One True Pairing: i migliori momenti di Brian e Justin in Queer as Folk

Eccoci al nuovo appuntamento con One True Paring, la rubrica dedicata alle coppie più belle delle serie TV: stavolta parliamo di Brian e Justin in Queer as Folk

Qualcuno l’ha definita la migliore storia d’amore mai raccontata, e chi l’ha detto non aveva tutti i torti. Brian Kinney e Justin Taylor di Queer as Folk ci hanno insegnato che l’amore “non è soggetto al Tempo, pur se rosee labbra e gote dovran cadere sotto la sua curva lama. Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio“.

Nel nuovo appuntamento di One True Pairing, ricordiamo i momenti più emozionanti della relazione tra Brian e Sunshine!

I migliori momenti di Brian e Justin in Queer as Folk

1. Brian difende Justin dal padre omofobo

Il primo istante in cui ci rediamo conto che Brian tiene davvero a Justin coincide col coming out di quest’ultimo con la sua famiglia. Craig, il padre di Justin, inizialmente butta il ragazzo fuori di casa, poi, quando decide di riaccoglierlo, lo fa a una condizione: che il figlio nasconda il proprio orientamento sessuale. A quel punto, Brian, che non ritiene la richiesta accettabile, decide di intervenire urlandogli contro che quello di Craig nei confronti di Justin non è altro che odio.

2. Il ballo

Justin non vede l’ora di danzare con il suo bellissimo cavaliere durante il ballo scolastico. Inizialmente restio a partecipare a un evento rivolto a degli adolescenti, Brian si presenta inaspettatamente alla festa, appena in tempo per far volteggiare il giovane ragazzo sulle note di “Save the last dance for me”, una canzone che rispecchia pienamente la loro relazione: i due innamorati potranno anche avere una relazione aperta, ma alla fine della giornata, ciò che conta davvero è tornare dall’altro, riservagli l’ultimo ballo.

3. Al capezzale di Justin

Hobbs non perde occasione per rendere la vita di Justin un inferno a scuola. Quando, dopo il ballo, lo aggredisce con una mazza da baseball, Justin rimane in fin di vita e viene ricoverato d’urgenza in ospedale. Brian, che non aveva mai mostrato apertamente i propri sentimenti per il ragazzo, si scioglie in un incontrollabile pianto, e rimane al suo capezzale per tutto il tempo della convalescenza.

4. Brian resta vicino a Justin

Anche dopo essersi ripreso quasi del tutto fisicamente (tranne che per l’uso della mano), Justin non riesce ancora a lasciarsi alle spalle l’aggressione subita, e diventa difficile per lui anche camminare in mezzo alla gente. Nonostante tutti gli amici gli stiano vicini, sarà Brian ad aiutarlo più di chiunque altro. Impossibile dimenticare il momento in cui lo incoraggia a raggiungerlo tra la folla facendogli finalmente superare il trauma subito.

5. Sunshine

Fin dal primo momento in cui lo incontra e lo accoglie come un figlio, per Debbie Justin diventa Sunshine, Raggio di sole. È facile intuirne il motivo: il ragazzo è bello, solare e pieno di vita. E quando Justin sorride felice ed entusiasta a Brian, se ne accorge finalmente anche lui:

Ti ho baciato, ho detto “a dopo”, e poi ti sei voltato verso di me e mi hai sorriso. E ho capito perché Debbie ti chiama Raggio di sole.

6. Justin sceglie di tornare da Brian

Avere una relazione aperta con Brian inizia a diventare un problema per Justin, che vorrebbe con l’uomo che ama un rapporto esclusivo. Quando incontra il violinista Ethan Gold decide di lasciare Brian e iniziare una storia col coetaneo. Justin si rende presto conto che le cose che cercava in Ethan, in realtà le aveva già con Brian. Decide così di fare un passo indietro, chiedere scusa a Brian e rimettersi con lui.

7. Brian ammette di avere un ragazzo

Brian Kinney ha sempre odiato la monogamia, preferedo partner occasionali e avventure di una notte. La relazione con Justin rappresenta un’eccezione per lui, che per la prima volta ammette di avere un fidanzato. Quando Hunter gli domanda se sia impegnato o meno in una storia, Brian gli risponde dicendo “In maniera non definitiva e non convenzionale, sì“.

8. Il tanto atteso “Ti amo”

Dopo l’esplosione di una bomba al Babylon, Brian è terrorizzato all’idea di aver perso Justin per sempre. La paura di non avergli mai detto quello che realmente prova per lui lo spinge finalmente a dichiarargli i propri sentimenti.

Ero così fottutamente spaventato. Tutto quello a cui riuscivo a pensare era ‘Ti prego, fa che non gli accada nulla di male. Ti amo. Ti amo’

9. “Darei qualunque cosa, farei qualunque cosa, sarei qualunque cosa”

Dopo il crimine d’odio al Babylon, Brian mette in prospettiva la sua intera vita e le proprie radicate convinzioni. Per questo motivo, chiede a Justin di sposarlo, anche se questo significa andare contro tutto ciò in cui credeva. Quando Justin gli chiede perché l’abbia fatto, Brian gli risponde:

Per dimostrare alla persona che amo quanto la amo. Che darei qualunque cosa, farei qualunque cosa, sarei qualunque cosa… per renderlo felice.

10. Altruismo

Nonostante il desiderio di sposarlo, quando a Justin viene offerta la possibilità di studiare a New York, Brian decide di fare un passo indietro e lasciarlo andare, perché continuare a stare insieme significherebbe trasformare il loro amore in una gabbia in cui entrambi sarebbero condannati all’infelicità.

Conclusioni

Anche se nel finale di serie sono costretti a dirsi addio, la storia d’amore tra Brian e Justin rimane epica, perché ha saputo resistere a ogni avversità, ha attraversato alti e tanti bassi, e ha dimostrato che la loro separazione non sarà mai definitiva. Brian e Justin continueranno ad amarsi nonostante i chilometri che li separano, si ritroveranno ancora, e, quando lo faranno, sarà come se il tempo per loro non fosse mai realmente trascorso.