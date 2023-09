Leonardo DiCaprio: la top 10 dei migliori film

Scopriamo insieme in questo articolo dedicato, la top 10 dei migliori film del celebre attore hollywoodiano, Leonardo DiCaprio. Da giovane premessa del grande schermo, grazie alla pellicola Buon compleanno Mr. Grape, fino ai successi di Hollywood come Titanic, The Aviator, Shutter Island e Revenant – Redivivo

Da bambino prodigio fino al grande podio hollywoodiano. Introduciamo così il noto volto di Leonardo DiCaprio, considerato ad oggi uno degli attori più versatili del panorama cinematografico. Nato a Los Angeles 11 novembre 1974, vanta di una lunga lista di successi e grandi sodalizi; riuscendo nel tempo a raggiungere la fama e la grande credibilità attoriale, grazie allo stile inconfondibile nel caratterizzare i propri personaggi.

Che sia un aviatore in The Aviator, un esploratore nel selvaggio West in The Revenant, o un ladro di sogni in Inception, DiCaprio è la testimonianza profonda di grande versatilità e comprensione dell’arte nell’interpretazione.

Scopriamo insieme di seguito la top 10 dei migliori film interpretati dall’attore Hollywoodiano Leonardo DiCaprio.

10- Buon compleanno Mr. Grape (1993)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Primo ad entrare in questa lista della top 10 dei migliori film con protagonista Leonardo DiCaprio, con la pellicola che ha consacrato il successo dei giovane prodigio, ovvero; Buon compleanno Mr. Grape. Classe 1993 diretto da Lasse Hallström; DiCaprio mette da subito alla prova la grande dote attoriale interpretando a solo 18 anni, un ragazzo affetto da disabilità.

Basato sull’omonimo romanzo di Peter Hedges; dopo la morte del padre, Glibert Grape (Johnny Depp) si è fatto carico del fratello minore Arnie (Leonardo DiCaprio), affetto da autismo. Travolto dalle grande responsabilità, il giovane non sembra riuscire a trovare un briciolo di serenità nella sua esistenza. Ma quando sulla loro strada arriva giovane Becky; una ventata di novità si sprigiona nelle loro vite.

Oltre Leonardo DiCaprio, sono presenti nel cast il già citato Johnny Depp, assieme a Juliette Lewis; Mary Steenburgen; e Crispin Glover.

9 -Titanic (1997) | la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Impossibile non citare tra i migliori film il colossal diretto da James Cameron, Titanic. Distribuito nel 1997 diviene da subito il film dei record e uno dei cult cinematografici più conosciuti. Ispirato al naufragio dell’omonimo transatlantico; la storia di sofferma sulla storia d’amore più passionale mai conosciuta fino ad ora. Il giovane squattrinato Jack Dawson in cerca di fortuna, si ritrova a bordo del prezioso Titanic, considerata la nave più lussuosa mai realizzata prima. Sarà poi l’incontro con l’agiata Rose DeWitt Bukater a stravolgere completamente i programmi e le carte in tavola.

Una storia d’amore, entrata nell’immaginario collettivo di tutte le generazioni. Vincitore di 11 Premi Oscar (tra cui Miglior Film e Migliore regia), è considerato ancora oggi una pietra miliare della cultura pop. Figurano come attori protagonisti Leonardo DiCaprio e e Kate Winslet.

8-The Aviator (2004)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Tra i sodalizi avvenuti nell’arco della sua carriera, figura il nome del regista Martin Scorsese. Dopo la prima collaborazione avvenuta in Gangs of New York; The Aviator si classifica come seconda pellicola di successo nata dalla brillante collaborazione tra Scorsese e DiCaprio.

Film del 2004, la storia si sofferma sul leggendario Howard Hughes; miliardario, appassionato di aerei, nonché regista e produttore cinematografico che riuscì (seppure a caro prezzo), a sfondare a Hollywood e a cambiare il mondo dell’aviazione. Personaggio rimasto impresso nella mente, tanto da ottenere la seconda nomination agli Oscar in qualità di miglior attore protagonista.

