Oscar 2021: l’edizione delle novità

La 93esima edizione degli Oscar giunge alle porte, e pertanto vi proponiamo uno speciale dedicato alla notte più attesa da tutti gli appassionati del mondo cinematografico: tra film e novità, un veloce viaggio preparatorio per tutti i seguaci della serata

Il consueto appuntamento con la notte più attesa da tutti gli amanti cinefili (e sono solo) sarà finalmente in onda. E la 93esima edizione della notte degli Oscar quest’anno sarà ancora più sentita. Per stuzzicare la curiosità vi proponiamo uno speciale in onore del prezioso show. Tra partecipanti ridotti (se non del tutto assenti) e nuove modalità di visione, l’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da ricche novità e moltissime prime volte, la maggior parte relativa ai film in concorso.

Impossibile non notare la corposa presenza di ben 15 presentatori tra cui l’attore Brad Pitt, affiancato da Laura Dern, il noto regista Bong Joon Ho, Bryan Cranston e Joaquin Phoenix.

Come ogni anno, l’evento andrà in onda tra la notte del 25 e 26 aprile sul canale Sky 303.

Oscar 2021: Netflix sorprende tutti

Un anno difficile si è concluso segnando nel profondo il mondo del cinema. Tra progetti rinviati e pellicole mai arrivate sul grande schermo, fanno da capolino in questa notte stellata film distribuiti direttamente sulle piattaforme streaming. A dominare indiscutibilmente è la nota piattaforma Netflix con ben 35 candidature in lista. Nonostante le innumerevoli polemiche degli anni precedenti, ha saputo porsi al centro dell’attenzione negli ultimi Golden Globes e Bafta 2021, preannunciando una lunga notte fruttuosa.

A spiccare in cima alla lunga lista il film diretto da David Fincher, Mank. Lontano dall’ormai noto a tutti il cult Seven, Mank racchiude la vera essenza di chi vuole conoscere un pezzo di storia del cinema. Molto più di un semplice biopic, la storia vera dello sceneggiatore Herman J. Mankiewicz (interpretato da Gary Oldman), mostrato al grande pubblico nelle sue fragilità e vizi, vissuta in una Hollywood in bianco e nero lontana dai nostri tempi. Un viaggio a ritroso per vedere da vicino la nascita di una grande pezzo della storia del cinema: Quarto Potere di Orson Welles.

Oscar 2021: Record al femminile

Un altro dato che non passa inosservato è la cospicua presenza di nomination tutte al femminile. Per la prima volta nella centenaria storia Academy, le candidate in rosa sono ben 76, due delle quali pronte a battersi per conquistare il titolo per la Miglior Regia.

Chloé Zhao regista di Nomadland mette a segno la bellezza di quattro nomination. Già vincitrice di un Leone d’Oro a Venezia e un Golden Globe per il Miglior film drammatico, Zhao coglie l’occasione per farsi notare come prima donna asiatica in lista in qualità di miglior regista. Una pellicola diverse dalle politiche a cui sono abituati i grandi schermi hollywoodiani, indipendente, profondo e fragile.

A seguire Chloé Zhao Emerald Fennell regista emergente dietro la pellicola Promising Young Woman. Seguito da aspre critiche, il film più discusso nel panorama hollywoodiano, vede Carey Mulligan protagonista, una donna alla ricerca della vendetta personale in una riflessione oscura e profonda sul tema dello stupro considerato parte del sistema.

A battere ogni altro record in rosa è l’attrice Viola Davis in corsa come miglior attrice protagonista per Ma Rainey’s black bottom. Interprete di successo di Annalise Keating l’avvocatessa più temuta nella serie tv Le Regole del Delitto Perfetto, la Davis ha saputo farsi strada dagli scorsi Emmy Award, aggiudicandosi nell’edizione Oscar 2021 il podio come prima attrice afroamericana con il maggior numero di nomination.

Affiancata dal compianto Chadwick Boseman, il film è tratto da un dramma di August Wilson e coprodotto da Denzel Washington. Una cantante afroamericana disposta a farsi strada pur di realizzare la sua vocazione, affrontando un’America di inizio Novecento colma di odio e razzismo.

Oscar 2021: Oltre ogni pregiudizio

Non più il classico cinema tradizionale hollywoodiano. I dogmi indiscussi sono decostruiti con pellicole, contenuti e nomine capace di portare un’ampia boccata di novità. Profonde riflessioni verso mondo e visioni distanti, ma pronti a infondere conoscenza e abbattimento contro ogni forma di pregiudizio.

Qualità da tener conto per il film The Man Who Sold His Skin diretto Kaouther Ben Hania. L’enorme conquista della Tunisia per la prima volta in concorso nella categoria di Miglior film internazionale.

La triste vicenda un giovane profugo in fuga dalla guerra siriana pieno di speranza verso una nuova vita. Pronto ad escogitare ogni strategia pur di recarsi in Europa dalla sua amata, un lungo percorso che lo vedrà trasformarsi in un’opera “vivente”.

In cima tra tutti l’attore di origine anglopakistane Riz Ahmed protagonista del film Sound Of Metal. Conosciuto nella miniserie The Night Of (prodotta dalla HBO), Riz Ahmed si aggiudica l’attenzione per essere stato il primo attore di origine Musulmana candidato in qualità di Best Actor.

La pellicola diretto da Darius Marder, rappresenta un lungo percorso nell’intimo di Ruben. Ex tossicodipendente e batterista in una band heavy metal, porta sullo schermo la dura battaglia e presa di coscienza verso il tunnel senza uscita di silenzio e solitudine del protagonista.

Difficile non menzionare nella corsa l’attore protagonista del film Minari Steve Yeun, aggiudicandosi l’attenzione per essere il primo americano asiatico nominato. La potente pellicola diretta dal regista Lee Isaac Chung, nella quale le bizzarre e profonde vicende di una famiglia coreana verso la conquista del tipico sogno americano, sono sotto l’attenzione di tutti.

Chi sarà il vincitore?

L’unica certezza che ricorre puntuale sono i pronostici relativi ai futuri vincitori degli Oscar 2021. Stando a quanto rivelato da alcune fonti ufficiali e non, molte delle grandi aspettative puntano tutto su Nomdland di Chloé Zhao, rubando il podio a Mank di David Fincher (pronto a consolarsi con premi “minori”).

Il più apprezzato agli occhi del pubblico è invece Judas and the Black Messiah diretto da Shaka King. Considerato come la punta di diamante della cinematografia “black”, la reale vicenda del leader delle Pantere Nere Fred Hampton pronto a battersi contro l’omertà e l’odio razziale.

Anche la cinematografia italiana prosegue a testa alta nella corsa rappresentata da Matteo Garrone con Pinocchio e Laura Pausini per la migliore canzone originale nella colonna sonora di La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Una grande speranza pronta a realizzarsi nella notte.

Molto probabile la vittoria postuma a Chadwick Boseman per l’interpretazione in Ma Rainey’s black bottom. L’attore scomparso giovanissimo all’età di 42 anni è stato protagonista della pellicola diretta da George C. Wolf insieme a Viola Davis.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news nel mondo del cinema e delle serie tv!