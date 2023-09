Quentin Tarantino: la top 10 (o quasi) dei suoi migliori film

Ecco quali sono secondo noi i migliori film di Quentin Tarantino: regista, attore, icona, la top 10 stavolta aggiunge un “quasi” che vi spiegheremo subito

Quentin Tarantino è uno dei registi più di successo della storia del cinema, con una particolarità: nella sua carriera ha deciso di fare dieci film e non di più. Il decimo film, The Movie Critic, è tutt’ora in cantiere: non conosciamo il protagonista, la trama è appena tratteggiata (sarà una sorta di successore di C’era una volta a… Hollywood), non sappiamo ancora molto neppure del cast, che però si vocifera potrebbe essere una sorta di reunion di tutti gli attori che hanno reso famosi i film del regista. Fatto sta che in questa top 10 sarà più un 9+1 dei migliori film di Quentin Tarantino.

Quentin Tarantino è nato il 27 marzo 1963 a Knoxville, nel Tennessee, da un musicista e attore statunitense di origini italiane che però non conobbe mai, poiché lasciò sua madre prima che lui nascesse. All’età di due anni si trasferì in California con la madre, la quale conobbe e sposò il musicista Curt Zastoupil, con cui il giovane Quentin sviluppò un forte legame, raccontando poi che fu proprio con il patrigno che andò a vedere al cinema Bambi, l’unico film che lo fece spaventare in vita sua. Nel 1971 la famiglia traslocò a El Segundo, nell’area di South Bay di Los Angeles, dove Tarantino si appassionò agli spaghetti-western, diventando grande fan di Sergio Leone. Nel 1977, a soli quattordici anni, Tarantino scrisse la sua prima sceneggiatura. Nel 1981 iniziò a prendere lezioni di recitazione entrando a far parte della Theatre Company di James Best.

Nel 1986, mentre ancora lavorava ai Video Archives, Tarantino tentò per la prima volta di vestire i panni del regista iniziando a girare un film che avrebbe dovuto intitolarsi My Best Friend’s Birthday, su una sceneggiatura scritta da lui insieme all’amico e collega Craig Hamann. Fu però sul finire degli anni 80 che Tarantino ottenne per la prima volta un grande successo, vendendo per 50.000 dollari la sceneggiatura di Una vita al massimo (True Romance) e di Assassini nati – Natural Born Killers, venduta per 400.000 dollari e portata sul grande schermo nel 1994 da Oliver Stone. Nel 1990 scrisse Dal tramonto all’alba (From Dusk Till Dawn), poi diretto nel 1995 da Robert Rodriguez, in cui Tarantino ebbe anche un ruolo da attore protagonista al fianco di George Clooney e Harvey Keitel. La vendita delle sue prime opere lo mise sotto la luce dei riflettori. A un party a Hollywood incontrò il produttore Lawrence Bender, che incoraggiò Quentin Tarantino a continuare a scrivere sceneggiature. Il risultato di quell’incontro fu Le iene (Reservoir Dogs). Con questo film inizia la sua vera e propria carriera da regista.

10. Grindhouse – Planet Terror | I migliori film di Quentin Tarantino

Grindhouse – Planet Terror è un film splatter del 2007 scritto e diretto da Robert Rodriguez. Il film è uno dei due segmenti di Grindhouse, omaggio ai film d’exploitation degli anni settanta. Si tratta del nostro +1, perché in realtà non è di Quentin Tarantino ma di Robert Rodriguez, anche se di fatto la paternità di questo (e del prossimo film della top 10) può ben considerarsi condivisa.

