I 10 migliori film di Sergio Leone

Scopriamo in questo articolo quali sono i migliori ed indimenticabili film, che hanno fatto grande il regista Sergio Leone

Continuiamo la nostra rassegna sui migliori film dei registi più famosi di tutti i tempi. Dopo Woody Allen, Vittorio De Sica e Martin Scorsese, questa volta è il turno di uno dei grandi del cinema, padre dello spaghetti-western, stiamo parlando di Sergio Leone. Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, Sergio Leone nasce a Roma, il 3 gennaio 1929, la sua produzione seppur limitata, gli ha permesso di essere riconosciuto a livello internazionale. Ecco perché qui di seguito vi riportiamo i 10 titoli più significativi, che lo hanno portato pian piano al successo. Visto il numero limitato di pellicole che lo hanno visto alla regia, abbiamo inoltre deciso di includere in questa guida anche alcuni lungometraggi di cui si è occupato in veste di sceneggiatore.

10. Gli ultimi giorni di Pompei | I migliori film di Sergio Leone

Partiamo con uno dei primissimi film che hanno visto la partecipazione di Sergio Leone. Si tratta de Gli ultimi giorni di Pompei, film del 1959 che lo vede nelle vesti di regista, seppur non accreditato. Si tratta infatti di un progetto che vedeva dietro la macchina da presa Mario Bonnard, costretto però ad abbandonare il set a causa di una malattia. Leone, che ha collaborato anche alla sceneggiatura, si ritrova dunque a concludere il lungometraggio, trovandosi ad assaporare quello che diverrà il mestiere per cui tutti lo ricordano ancora oggi.

Gli ultimi giorni di Pompei è una trasposizione del romanzo Gli ultimi giorni di Pompei di Edward Bulwer-Lytton, datato 1934. Come suggerisce il titolo, la storia è ambientata ai piedi del Vesuvio, a Pompei, dove il centurione Glauco fa ritorno. Arrivato a casa trova però la sua dimora bruciata e il padre assassinato. Pieno di rabbia e con la voglia di fare giustizia, si reca dal sindaco Ascanio, uomo che gli è debitore dopo che Glauco ha salvato sua figlia, Elena. Nel cast Steve Reeves, Leto

Christine Kaufmann, Fernando Rey e Barbara Carroll.

9. Il colosso di Rodi | I migliori film di Sergio Leone

Passiamo ora al primo film, che lo porta ufficialmente a dirigere interamente un progetto. Stiamo parlando de Il colosso di Rodi, del 1961. Si tratta di una pellicola in grado di valorizzare al meglio il talento e le capacità che Leone ha collezionato, dopo una lunga gavetta, al fianco di altri registi. In quegli anni, i mezzi a disposizione erano ancora esigui, eppure è stato in grado di creare una pellicola godibile, che gli permetterà di iniziare una lunga scalata verso il successo.

Ne Il colosso di Rodi seguiamo le gesta dell’eroe ateniese Dario, giunto sull’isola di Rodi con l’intenzione di recuperare le forze, dopo un’estenuante battaglia contro l’esercito persiano. Giunto alla città, trova il maestoso colosso, dedicato al dio Apollo a guardia del porto, fatto costruire dal re Serse. Ben presto, Dario si rende conto che la popolazione nutre un profondo malcontento per le decisioni del sovrano. Nel cast Rory Calhoun, Lea Massari, Georges Marchal e Conrado San Martín.

8. Per un pugno di dollari | I migliori film di Sergio Leone

Pochi anni più tardi, Sergio Leone torna al cinema con un film che resterà per sempre nell’immaginario collettivo grazie allo straordinario successo ottenuto alla sua uscita. Stiamo parlando di Per un pugno di dollari, del 1964. La pellicola dona nuova luce ad un genere che stava perdendo smalto in quegli anni: il western. Leone offre una prospettiva nuova di questo genere, utilizzando iconici campi lunghi e inquadrature in primo piano, ancora oggi indimenticabili. Si può dire che proprio da questa pellicola sia decollata la carriera del regista, verso questo genere.

