I film e le serie tv da vedere su Netflix per San Valentino 2024

Per San Valentino 2024, ecco gli show che raccontano l’amore in tutte le sue forme su Netflix: da quello romantico all’amicizia, dall’affetto per il proprio pet a quello per i familiari

Dall’amore romantico a quello filiale, dall’amore fraterno all’amicizia, passando per l’affetto per il proprio animale domestico e il dating virtuale. Se il 14 febbraio è la festa degli innamorati, ogni sfaccettatura del più universale dei sentimenti merita di essere raccontata e su Netflix c’è una vasta scelta a seconda di quali siano i vostri sentimenti per la giornata.

Amore romantico | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

One Day – serie già disponibile

One Day narra la storia di Emma Morley e Dexter Mayhew, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno in questo giorno ordinario il prossimo anno, l’anno dopo e ogni anno successivo? In ogni episodio ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusioni. One Day è una storia d’amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.

Virgin River – serie già disponibile

La prima parte della quinta stagione di Virgin River include nuove sorprendenti relazioni, una scioccante separazione, un processo difficile, uno straziante addio e un incendio che minaccia la città, facendo avvicinare alcuni abitanti di Virgin River e allontanandone altri. I problemi della maternità spingono Mel a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza fa riemergere inaspettatamente un legame del passato. Per dimostrare ulteriormente il suo valore a Mel, Jack affronta finalmente i propri demoni e, naturalmente, Charmaine. Mentre i rispettivi problemi di Doc e Hope mettono in dubbio le loro identità, il medico e la sindaca devono trovare conforto nella comunità, nella loro nuova famiglia e l’uno nell’altra.

Nuovo Olimpo – film già disponibile

Fine anni ’70. L’aspirante regista Enea e l’introverso Pietro sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora nonostante tutto il tempo trascorso. Diretto da Ferzan Özpetek, questa pellicola italiana è già disponibile nel catalogo Netflix.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista – film già disponibile

Hadley e Oliver cominciano a innamorarsi su un volo da New York a Londra, ma sono costretti a separarsi alla dogana. La prospettiva che si ritrovino è remota, ma il destino potrebbe riuscire a superare le probabilità avverse e a farli rincontrare un’altra volta per caso.

Amore tra genitori e figli | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

Tutta la luce che non vediamo – serie già disponibile

Incrociando abilmente le vite di Marie-Laure e Werner nel corso di un decennio, Tutta la luce che non vediamo racconta la storia dell’incredibile potere dei legami umani, un faro di luce che può guidarci attraverso i periodi più cupi. Questa miniserie in quattro parti diretta da Shawn Levy e sceneggiata da Steven Knight presenta le esordienti Aria Mia Loberti e Nell Sutton nel ruolo di Marie-Laure da giovane e più in avanti negli anni, oltre a Mark Ruffalo (Daniel LeBlanc), Hugh Laurie (zio Etienne), Louis Hofmann (Werner), Lars Eidinger (Von Rumpel) e Marion Bailey (Madame Manec).

Family Switch – film già disponibile

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un’astrologa però, l’intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.

Ginny & Georgia – serie già disponibile

Come convivi con la consapevolezza che tua madre è un’assassina? Spetterà a Ginny capirlo. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali, ora la ragazza deve fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l’ha fatto per proteggerla. Georgia invece preferirebbe di gran lunga lasciarsi il passato alle spalle, ma un aspetto curioso del passato della donna è che tende a riemergere.

Amore fraterno | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

Uno splendido errore – serie già disponibile

Dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, la quindicenne di Manhattan Jackie Howard deve imparare ad adattarsi a una nuova vita nella campagna del Colorado con una tutrice… e otto ragazzi molto esuberanti.

The Kissing Booth 3 – film già disponibile

È l’estate che precede l’inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l’eterna promessa di andare all’università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?

Amore per il proprio animale domestico | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

Leo – film già disponibile

Con il suo inconfondibile stile, l’attore e comico Adam Sandler assicura grandi risate in questa commedia animata di formazione sull’ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animale domestico. Ormai da decenni l’esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante…

Amore amicale | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

L’estate in cui imparammo a volare – serie già disponibile

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane.

Di4ri – serie già disponibile

Che cosa è successo ai ragazzi della 2°D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di DI4RI riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacità di capire gli altri. In questa seconda stagione i nostri protagonisti affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione?

Heartstopper – serie già disponibile

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Dating virtuale | I film e le serie tv su Netflix per San Valentino 2024

Sierra Burgess è una sfigata – film già disponibile

Si tratta di una commedia romantica, una versione moderna delle vicende di Cyrano de Bergerac ambientata alle scuole superiori. La protagonista è Sierra (Shannon Purser), adolescente intelligente che non rientra nella categoria superficiale di bellezza da liceo. Uno scambio di identità, e l’inaspettata storia d’amore che ne consegue, la obbliga a collaborare con una compagna più popolare (Kristine Froseth) per conquistare il ragazzo di cui si è infatuata (Noah Centineo).

Love Hard – film già disponibile

Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore.

Tutto è pronto per il 14 febbraio: e voi cosa vedrete a San Valentino su Netflix?