Oltre Leonardo DiCaprio, figurano nel cast Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Gwen Stefani, John C.Reilly, Alec Baldwin, Jude Law, Ian Holm.

7- The Departed – Il bene e il male (2006)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Sempre sotto la firma del regista Martin Scorsese, The Departed – Il bene e il male; merita di essere menzionato nella lista dei migliori film di Leonardo DiCaprio. Tra colpi di scena e svolte narrative capace di catturare lo spettatore alla visione; il film si caratterizza per l’intensità psicologica di scavare affondo nella natura nei personaggi, portando alla luce un carico di suspense e senso del pericolo in costante crescita.

Muovendosi su due fronti paralleli; Billy Costigan (interpretato da Leonardo DiCaprio) è un giovane agente sotto copertura infiltrato nella banda di Frank Costello (Jack Nicholson) temuto boss mafioso. Dall’altra figura la presenza di Colin Sullivan (Matt Damon), un poliziotto che lavora segretamente per il criminale. Quello che non sanno, è che entrambi cercano di scoprire l’identità dell’infiltrato nell’organizzazione e, allo stesso tempo, cercano di evitare di essere scoperti.

Figurano nel cast Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Martin Sheen.

6- Inception (2010)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

I sogni sembrano reali fino a quando ci siamo dentro… Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c’era qualcosa di strano

Sogni, intrighi e realtà fanno da sfondo nel film Inception, diretto dal regista Christopher Nolan. Considerata la prima pellicola che ha dato vita alla collaborazione tra Nolan e DiCaprio; si presenta come una vera sfida rivolta al pubblico, con l’obiettivo di trasportarlo in un mondo parallelo in cui l’architettura della mente umana diventa un terreno di gioco tra narrazione e tormento interiore.

Protagonista è Dom Cobb, un esperto nel campo dell’estrazione di informazioni preziose dai sogni delle persone; coinvolto in una serie di oscuri ricatti. Complesso e tormentato, portando con sé un passato oscuro e una lotta interna che lo rende incredibilmente affascinante.

Assunto assieme al suo team per una missione diametralmente differente, che prevede l’innesto di un’idea nella mente di una persona. Ma l’operazione si rivela presto ricca di pericoli.

Sono presenti nel cast Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ellen Page, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Michael Caine.

5- Revenant – Redivivo (2016)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Revenant – Redivivo è il primo film ad aver segnato la conquista dell’Oscar da parte di Leonardo DiCaprio, in qualità di Miglior Attore protagonista. Diretto dal regista vincitore del premio Oscar Alejandro González Iñárritu; una storia e un progetto straordinario, valso il plauso del pubblico e della critica.

Con grande coinvolgimento fisico ed emotivo (arrivando a farsi ricoprire di formiche, a tuffarsi nell’acqua ghiacciata e mangiare il fegato crudo); Leonardo DiCaprio veste i panni Hugh Glass, un uomo determinato a sopravvivere in una terra selvaggia e ostile. Creduto morto a seguito all’attacco di un orso, viene abbandonato nel bosco in fin di vita. A seguito della morte del figlio per mano dei compagni, la grande disperazione e la vendetta, smuovono l’animo di Hugh Glass pronto a mettersi sulle tracce dei compagni traditori.

Oltre Leonardo DiCaprio sono presenti nel cast Tom Hardy, Domnhall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck.

4- Revolutionary Road(2008)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio si rincontra con la vecchia amica di set Kate Winslet, nel film Revolutionary Road. Diretto dal regista Premio Oscar Sam Mendes; ispirato al romanzo omonimo di Richard Yates, la vicenda si ambienta negli anni ’50 nella tranquilla cittadina suburbana americana.