Per un pugno di dollari viene considerato il primo lungometraggio che compone la celebre trilogia del dollaro, che continua con i film Per qualche dollaro in più (1965) e Il buono, il brutto, il cattivo (1966). Da qui parte anche la prolifica collaborazione tra il regista e il grande maestro Ennio Morricone, che firmerà colonne sonore indimenticabili e contribuendo al successo della filmografia di Leone. Il primo capitolo di questa trilogia è incentrato sulle vicende di Joe, un pistolero giunto a San Miguel, una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico, dominata da due famiglie in contrasto fra loro. Il successo della pellicola è data anche dai suoi interpreti, primo fra tutti Clint Eastwood, nei panni del protagonista; al suo fianco Marianne Koch, Gian Maria Volonté e Wolfgang Lukschy.

7. Per qualche dollaro in più | I migliori film di Sergio Leone

Lo straordinario successo di Per un pugno di dollari permette a Sergio Leone di non perdere tempo e di tornare subito dietro la macchina da presa per girare, nel 1965, Per qualche dollaro in più. Nonostante l’incertezza del regista e il peso di creare un prodotto che potesse competere con il precedente, questo secondo capitolo della trilogia fu un altro grandissimo successo di pubblico, che porterà molti produttori a riflettere su quanto questo genere possa ancora dare.

Per qualche dollaro in più racconta le gesta de il Monco, alleatosi con il Colonnello Douglas Mortimer per dare la caccia, ciascuno con le proprie motivazioni, ad uno spietato criminale, el Indio, evaso di prigione ed ora a piede libero, pronto ad entrare nuovamente in azione. Il cast della pellicola vede tra i protagonisti Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian Maria Volonté, Mario Brega, Rosemarie Dexter e Luigi Pistilli.

6. Il buono, il brutto, il cattivo | I migliori film di Sergio Leone

La trilogia del regista si conclude con il lungometraggio del 1966, Il buono, il brutto, il cattivo. Una pellicola che, come lo stesso regista ha dichiarato, lo libera da vincoli di budget che hanno in parte ostacolato i suoi progetti precedenti. Ormai il suo talento è riconosciuto dal pubblico, permettendogli di creare un film immortale anche per alcune scene, che si imprimeranno nell’immaginario collettivo, sino ad arrivare ai giorni nostri.

In questo ultimo capitolo, che compone la trilogia del dollaro, siamo nel pieno della Guerra di Secessione. Tre uomini, assetati di denaro e dall’oscuro passato, tentano il tutto per tutto, per impossessarsi di un tesoro, nascosto in un cimitero. Per l’occasione, alcuni degli attori che hanno fatto grandi le pellicole precedenti, tornano ad impersonare iconici personaggi, primo fra tutti Clint Eastwood, che qui vestirà i panni de il Biondo, al suo fianco Lee Van Cleef, che presterà il volto a Sentenza. Nel cast anche Eli Wallach, nei panni di Tuco Ramírez. Nel cast anche Aldo Giuffré, Mario Brega e Luigi Pistilli.

5. C’era una volta il West | I migliori film di Sergio Leone

Proseguiamo la nostra guida con un film uscito quando ormai Sergio Leone era stato consacrato al mondo del cinema western. Nel 1968 è il turno di C’era una volta il West. Non si tratta di un semplice western, ma di un film di svolta, che darà il via a quella che viene chiamata Trilogia del tempo, composta da questa pellicola, da Giù la testa e C’era una volta in America. Con una scelta controcorrente rispetto al genere, Leone decide di inserire una donna come protagonista, in un contesto di forte cambiamento storico.

C’era una volta il West racconta le vicende che ruotano attorno all’unica sorgente d’acqua, della cittadina di Sweetwater. Il terreno su cui sorge è stato acquistato da Brett McBain, desideroso di costruire una ferrovia a vapore, in grado di attraversare il continente. L’uomo sarà però ostacolato da Morton, suo concorrente. Sarà l’inizio di una lunga faida, che si aggraverà ancora di più con l’arrivo in città dell’ex prostituta Jill. Il film è magistralmente interpretato da Frank Wolff, Claudia Cardinale, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards e Gabriele Ferzetti.

4. Giù la testa | I migliori film di Sergio Leone

Passiamo ora al secondo film della Trilogia del tempo, stiamo parlando di Giù la testa, film del 1971. Si tratta di una pellicola che nasconde una fase di lavorazione molto travagliata, a causa di diversi scontri tra la produzione e il regista stesso. Questo porta alla creazione di un lungometraggio molto diverso dai precedenti. Qui Sergio Leone abbandona quella che era la sua ambientazione naturale, per portare la storia in Messico, nel 1913.

