Sono usciti due episodi di Obi-Wan Kenobi, nuova serie Disney+, ci mostra gli eventi che seguono La Vendetta dei Sith e che anticipano quelli di Una Nuova Speranza, che è quella che abbiamo noi nel vedere una nuova serie Disney sull’universo di Star Wars

Che Disney stia ancora cercando di farsi perdonare per la discussa riuscita della terza trilogia di Star Wars? Probabile. Tuttavia questo proposito non sta riuscendo del tutto bene alla casa di Topolino.

Facciamo un piccolo recap per chiarirci le idee.

Attualmente la saga di Star Wars (e l’amore-odio dei più accaniti fan per essa) sembra stia facendo più alti e bassi delle montagne russe di Disneyland stesso.

Prima la terza trilogia uscita proprio durante l’acquisto della Lucas Film da parte della Disney. Era partita benino, un secondo episodio un po’ sottotono, per poi cadere nel baratro e suscitare l’ira funesta dei fan con l’uscita di episodio 9 che ha completamente disintegrato quello che si stava costruendo fra 7 e 8.

Inoltre c’è stata la cancellazione degli spin- off A Star Wars Story. Un peccato. Rogue One era piaciuto a molti, mentre Solo, sebbene inutile, era quantomeno piacevole.

Tuttavia una ripresa sembra essersi vista con l’arrivo di The Mandalorian sull’allora neonata piattaforma Disney+. Che siano le serie la direzione giusta da prendere per dare una ventata di aria fresca al franchise?

Non del tutto. Infatti dopo due splendide stagioni di The Mandalorian (si attende la terza per i primi mesi del 2023), ci è toccato The Book Of Boba Fett. Sei puntate di confusione totale, che sembrano quasi un ponte per la prossima stagione del mandaloriano, ma che fanno completamente perdere interesse per le vicende del personaggio che dà il titolo alla serie.

Ed ora è arrivato sulla piattaforma Obi-Wan Kenobi, la serie che ci parla dell’omonimo personaggio e degli eventi che accadono tra episodio 3 ed episodio 4.

Obi-Wan Kenobi, cosa abbiamo visto finora

Per il momento sono disponibili sulla piattaforma i primi due episodi che vedono tornare nei panni del maestro Jedi Ewan McGregor, che aveva già prestato il volto a questo personaggio nella trilogia prequel.

Anche se l’interprete è lo stesso, il personaggio è molto diverso da quello visto nei primi tre episodi del franchise. Infatti l’Obi-wan attuale è un uomo che ha perso tutto, che è stato tradito dal suo allievo e che da dieci anni vive nascosto, perseguitato dai suoi errori e dagli incubi.

L’intento della serie sembra essere quello di mostrarci che prima degli eventi di Una Nuova Speranza, il maestro Kenobi non è rimasto fermo su Tatooine a vegliare sul piccolo Luke, a nascondersi dagli inquisitori dell’Impero e a contare i granelli di sabbia.

In questi due episodi infatti è chiamato a partecipare attivamente ad una missione per riportare a casa la piccola Leia che è stata rapita dai suddetti inquisitori.

Tuttavia la storyline del rapimento di Leia si esaurisce al finale del secondo episodio. Quindi cosa ci racconterà la serie nei prossimi 4?

Obi-Wan Kenobi, il futuro della serie

Sicuramente abbiamo individuato la villain della serie, quindi possiamo già ipotizzare che si tratterà di uno scontro one-to-one tra Obi- Wan e lei. Stiamo parlando chiaramente della Terza Sorella.

In questi due episodi ci viene mostrato in maniera abbastanza evidente, come l’inquisitrice abbia un’ossessione per il nostro protagonista e come il suo volerlo catturare (e prendersene il merito) la stia quasi consumando.

Quasi sicuramente già dal prossimo episodio ci sarà un grosso colpo di scena che andrà a collegarsi alla serie Rebels (serie che Disney ha comunque inserito nel canone e che perciò, bisogna tener in conto).

Ed è anche ipotizzabile che rivedremo delle vecchie conoscenze e che approfondiremo come Obi-wan li conosca e il tipo di rapporto che ha con loro.

Ovviamente non è da escludere il lato più umano ed emozionale del personaggio che è stato già messo in scena nei primi due episodi, e che in effetti ha fatto leggermente perdere un po’ di mordente agli episodi.

O forse è solo l’essere abituati a qualcosa di più carico come The Mandalorian.

Vedremo nei prossimi episodi come verrà gestita tutta la sua vicenda. E se dovremo aspettarci una seconda stagione.

E voi? Cosa ne pensate di quest’inizio? Troppo sobrio? O credete sia stato ben bilanciato? Fatecelo sapere in un commento!