Il tenente Muldon e i suoi uomini, in seguito ad uno scambio commerciale di sostanze chimiche, finiscono volontariamente esposti ad una sostanza mutagena che li trasforma in una sorta di zombie. Nel frattempo la bella Cherry, lasciato da poche ore il suo lavoro di spogliarellista, incontra in un malfamato bar il suo ex-fidanzato El Wray, che decide di darle un passaggio. Durante il tragitto però attaccati da un infetto, che le strappa via a morsi una gamba. L’ospedale dove viene portata presenta altri casi di persone aggredite, ed è chiaro che l’unica speranza di Cherry ed El Wray è quella di unire le forze con lo sceriffo e un gruppo di sopravvissuti per poter sfuggire ai famelici “morti viventi”. Manifesto di un cinema libero e senza freni, Planet Terror esaspera oltre ogni limite la passione cinefila di Rodriguez e Tarantino che si divertono ad inserire nella schizofrenica narrazione omaggi e citazioni a svariati cult di genere del passato.

9. Grindhouse — A prova di morte | I migliori film di Quentin Tarantino

Inevitabilmente A prova di morte è il brutto anatroccolo del mucchio dei film firmati da Quentin Tarantino: sconta la durata ridotta e l’appartenenza dichiarata al genere slasher. Segna però da un lato la prima collaborazione tra Tarantino e Kurt Russell, un attore nato per diventare icona di grandi registi (vedi John Carpenter) e resta un film iconico e forse più di nicchia di altri.

Un vecchio stuntman di Hollywood, serial killer in associazione con la sua auto da corsa modificata, prende di mira tre ragazze. Le fa fuori. Tempo dopo ne punta altre tre. Ma questa volta non ha fatto i conti con la vendetta. Un film come pretesto per tutto il feticismo visuale (e non solo) di Tarantino, con una sequenza di incidente automobilistico da punto di vista multiplo come non era mai stata girata prima nella storia del cinema. E c’è spazio anche per un po’ di sadico Girl Power.

8. Jackie Brown | I migliori film di Quentin Tarantino

Per alcuni Jackie Brown è il miglior film di Tarantino. Intanto, è il primo con sceneggiatura non originale (la base è Rum Punch di Elmore Leonard). Poi, ha una violenza meno sfacciata, un andamento più lento, ed è recitato in modo più sottile. Il risultato è un neo-noir in cui tutti ingannano tutti, un omaggio al cinema blaxpoitation anni ’70 che ha pure il merito di avere rilanciato la carriera di due icone come Pam Grier (l’eroina del titolo) e Robert Forster, l’affascinante garante della cauzione di Jackie.

Jackie Brown arrotonda il suo esiguo stipendio da hostess contrabbandando denaro per Ordell Robbie, un mercante d’armi tanto stralunato quanto poco affidabile con al fianco la bionda Melanie, una delle sue tante compagne, e il maldestro Louis Gara, il suo braccio destro. Un giorno, Ordell riceve una chiamata dalla prigione da parte di Beaumont, uno dei suoi scagnozzi: egli gli chiede di liberarlo e pagare la sua cauzione. Ordell si reca così da Max Cherry, un garante di cauzioni, che fa uscire Beaumont di galera. Quella stessa sera, Ordell decide di uccidere Beaumont per paura che quest’ultimo, assai intimorito dall’ambiente della prigione e con una grossa accusa sulle spalle a causa del possesso di armi illecite, parli dei suoi traffici con la polizia, ma ormai è troppo tardi. Tarantino lo definisce il suo “film di compagnia”, concentrandosi più sui personaggi che sulla trama. Tra i suoi film, è quello che, a distanza di anni, continua a migliorare dopo ogni visione.

7. Le Iene | I migliori film di Quentin Tarantino

Quentin ha stabilito chi fosse Tarantino fin dal suo debutto: uno che sa esattamente che tipo di film vuole fare. In questo caso, un heist movie che non mostra nulla del colpo stesso, ma solo la tensione prima e il caos dopo. Le fonti d’ispirazione sono Rapina a mano armata di Kubrick e il cinese City on Fire, ma lo stile è completamente personale e del tutto riconoscibile. Che trova nuovi modi per avvicinarsi al genere e apre un crime thriller con una carrellata di gangster in giacca e cravatta (lui compreso) che discutono dei significati nascosti di Like a Virgin di Madonna.