Giù la testa racconta una storia ambientata in piena rivoluzione messicana. Il losco rapinatore di banche Juan Miranda, tenta in ogni modo di persuadere John Mallory, esperto di esplosivi dell’IRA, ad aiutarlo ad effettuare una rapina nella Banca di Mesa Verde, suo sogno fin da quando era bambino. I due però si ritroveranno, loro malgrado, coinvolti nei feroci eventi rivoluzionari. Il cast è composto da Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli e Rik Battaglia.

3. C’era una volta in America | I migliori film di Sergio Leone

Arriviamo ora alla pellicola che mette la parola fine alla breve, seppur intensa, regia di Sergio Leone. Stiamo parlando di un lungometraggio uscito nel 1984, ma che ha avuto bisogno di un periodo abbastanza lungo di studio e lavorazione, quasi 10 anni. Stiamo parlando di C’era una volta in America. Da molti definito il capolavoro per eccellenza di Leone, questo film si sgancia da ciò che il pubblico era abituato a vedere in una pellicola del regista, che questa volta decide di rivoluzionare tutto il contesto della storia, che viene ambientata a New York, nel 1933.

Siamo all’epoca del proibizionismo, qui Leone decide di ambientare 40 anni di vita del gangster David “Noodles” Aaronson. Si tratta di un racconto di amore, ma anche di morte, raccontati mostrando l’ascesa del crimine organizzato negli USA, attraverso un gruppo di gangster. Il cast comprende Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weld, Burt Young, Joe Pesci e Danny Aiello.

2. Bianco, Rosso e Verdone | I migliori film di Sergio Leone

Con C’era una volta in America si conclude la filmografia di Sergio Leone come regista, ma la sua carriera non è del tutto conclusa dopo il titolo del 1984. Negli anni successivi infatti, egli decide di affiancare l’amico Carlo Verdone nella creazione dei suoi primi film, firmandone anche la sceneggiatura. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di inserire in questa guida anche Bianco, Rosso e Verdone, del 1981 e Troppo forte, del 1986; gli ultimi film nati sotto l’ala protettrice del regista.

Bianco, Rosso e Verdone è uno dei road movie più amati ed apprezzati del panorama italiano, in grado di dare vita a personaggi ancora oggi amatissimi dal pubblico italiano. Qui il regista Carlo Verdone si cala nei panni di tre diversi personaggi, Mimmo, Furio e Pasquale, tre personalità completamente diversi fra loro, le cui storie non si intrecciano, ma hanno il medesimo obiettivo: raggiungere il loro seggio elettorale. Oltre a Carlo Verdone, il cast del film è composto da Irina Sanpiter, Elena Fabrizi, Angelo Infanti, Milena Vukotic e Mario Brega.

1. Troppo forte | I migliori film di Sergio Leone

Il sodalizio fra Sergio Leone e Carlo Verdone riesce a dare vita, nel 1986, a Troppo forte. Il film è stato scritto dallo stesso Verdone, in collaborazione con Alberto Sordi e Sergio Leone, appunto, che ne dirigerà anche alcune sequenze. I protagonisti della pellicola saranno proprio Verdone e Sordi, questa scelta permetterà al primo di realizzare il suo sogno di affiancare uno dei grandi del cinema italiano.

Troppo forte è ambientato a Roma e segue le vicende di Oscar, un bulletto di quartiere che sogna di diventare attore, ma ora costretto a lavorare come stuntman in film minori. Dopo l’ennesimo provino andato male, su consiglio del suo avvocato, Oscar cercherà di vendicarsi del torto subito, con il produttore del film. Oltre a Sordi e Verdone, il film vede la partecipazione di Oscar Pettinari, Stella Hall, John Steiner, Sal da Vinci, Mario Brega, Franca Dominici e Michele Mirabella.

Conclusioni

Siamo giunti al termine di questa guida alla scoperta dei film del regista Sergio Leone, spentosi a Roma, il 30 aprile 1989. Un uomo che ha saputo, seppur con un esiguo numero di film, far grande il suo talento alla regia, tanto da essere amato anche fuori dall’Italia. Uno dei rimpianti più grandi di chi ha apprezzato i suoi lavori, è quello di non poter vedere realizzato il suo ultimo progetto, incentrato sull’Assedio di Stalingrado, durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche se il risultato non sarà il medesimo, magari un giorno qualche coraggioso regista deciderà di dare vita a questa sua idea. Per ora, noi di tuttoteK vi salutiamo, dandovi appuntamento alla nostra prossima guida, dedicata ai più grandi registi di tutti i tempi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.