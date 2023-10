Halloween 2023: le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Amanti del brivido e delle notti insonni, ecco per voi uno speciale sulle 10 migliori serie horror da gustarsi su Netflix. Per un Halloween ancora più spaventoso

Con uno splendido autunno ormai conclamato, anche la notte più terrificante della storia inizia a farsi sentire. Per un Halloween da brivido, scopriamo insieme le migliori 10 serie horror tv disponibili di Netflix, da gustarsi comodamente da casa.

Tra mostri, spaventi e grandi urla (senza dimenticare le immancabili zucche e caratteristici travestimenti); una serata da brivido per immergersi nella pura atmosfera terrorifica. Ecco di seguito la lista dei migliori titoli in questo speciale dedicato.

10-Cabinet of Curiosities | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Immagina la tua mente come un armadietto dove rinchiudi i tuoi pensieri più oscuri e le paure più profonde

Iniziamo questa lungo percorso la le migliori serie horror disponibili su Netflix con al serie antologia Cabinet of Curiosities. Diretta dal grande maestro Guillermo del Toro; le più grandi paure prendono forma negli inquietanti racconti raffigurati.

Con il contributo dei più celebri ideatori di storie horror, tra cui i registi di Babadook, Splice, Mandy e tanti altri; ci troviamo trasportati in ben otto racconti spaziando dal macabro, al grottesco, fino a toccare alla luce un’inquietudine sofisticata e orrorifica, nel modo che solo del Toro saprebbe fare.

9- The Haunting of Hill House | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Per un Halloween da brivido, non poteva mancare la serie horror di successo The Haunting of Hill House. Creata da Mike Flanagan, amata da tutti gli utenti Netflix; una serie horror in grado di farti tremare e saltare dalla sedia. Caratterizzata per essere la rivisitazione in chiave moderna del leggendario romanzo di Shirley Jackson L’incubo di Hill House; troviamo protagonisti cinque fratelli e sorelle cresciuti nella casa ritenuta più infestata d’America.

I fantasmi del passato torneranno a tormentarli, scuotendo gli animi più profondi e bui di ogni animo; con una sola domanda: tutto questo è reale o frutto dell’immaginazione?

8- Midnight Mass| le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Altro grande titolo che si aggiunge alla nostra lista horror, è il turno della serie Midnight Mass. Nata dallo stesso ideatore di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan; Midnight Mass si sofferma sulle vicende di una piccola comunità che vivono su un’isola remota.

Il ritorno inaspettato di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater, amplificano le divergenze e gli asti interni, fino alla comparsa di padre Paul. Eventi inspiegabili e miracolosi iniziano a diffondersi nell’isola di Crockett, innalzando sull’interna comunità, un fervore religioso.

7- Marianne | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Direttamente dalla Francia, ecco per voi una serie horror con protagonista Victoire Du Bois. Disponibile su Netflix, la serie Marianne si sofferma sulla vicenda di Emma una giovane scrittrice di romanzi horror, nella quale l’eroina Lizzie combatte contro Marianne. Ma chi è realmente Marianne? E’ frutto della sua immaginazione? Così non sembra…

Un giorno la giovane, rincontra una vecchia amica che la supplica di tornare nella sua città natale, poiché quello che racconta nei romanzi sta accadendo per davvero. Questo è solo l’inizio dell’incontro con i demoni del proprio passato.

Otto puntate da brivido, create da Samuel Bodin con Victoire Du Bois e Lucie Boujenah.

6- Stranger Things | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Tra le 10 migliori serie horror da noi consigliate disponibili su Netflix, non poteva mancare all’appello il grande titolo di successo Stranger Things. I meravigliosi anni Ottanta riportati in voga grazie ai Duffer Brothers, all’interno dell’apparente tranquilla cittadina di Hawkins. Un gruppo di quattro ragazzini nerd e delle loro famiglie, la cui vita è sconvolta da strani fenomeni soprannaturali. L’ oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose che smuove le profonde paure in ogni dove.

Con ben 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy, tra cui 3 per la miglior serie drammatica, 2 per la miglior attrice non protagonista; conta come attori protagonisti Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Cara Buono, Charlie Heaton, and Matthew Modine.

