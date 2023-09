Vediamo insieme, in questo breve articolo dedicato, che cosa sappiamo del nuovo film dei Me contro Te – Vacanze in Transilvania: fra trailer, cast e data d’uscita, ecco tutti i dettagli

Lui e Sofì sono due giovanissimi vlogger che spopolano fra i più giovani avventori del loro canale YouTube e che hanno portato, nei multisala di tutt’Italia, numerosi film per ragazzi. Film che hanno riscosso parecchio ai box office e che denotano una grandissima affezione da parte del pubblico nei confronti. E dopo il già apprezzatissimo Missione Giungla, Lui e Sofì sono pronti a tornare al cinema con Vacanze in Transilvania. In questo articolo dedicato vogliamo andare a ripercorrere con voi tutto quello che sappiamo prima dell’uscita, prevista per il prossimo 19 ottobre. E perché non iniziare col trailer? Lo trovate proprio qua sotto!

La trama | Me contro Te – Vacanze in Transilvania: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania è una commedia, avventura, fantasy che racconta di come Lui e Sofì si ritrovino ancora una volta a vivere un’entusiasmante avventura. Questa volta Viperina, Perfidia e la banda dei Malefici si ritrovano nell’abbandonato laboratorio del Signor S. per complottare contro i due ragazzi e mettere in atto un altro piano malvagio contro il mondo. Che cosa vogliono fare? Semplice: oscurare il Sole. Come? Forse un po’ più complesso.

I malvagi hanno intenzione di usare il prezioso diamante delle paure, che trasformerebbe il nostro pianeta in un luogo devastato ed oscuro. E dove si troverà mai questo diamante? Be’, ve lo dice il titolo: nel castello del Conte Dracula, in Transilvania. Così, Lui e Sofì, insieme a Chicco, Tara e Ajara si mettono in viaggio alla volta della Romania per raggiungere la Transilvania prima di loro.

Il cast | Me contro Te – Vacanze in Transilvania: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

Alla regia troviamo Gianluca Leuzzi, mentre alla sceneggiatura Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Gianluca Leuzzi e Sofia Scalia. Alla fotografia Vito Trecarichi, al montaggio Davide Cerfeda e alle musiche Matteo Curallo. Il film è distribuito da Warner Bros Pictures, mentre è co prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Nel cast troviamo, ovviamente, Sofia Scalia (Sofì) e Luigi Calagna (Lui), ma anche altri volti noti, come Antonella Carone (Perfidia), Nicola Pavese (Chicco) e Tara (Angelica Furlato).

Buona visione!

E questo era tutto ciò che sapevamo sul nuovo film dei Me contro Te – Vacanze in Transilvania, la cui uscita, vi ricordiamo, è prevista in tutti i cinema il prossimo 19 ottobre. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e continuate a seguirci qui, su tuttotek.it, per tutte le novità a tema cinema e serie TV!

