composta da Kourtney, Kim e Khloè Kardashan e le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner e dai loro genitori Kris e Caitlyn Jenner.

Trattandosi di un reality basato anche sulla vita privata di questi personaggi è normale che molte altre persone abbiano fatto parte dello show anche se solo per qualche episodio, o addirittura è possibile che qualcuno abbia fatto un’unica comparsata.

Al passo con i Kardashian è una serie che ha ricevuto diverse critiche fin dal suo primo episodio.

Si tratta comunque di una famiglia che è famosa per essere famosa, di preciso non si sa effettivamente qual è stato il motivo che ne ha scatenato la fama. Qualcuno li ha definiti come egocentrici disperati che mettono in scena la propria quotidianità per raggiungere la fama. Anche se tuttavia mettere in scena la propria vita è quello che facciamo tutti noi con i social network. Forse i Kardashian risultano così irritanti perché sono lo specchio esasperato della nostra società?

Ad ogni modo molti altri critici hanno riconosciuto la serie per quello che è ovvero un “passatempo innocente” riconoscendo i meriti che forse queste persone hanno. In fondo la loro unica colpa è quella di essere perennemente sotto i riflettori.

Nonostante le recensioni negative la serie ha attratto un grandissimo numero di telespettatori, diventando uno dei reality di maggior successo della rete e vincendo numerosi riconoscimenti.

Il successo ha portato anche alla creazione di numerosi spin-off, che altro non sono che estensioni della serie principale stessa.

The Kardashians, la serie sequel

The Kardashians, la serie che ci aspetta su Disney plus non è che il seguito diretto di Al passo con i Kardashian.

Quindi cosa c’è da aspettarsi da questo nuovo show? Tutto ciò che è stato visto nella serie precedente: affari multimilionari, ma anche cose più semplici e “comuni” come portare i bambini a scuola. Scopriremo come procede la storia tra Kim e Pete e tra Kourtney e il musicista Travis Barker e tra Khloè e il cestista Tristan Thompson. Mentre Kylie ci mostrerà tutte le gioie della maternità.

Quindi la famiglia tornerà a mostrare al pubblico tutto ciò che si cela dietro la loro celebrità.

La serie avrà come executive producer Ben Winston, socio della Fulwell 73, che lavorerà al fianco di Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King sarà la showrunner e anche produttrice esecutiva della serie.

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