La cultura pop è la forza trainante dietro la sua visione. Così come la violenza grafica e lo humor nerissimo. Se nel 1955 Joseph Lewis in The Big Combo aveva usato le percussioni per scandire musicalmente una sequenza di torture, Tarantino per accompagnare Mr. Blonde che taglia l’orecchio a un poliziotto ballando sceglie un pezzo allegro come Stuck in the Middle With You degli Stealers Wheel. Per non dimenticare i titoli di testa sulle note di Little Green Bag dei George Baker Selection: come Re Mida, anche le canzoni che Quentin Tarantino tocca diventano oro.

6. The Hateful Eight | I migliori film di Quentin Tarantino

Un’unica location e l’azione fatta, praticamente, solo di scrittura: Tarantino può anche questo. The Hateful Eight è un western da camera travestito da giallo alla Agatha Christie. Ambientato durante una tormenta in una stazione di frontiera del Wyoming, il film inganna fin dall’inizio. Dopo un’ouverture (anche orchestrale) in grandi spazi innevati, la storia si muove all’interno, e si rivela la pièce teatrale che è nata per essere.

Lo splendido formato 70mm diventa il mezzo per esaminare ogni sfarfallio del volto (e dell’animo) umano. E che volti: Samuel L. Jackson, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Bruce Dern, più l’unica bad girl Jennifer Jason Leigh. Il resto lo fa la colonna sonora da Oscar di Ennio Morricone, più vicina ai suoni minacciosi de La cosa che ai suoi western. Sottovalutato forse da moltissimi, ma si tratta di un film quintessenziale di Tarantino.

5. Django Unchained | I migliori film di Quentin Tarantino

Una nuova lezione di storia alternativa, meno sofisticata di Bastardi senza gloria ma ancora più scatenata e molto più divertente. Dopo il tuffo nella Seconda Guerra Mondiale per bruciare il Terzo Reich, Hitler compreso, Tarantino esplora la schiavitù e l’argomento ancora tabù della rabbia nera nei confronti dei bianchi del Sud con arguzia, ferocia e una rapsodia di violenza cinematografica senza eguali. Django Unchained è un glorioso western postmoderno con Jamie Foxx, Christoph Waltz e un terrificante Leonardo DiCaprio al loro meglio.

Il momento più tarantiniano arriva quando Django e il Dr. Schultz fanno fuori un’intera casa di schiavisti in un lussuoso rallenty con un mix di 2Pac e James Brown in sottofondo. Come Sergio Corbucci nel 1966, Tarantino obbedisce all’unico comandamento che conta nei film di exploitation: tutto è permesso. Le fantasie di vendetta non lasciano molto spazio alle lezioni morali: Django vuole il sangue (più di quanto anatomicamente possibile) e le deflagrazioni, Tarantino pure (e lo trova in prima persona da attore in una esilarante side quest).

4. C’era una volta a… Hollywood | I migliori film di Quentin Tarantino

Il nono e penultimo film di Tarantino “non è un film di Tarantino”, dicono in molti. Si sbagliano: C’era una volta a… Hollywood è 100% Quentin Tarantino. Solo che le cose inevitabilmente cambiano e questa malinconica dichiarazione d’amore a una Los Angeles che non c’è più, scossa dalla violenza della Manson Family, e a un’industria che sta cambiando, è il messaggio di fondo di un film corale come nessuno. Nell’omaggio totale agli spaghetti western, nel feticismo più che spinto per i piedi di Margot Robbie e Margaret Qualley, nel cambiare (un’altra) la storia.