La storia si sofferma sulle dinamiche di una giovane coppia Frank (Leonardo DiCaprio) e April Wheeler (interpretata da Kate Winslet) apparentemente felici, ma intrappolati nella monotonia della loro vita quotidiana. Mentre cercano disperatamente una via di fuga dalla banalità della vita suburbana, iniziano a scontrarsi con le loro illusioni e aspirazioni infrante. Mentre il loro matrimonio si sgretola lentamente, il film esplora temi complessi come l’alienazione, la perdita dell’identità e la lotta per l’autenticità nella vita moderna.

Figurano nel cast oltre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, anche Michael Shannon e Kathy Bates.

3-Shutter Island (2010) | la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Ennesima collaborazione tra Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, pronti a fare squadra per il film Shutter Island. Un thriller psicologico, racconta la storia di Teddy Daniels un investigatore alle prese con misteri inquietanti su un’isola remota( Shutter Island) all’interno dell’ ospedale psichiatrico. La misteriosa sparizione i una paziente dell’Ashecliff Hospital, darà vita a un’enigmatica escalation di rivelation, pronta a mettere a nudo le abilità del noto attore.

Assieme a DiCaprio, sono presenti gli attori Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Christopher Denham, Curtiss Cook, Patricia Clarkson, Robin Bartlett, Nellie Sciutto.

2- The Wolf of Wall Street (2013) | la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Di nuovo sotto la regia di Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio mette alla prova le sue grandi abilità attoriali nel film The Wolf of Wall Street. Candidato agli Oscar sempre in qualità di Miglior Attore; DiCaprio veste i panni Jordan Belfort, un broker di Wall Street corrotto e carismatico. Trascinato in un vortice di eccessi fatto di sesso, droga, alcool e corruzione; l’ambiguo broker riesce a mettere mattone su mattone un impero finanziario trasgressivo. Ma come per la Borsa, il crollo è sempre più vicino.

Film caratterizzato dall’umorismo nell’interpretazione di Leonardo DiCaprio, in grado di mescolare dramma e humor nero. Dotato di uno stile accattivante e un ritmo incalzante, attraverso un uso frenetico nel montaggio; lo spettatore viene inglobato nel turbinio di ossessione, potere, denaro e avidità.

Sono presenti nel cast, una squadra eccentrica con i nomi di Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jon Bernthal, P.J. Byrne.

1- Django Unchained (2012)| la top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio

Ultimo ma non per importanza in questa top 10 dei migliori film di Leonardo DiCaprio, non poteva mancare il titolo di Django Unchained. Prima volta sotto la regia di Quentin Tarantino, DiCaprio si cala nel ruolo di un sadico villain nel western tarantiniano.

Ispirato dal film di Sergio Corbucci, Tarantino porta sul grande schermo il personaggio di Calvin Candie, un sadico proprietario terriero del Mississippi dell’800 che costringe i suoi schiavi a combattere l’uno contro l’altro; a puro scopo di divertimento. Sulle tracce di due criminali in fuga e di una donna, il cacciatore di taglie di origini tedesche Schultz e lo schiavo Django instaurano un atipico sodalizio sullo sfondo della Guerra Civile Americana.

Una vera intepretazione magnetica e oscura; mescolata alla violenza, umorismo nero e sete di vendetta.

Oltre Leonardo DiCaprio, il film si avvale di noti nomi come Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jonah Hill, Kerry Washington, Tom Savini, Gerald McRaney, Misty Upham, James Remar, Don Johnson, Todd Allen, Tom Wopat, James Russo.

Conclusione

Nel vasto e complesso panorama cinematografico, pochi nomi possiedono la stessa versatilità attoriale di Leonardo DiCaprio. Attore eccezionale è da tempo considerato uno dei migliori talenti della sua generazione; dovuto soprattutto all’ incredibile abilità interpretativa. Definitva come una vera e intensa testimonianza della grande dedizione all’arte, rappresenta un fulcro di grande impatto sul cinema contemporaneo.

Con una carriera in costante evoluzione e crescita, siamo ora in attesa di scoprire quali nuovi personaggi straordinari ci presenterà in futuro.

La lista dei migliori 10 film da noi stilata, è stata costruita senza alcun ordine cronologico o di importanza; ma segue una linea totalmente casuale.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.