5- La caduta della casa degli Usher | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Tra i titoli suggeriti delle serie horror, si aggiunge La caduta della casa degli Usher. Diabolica serie ormai di punta disponibile su Netflix, ideata sempre Mike Flanagan. La storia getta le sue basi traendo ispirazione dalle opere del grande e iconico Edgar Allan Poe. Una storia fatta di paura, privilegi e potere.

Protagonisti gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher, al capo del Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato.

4- Ratched | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Avvicinandoci alla fine del nostro speciale di Halloween, si aggiunge alla lista la serie Ratched. Disponibile su Netflix, una storia ricca di suspense e drammaticità. Ryan Murphy e Ian Brennan sono pronti a mostrarci le origini di Mildred Ratched, una giovane infermiera che nel 1947 arriva in California con la speranza di lavorare nel prestigioso ospedale psichiatrico. Tra esperimenti considerati all’avanguardia e l’esplorazione della mente umana spinta ai limiti dell’impossibile; Mildred ha una missione segreta da completare e si presenta come l’immagine perfetta di un’infermiera appassionata.

Quello che non sanno è come la sua apparente eleganza incomincia a mostrare la vera natura oscura che da tempo sta crescendo dentro di lei, a riprova che mostri non si nasce, ma si diventa.

3- Non siamo più vivi | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Dopo il successo ottenuto con Squid Game, direttamente dalla Corea sulla nostra piattaforma Netflix, vi suggeriamo la serie horror Non siamo più vivi. Un gruppo di giovani studenti di un liceo sudcoreano, rimane intrappolati a seguito di un’improvvisa epidemia zombie.

Frutto di un fallito esperimento di un professore di scienze dell’istituto; i giovani dovranno lottare per la loro sopravvivenza, scontrandosi con le problematiche caratteriali e adolescenziali tipiche dei nostri giorni. Composta da 12 episodi con una durata massima di 70 minuti; una storia di zombie diversa dal solito. Ottimo per passare la serata di Halloween piena di colpi di scena.

2- The Midnight Club | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Tra i titoli horror suggeriti per la notte di Halloween più paurosa della storia, è d’obbligo menzionare The Midnight Club. Realizzata da Mike Flanagan per Netflix; trae ispirazione sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, muovendo le fila della serie, su un gruppo di ragazzi malati terminali che ogni sera a mezzanotte si incontra nella biblioteca della struttura ospedaliera in cui sono ricoverati.

Cercando segni provenienti dall’aldilà, tra i giovani vige una sola ed unica regola: il primo del gruppo che muore deve trovare il modo per comunicare con gli amici rimasti in vita.

Una storia capace di affrontare il delicato tema della malattia terminale e la sua sofferenza, in modo ironico, innovativo e intelligente, mischiando toni drammatici e scene cariche di tensione.

1- Hellbound | le migliori 10 serie horror da vedere su Netflix

Ultimo ma non per importanza, la serie Hellbound è pronta a tenervi incollati sullo schermo. Sempre disponibile nel vasto catalogo Netlflix; direttamente da Seul la storia infernale che tramuta il mondo in inferno. Nella tranquilla cittadina sudcoreana si assiste ad alcune fenomeni misteriosi e surreali, lasciando di stucco l’intera popolazione.

Una figura spettrale si presenza dinanzi ad alcuni cittadini, annuncia il giorno e l’ora esatta della loro morte, comunicandogli il triste destino che gli spetta tra le fiamme dell’inferno. Al giorno esatto si presentano puntualmente tre figure spettrali e terrificanti che uccidono brutalmente e bruciano il malcapitato. Tra la popolazione terrorizzata inizia a dilagare un fervore religioso spinto dalla convinzione che questi siano Angeli venuti a punire i peccatori.

Tutto sembra cambiare quando l’annuncio della morte viene fatto ad un bambino nato appena 24 ore prima.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, la serie è composta da sei episodi e vede la regia di Yeon Sang-ho.

Conclusioni

Come ben evidenziato in questa lunga lista tra le migliori serie horror per un Halloween all’insegna della paura; Netflix offre una vasta varietà di titoli horror da gustare comodamente da soli o in compagnia.

