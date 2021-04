One True Pairing: i migliori momenti di Jenny e Nate in Gossip Girl

Bentornati al nostro consueto appuntamento con One True Pairing, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: questa volta analizziamo la relazione di Jenny e Nate di Gossip Girl

Anche se la relazione amorosa più amata in Gossip Girl è quella di Chuck e Blair, quella di Jenny e Nate è senza ombra di dubbio la più inaspettata. Con Nate segretamente ancora innamorato di Serena, mai ci saremmo aspettati che lui e Jenny si sarebbero avvicinati romanticamente.

Nonostante per la loro storia non ci sia stato un lieto fine, i due ragazzi hanno trascorso insieme attimi indimenticabili.

I migliori momenti di Jenny e Nate in Gossip Girl

1. Il ballo in maschera

Durante un ballo in maschera organizzato da Blair, Nate scambia Jenny per Serena, e le confessa di non averla mai dimenticata. Nate si accorge immediatamente dell’equivoco, e così chiede a Jenny di non raccontare nulla a Blair della serata offrendole uno scatolo di cioccolatini. È l’inizio del loro percorso.

2. Un’amica

Durante la sera del diciassettesimo compleanno di Blair, sia Jenny che Nate sono titubanti sull’idea di andare o meno a festeggiarla. Quella stessa sera, quando si imbattono l’una nell’altro, iniziano a chiacchierare e a conoscersi meglio. Nate le rivela i dubbi sulla propria famiglia, e Jenny è lì ad ascoltarlo e a dargli consigli senza giudicarlo.

3. Cotta

Durante la seconda stagione, Nate perde ogni suo avere e Dan lo invita a stare da lui fino a quando la sua situazione non fosse migliorata. Vivendo insieme agli Humphrey, Nate inizia a vedere Jenny sotto una nuova luce, non più come un’amica, ma come un potenziale interesse amoroso. Rimane ammirato dalla sua grinta, dalla tenacia e dalla dedizione nel lavoro da stilista.

4. “Perché ti importa tanto?”

Jenny inizia il suo stage presso l’atelier di Eleanor Waldorf. Qui conosce la modella Agnes, che la coinvolge in una festa privata con un fotografo che scatta loro foto in intimo. Nate la porta via e le fa notare che quell’uomo si stava approfittando di lei. Quando Jenny gli chiede perché gli importi così tanto di lei, Nate rimane senza parole e la bacia.

5. La sfilata

Insieme ad Agnes, Jenny progetta di improvvisare una sfilata ribelle nel bel mezzo di una serata organizzata da una società filantropica. La piccola J organizza tutto in gran segreto, tranne che per Nate, al quale confessa il suo piano e chiede aiuto. Nate la supporta e le dona tutto l’aiuto possibile perché durante la sfilata fili tutto liscio.

6. Il debutto in società di Jenny

Quando il debutto in società di Jenny viene sabotato, la ragazza si trova senza un accompagnatore. Debuttare da sola sarebbe una vera e propria umiliazione per la nuova ape regina dell’Upper East Side, ed è proprio nel momento del bisogno che Nate corre in suo aiuto diventando lui stesso il suo accompagnatore e ballando con lei per tutta la serata.

7. Nate si preoccupa per Jenny

La piccola J inizia a frequentare Damien, un ragazzo più grande che si scopre essere uno spacciatore. Amici e familiari della ragazza tentano di dissuaderla dallo stare con lui, ma lo spirito ribelle di Jenny la spinge ad avvicinarsi a lui ancora di più. Quando Nate scopre che Jenny sta pensando di perdere la verginità con Damien, fa di tutto per allontanarla dal pericoloso ragazzo, anche se questo significa farsi odiare dalla ragazza e tradire la sua fiducia.

8. Nate salva Jenny

Dopo circa un’anno dalla loro lite, Jenny incontra nuovamente Agnes. La modella è ancora adirata con J. e mette in atto una perfida vendetta: la droga e la porta in un pub dove un uomo viscido tenta di approfittarsi di lei. Per fortuna Nate si accorge di quello che sta accadendo e la raggiunge immediatamente, salvandola ancora una volta.

9. Ritorno di fiamma

Dopo quanto accaduto con Agnes, Jenny inizia a domandarsi come sia arrivata a quel punto. Nate le resta accanto facendole comprendere che nulla di quello che le è accaduto è colpa sua, abbracciandola e rincuorandola. Le parole di conforto di Nate fanno scattare in Jenny qualcosa di inaspettato, e la ragazza si scopre ancora innamorata di lui.

10. Risveglio

Nell’ultima manciata di episodi della terza stagione, Jenny si ritrova sola e si sente abbandonata da tutti i suoi amici. L’unico che le rimane accanto è Nate, che le lascia passare la notte da lui facendola sfogare e lea rincuora dicendole che per lei, lui ci sarà sempre.

Conclusioni

Nonostante stiano realmente insieme solo per pochi episodi, i destini di Jenny e Nate si incontrano fin dall’inizio e tornano a intrecciarsi di continuo nel corso della serie. Per Nate avere qualcuno come Jenny con cui confidarsi, qualcuno di esterno alla cerchia dei rampolli dell’Upper East Side è un sollievo. Per Jenny, d’altro canto, Nate diventa un’ancora di salvezza in numerose occasioni.

Entrambi tirano fuori il meglio l’uno dall’altra, supportandosi a vicenda e rimanendo sempre uniti, sia da amici, sia da innamorati.