Un Brad Pitt da Oscar torna ad essere l’eroe che trovi solo nei libri di Quentin, lo stunt-man che divo non sarà mai, ma disposto a tutto per l’amico divo sul viale del tramonto, Leonardo DiCaprio. E poi c’è la diva in erba Sharon Tate, a cui il regista dà un’altra, tenerissima chance. Tarantino si carica sulle spalle la mitologia hollywoodiana per proteggerla e firma il suo film della vita.

3. Bastardi senza gloria | I migliori film di Quentin Tarantino

All’origine c’è il genere cosiddetto euro war, ovvero quello con capostipite Quel maledetto treno blindato di Enzo G. Castellari del 1978, che qui fa da ispirazione dichiarata. Ma la fanta-Storia di Quentin ha un passo indiavolato assolutamente personale. In campo ci sono due piani paralleli per uccidere Hitler: il primo ad opera dell’affascinante proprietaria di un cinema (Mélanie Laurent), il secondo per mano di una squadra di nazi-killer ebrei (capitanati da un divertentissimo e divertitissimo Brad Pitt).

In omaggio al potere del cinema di inventare mondi e a volte di cambiarli, Tarantino va fino in fondo, facendo morire il Führer e un bel po’ di gerarchi, in uno dei finali più liberatori della storia. Quentin al suo meglio e, per alcuni, rinato, così come Christoph Waltz, che riceve ovazioni in tutto il mondo per la sua terrificante interpretazione e trova una seconda giovinezza professionale.

2. Kill Bill (Vol. 1 e 2) | I migliori film di Quentin Tarantino

Alcuni considerano i due “volumi” due film separati. Ma lo stesso Quentin, nella conta dei suoi film, li mette insieme, perché se un film è troppo lungo per essere proiettato una sola volta nei cinema non è certo un suo problema. Kill Bill, inteso come corpus unico, è il compendio delle passioni/ossessioni di Quentin Tarantino in versione fanboy come mai prima (e nemmeno dopo). Kung fu, anime, spaghetti western, vengeance movie: non manca niente, ma filtrato per creare qualcosa di nuovo e “tarantiniano”.

Se la prima parte è una festa tra action e comedy, la seconda è molto più che una semplice storia di vendetta. La parabola della Sposa (una Uma Thurman nata per la parte) consente al regista di realizzare uno dei suoi ritratti emotivamente più ricchi, forse addirittura la cosa più vicina al romance da lui mai firmata. Tra RZA e Morricone, la colonna sonora è ancora una volta ridicolmente iconica.

1. Pulp Fiction | I migliori film di Quentin Tarantino

Pulp Fiction non è solo il film più importante degli anni ’90: è un pezzo cruciale della storia del cinema e della cultura pop. Tarantino prende alcuni cliché dei B-movie (tipo il gangster che porta fuori la ragazza del boss), asseconda ogni suo capriccio cinematografico e ridefinisce il concetto di coolness, costringendo anche il pubblico più schizzinoso a rivedere il proprio rapporto con i film di genere.

La struttura non lineare, la rappresentazione fumettistica dei personaggi, i dialoghi iper-realisti, la violenza esplicita, la colonna sonora travolgente e gli omaggi ad altri film hanno portato molti a definirlo il film postmoderno per antonomasia. E con questa opera seconda, Palma d’oro a Cannes, e il twist con John Travolta sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry, il regista ha lanciato la sua musa: Uma Thurman. Tarantino ha aperto le porte alla sperimentazione mainstream e in molti hanno provato a imitare quello stile, ma tutti hanno fallito per un semplicissimo motivo: non sono Quentin Tarantino.

Conclusioni

Quentin Tarantino grazie a uno stile del tutto personale e a non poca audacia, è riuscito a ritagliarsi fin da subito un ruolo di regista cult e lo ha anche conservato nel tempo. Vedremo come sarà il suo ultimo film The Movie Critic, sul quale ovviamente si riversano altissime aspettative, ma in ogni caso possiamo dire che si è meritato una pagina negli annali del cinema.

