La guida alle novità Disney+ di Luglio vede l’offerta audiovisiva di Disney+ meno ricca del solito ma con diversi prodotti interessanti

L’estate è un periodo di pausa per l’industria cine – televisiva e difatti le uscite nelle varie piattaforme, tra cui Disney+, non sono tantissime. Eppure gli strascichi della pandemia hanno influenzato anche le release di vari blockbuster come Black Widow o Jungle Cruise. Questi ultimi usciranno proprio questo mese sia al cinema, sia sulla piattaforma tramite accesso Vip con sovrapprezzo per poi diventare prodotti audiovisivi disponibili per qualunque abbonato. L’offerta audiovisiva però non si limita all’uscita di questi due blockbuster ma coinvolge anche moltissimo altro.

A proposito, qui il link ufficiale per abbonarsi alla piattaforma a soli 8,99 euro al mese.

I nuovi film disponibili – Guida alle novità Disney+ di Luglio 2021

Il due luglio è rilasciato Chronicle di Josh Trank e scritto da Max Landis, figlio del celebre regista di Una Poltrona Per Due. È sicuramente una delle novità audiovisive più interessanti di luglio, poiché Chronicle cerca attraverso due fattori abusati un racconto d’importante scrittura. Questi due elementi sono rispettivamente: lo stile found footage e la tematica della responsabilità di poteri sovrannaturali. Il primo fattore, legato alle componenti quali montaggio, regia e fotografia, ha da tempo forse sviscerato tutte le soluzioni che poteva ottenere.

Da Blair Witch Project (1999) fino a The Visit (2015) di Shyamalan questa tecnica molto peculiare è spesso stata travisata poiché richiede un preciso motivo narrativo: la videocamera amatoriale deve essere accesa in modo coerente con la narrazione. L’altro elemento predominante del film scritto da Max Landis, la responsabilità del potere, è stato ovviamente un ricorrente aspetto del cinema supereroistico. Come sappiamo quest’ultimo filone era ritornato di moda grazie al progetto dell’MCU che nel 2012, quando è uscito Chronicle, era avviatissimo. Eppure il prodotto audiovisivo merita assolutamente una visione, poiché nell’essere derivativo ha ugualmente una commistione di generi diversi che comunicano benissimo.

I blockbuster imperdibili – Guida alle novità Disney+ di Luglio 2021

Oltre a Chronicle escono altri tre importanti lungometraggi su Disney+ a Luglio. Essi sono Black Widow e Alita, entrambi il 9 luglio e Jungle Cruise il 30 luglio. Per i fan dell’MCU Black Widow rappresenta un film atteso, pur raccontando un personaggio ormai spentosi in Avengers Endgame. Nonostante questo importante dettaglio, Black Widow è comunque un prodotto audiovisivo della fase 4. Come sappiamo anche in film stand alone, la Marvel ha sempre in considerazione la trama orizzontale del progetto, perciò possiamo aspettarci da questo film delle anticipazioni sui prossimi capitoli dell’MCU. Ricordiamo che su Disney+ sarà disponibile con un sovrapprezzo per tutti gli abbonati. Successivamente anche il lungometraggio su Black Widow diventerà disponibile per tutti gli abbonati.

Alita invece è un occasione per rivedersi un film quasi dimenticato, nonostante sia di soli due anni fa e abbia James Cameron in scrittura e produzione. Eppure dopo un’accoglienza molto fredda e un incasso non all’altezza delle aspettative, Alita ha smesso di essere importante nel dibattito critico. Noi vi consigliamo di recuperarlo. Il terzo blockbuster è Jungle Cruise, anch’esso come Black Widow disponibile solo con il sovrapprezzo in aggiunta al classico abbonamento. Questi film ovviamente in seguito diventeranno fruibili sulla piattaforma per chiunque, ma dovremmo aspettare un certo lasso di tempo.

Gli show televisivi – Guida alle novità Disney+ di Luglio 2021

Di prodotti originali non è molto ricca l’offerta di luglio, mentre invece saranno disponibili alcuni show importanti che potreste recuperare. Il 2 luglio esce The Walking Dead con le sue dieci stagioni complete che vi faranno tornare nel mondo post apocalittico di cui tantissimo pubblico si è innamorato. Come sappiamo il destino di questo show è stato investito di un lento declino per cui solo una certa nicchia ha continuato a seguire assiduamente la serie televisiva. Dopodiché The Walking Dead ha sicuramente tantissimi meriti grazie ai quali la ricorderemo come uno dei progetti televisivi della golden age televisiva.

Ideata da Noah Hawley, Legion è un prodotto Marvel distaccato dall’MCU e specialmente dall’universo degli X Men dal quale attinge il soggetto e vari personaggi. Si compone di tre stagione ed è ufficialmente conclusa. Se siete interessati al genere supereroistico coadiuvato da un approccio più spiccatamente adulto, la serie potrebbe rivelarsi molto interessante poiché per moltissimi critici come Alan Sepinwall di Rolling Stone o Tim Goodman dell’Hollywood Reporter si tratta un prodotto davvero notevole. Vi segnaliamo inoltre anche l’uscita della 17esima stagione di Grey’s Anatomy e la serie di Monsters & Co. in uscita il 7 luglio.

Conclusioni

Come dicevamo nel primo paragrafo l’estate è un periodo in cui le release filmiche e televisive non hanno grandissimo spazio. Difatti l’offerta audiovisiva per quanto proponga diversi prodotti interessanti è chiaro che voglia seguire la prassi distributiva. Detto ciò Disney+ continua con la sua politica di rilascio filmico sia in sala sia sulla piattaforma, diversificandosi molta dalla sua competitor Netflix. Questa strategia per quanto criticata all’inizio, a causa del sovrapprezzo, è decisamente un compromesso vincente per chi non sceglie la sala e preferisce vederselo comodamente a casa propria. Di seguito trovate l’elenco delle uscite.

A LUGLIO 2021 SU DISNEY+

2 luglio

The Walking Dead (serie tv)

Chronicle (film – Star)

7 luglio

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! (serie tv – Disney+)

Marvel Studios Legends: Black Widow (speciale – Disney+)

9 luglio

Black Widow (film – Disney+ con accesso VIP)

Grey’s Anatomy – stagione 17 (serie tv – Star)

9-1-1 – stagioni 3 e 4 (serie tv – Star)

Alita: Angelo della battaglia (film – Star)

14 luglio

Race to the center of the earth (reality show – Disney+)

16 luglio

Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte di Loki (speciale – Disney+)

I love shopping (film – Star)

21 luglio

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – i corti (serie – Disney+)

Turner e il casinaro (serie – Disney+)

I segreti delle attrazioni Disney (serie – Disney+)

Station 19 – stagione 3 e 4 (serie – Star)

War of the Worlds – stagione 1 (serie – Star)

23 luglio

L’amica degli squali (film – Disney+)

Atto di fede (film – Star)

Allarme rosso (film – Star)

28 luglio

Cip e Ciop al parco (serie – Disney+)

Punti di svolta con Robin Roberts (programma – Disney+)

Legion – serie completa (serie – Star)

30 luglio

Jungle Cruise (film – Disney+ con accesso VIP)

A Teacher: una storia sbagliata (serie – Star – tutti gli episodi)

Altre serie in arrivo:

Breeders – genitori al limite

Hip Hop Uncovered

Son of Zorn

The Chi stagioni 1-2-3

Amphibia 2

Bia 2

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.