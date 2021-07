Monsters at Work – La nostre prime impressioni sulla serie Pixar

Monsters at work è uno dei prodotti televisivi più importanti della Pixar, la quale ritorna nella città di Mostropoli facendoci vivere una nuova avventura con Mike, Sulley e nuovi personaggi. Ecco le nostre impressioni sulle prime tre puntate

Il franchise di Monsters&co inizia nel 2001 e prosegue con un prequel e qualche piccolo progetto animato. Nonostante infatti produttivamente questa è a tutti gli effetti la prima serie televisiva Pixar d’importante respiro, con un determinato budget e delle ambizioni notevoli, è stata rilasciata in modo inatteso. Nessuno infatti si aspettava un prodotto audiovisivo del genere, specialmente nel formato televisivo. Eppure eccoci qui. Il primo film si collocava nel sottogenere del buddy – movie e introduceva la coppia composta da Mike e Sulley, due mostri migliori amici che lavorano nella celebre Monsters&co. Il mondo degli umani è diviso da portali ed è proibito andarci se non per lavoro. Quest’ultimo consisteva nel spaventare bambini e ricavare energia per la città di Mostropoli.

La vicenda si complicava a seguito di un avvenimento che poneva i protagonisti in una difficile posizione. Mike e Sulley difatti dovevano occuparsi di una bambina umana, nasconderla e riportarla nella sua cameretta. Rispetto al prequel molto più semplice, il primo Monsters&co è un film sull’energia rinnovabile e sull’importanza di trovare nuovi fonti di energie che non siano nocive. Nonostante il cinema di formazione interiorizzato che conteneva, quel primo film era molto politico e lucido su un problema mondiale oggi sempre più urgente. Il prequel del 2013, ossia Monster University, racconta la nascita della coppia Mike – Sulley e il loro percorso accademico nella scuola di spavento. Molto più dimenticabile e originale del primo film, ampliava la mitologia di Mostropoli con efficacia e introduceva l’importanza del gruppo, della coralità narrativa. Ora possiamo iniziare a discutere del progetto televisivo Disney Pixar.

La rivoluzione di Mostropoli – Monsters at Work

Le prime tre puntate hanno il chiaro obiettivo di descrivere le conseguenze del primo film. Tutto ciò non è osservato solo da Mike e Sulley ma da un nuovo personaggio: Tylor Tuskmon. Cresciuto come molti abitanti della città col mito degli spaventatori, gli eroi senza i quali ogni infrastruttura non funzionerebbe, egli si ritrova confuso dagli avvenimenti rivoluzionari che accadono nel finale del primo film. Tylor è uno spaventatore bravissimo e la serie lo enfatizza spesso. Eppure quel ruolo non esiste più. Ora se vuole ricoprire l’impegno di servire i cittadini fornendo energia attraverso le sue azioni deve far ridere i bambini. Essendo queste delle impressioni non sappiamo se questa rivoluzione sociale all’interno di Mostropoli abbia uno sviluppo ancor più interessante.

Potremmo osservare una sorta di ridimensionamento degli stereotipi sociali che dovrebbero incarnare i mostri: far paura, essere minacciosi, forti e tutto ciò che ne consegue. Il ribaltamento della Monsters & co avrà appunto un effetto sulle nuove generazioni che in teoria non saranno educate al culto dello spavento e della cattiveria. Tutto ciò suggerisce tantissimo il tema della mascolinità tossica e degli stereotipi di genere. Sarebbe davvero un peccato se non si sfruttasse questo segmento di trama.

Il racconto corale – Monsters at Work

Come accennavamo nelle precedenti righe, Monsters University nonostante avesse come protagonisti Mike e Sulley, raccontava benissimo anche il gruppo di amici. In Monsters at Work è ancora più radicale la scelta intrapresa. Non solo i protagonisti dei due film sono in secondo piano ma ad essere raccontato è un personaggio mai apparso, insieme al suo gruppo di lavoro. La serialità televisiva chiama da sé un racconto corale, proprio in virtù di un minutaggio superiore, a volte, e di un sistema distributivo differente da quello cinematografico. Monsters at work infatti è distribuito su Disney+ a cadenza settimanale e perciò non può essere, attualmente, visionato interamente in una giornata. I venti minuti concessi allo spettatore fanno di Monsters at Work quasi una sit – com con varie citazioni e riferimenti al primo film della saga.

Dalle nostre impressioni il racconto ha un chiaro finale e vede Tylor diventare sempre più interessato al lavoro meccanico di manutenzione e restare col gruppo strambo del Mift. Se così si rivelasse, purtroppo sarebbe molto banale la conclusione, affossando il giudizio sull’intero progetto che fino ad’ora non ha dimostrato molta ambizione narrativa. La messa in scena è certamente ottima mentre il contesto e i luoghi che lo caratterizzano si ripetono tantissimo. Difatti un altro obiettivo che sembra non interessare a Monsters at work è quello di ampliare la mitologia dell’universo di Mostropoli e dintorni.

Verso il finale di stagione – Monsters at Work

Per quanto è, nelle prime tre puntate, un racconto prevedibile e davvero poco originale, il prodotto audiovisivo in analisi ha una caratteristica da tenere in considerazione: l’assenza del villain. Nel primo film del franchise il villain era chiaro a tutti e anche il plot twist era molto prevedibile. In Monsters University essendo descritta una gara, una sfida a squadre, non c’era un singolo villain. In Monsters at Work non esiste nessun cattivo. I cali di tensione sempre presenti in qualche modo diventeranno sempre più importanti nella stagione e forniranno sicuramente nuovi risvolti di trama ma a causarli non s’indovina chi è.

Forse Monsters At Work potrebbe stupirci proprio in questo aspetto, nell’assenza di un nemico fisico ma dalla difficoltà di rivoluzionare un sistema lavorativo consolidato come quello dello spavento. Combattere per un’energia sana forse è il vero cuore della serie che continua a inserire piccoli allert per delle rivolte sociali che seguiranno nelle prossime puntate. E se la risata non funzionasse più, se nessun mostro riuscisse più a far ridere i bambini? Si ritornerebbe all’energia causa dallo spavento e ad una rivolta di mostri nostalgici.

Conclusioni

Le prime tre puntate del progetto Disney Pixar rivelano tantissime aspettative che potrebbero diventare concrete se Monsters at Work abbia intenzione di spingere oltre una narrazione prevedibile. Spensierata e molto intrattenente noi consigliamo assolutamente di dargli un’occhiata proprio in virtù di un proseguo che potrebbe risolvere in qualcosa di molto interessante.

