Eternals: un possibile mediatore con l’universo DC?

Eternals è disponibile sulla piattaforma Disney +, che aggiunge un nuovo tassello al Marvel Cinematic Universe: quanto può essere accostato all’universo DC?

Una delle più recenti pellicole targate Marvel Studios, disponibile su Disney + diretta dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao, è stata accostata in più occasioni al DC Universe. I suoi protagonisti, infatti, hanno caratteristiche assai simili a quelle di Superman (esplicitamente menzionato in Eternas) e soci. Questo è balzato all’occhio sin dalla prima uscita del film, nelle sale italiane dal 3 novembre ed ha originato molte discussioni tra gli appassionati di cinecomics. Il progetto in sé è stato a volte bistrattato e visto, da una fetta di pubblico, come un film Marvel debole e non efficace, altri invece hanno apprezzato la svolta “matura” presa dal MCU. Ma di questo via abbiamo parlato nella nostra recensione. Ciò su cui vorremmo riflettere oggi è invece il tema degli accostamenti tra Eternals e il DC Universe.

Sin dal primo momento, infatti, Eternals è stato descritto come un prodotto fortemente vicino alla poetica DC, in particolar modo dello stile serioso e pomposo di Zack Snyder, quello di Justice League per intenderci. Certo, il paragone è azzardato, ma possiamo sin da subito affermare, senza timore di essere smentiti, i toni di Eternals sono molto diversi da quelli che generalmente caratterizzano il MCU. Si tratta di un film dai toni decisamente più seri rispetto ai vari predecessori, ed è proprio questo elemento che ha dato il la alla discussione. Soprattutto i personaggi sembrano quasi “cloni” dei personaggi DC. La stessa Chloé Zhao ha rivelato che l’ispirazione per Ikaris è stata il Superman di Snyder. D’altro canto tuttavia ci sono elementi tipici della Marvel e molto lontani dal DCEU, in quanto i toni non sfociano nell’immane torvietà e in fondo il lieto fine è tipico della casa Marvel.

MCU e DCEU: un collegamento tra i due mondi in Eternals?

È questa una domanda che racchiude una disamina per nulla scontata. Eternals non è DC, ma è senza ombra di dubbio un titolo Marvel atipico, vuoi perché la regista dietro la macchina da presa ha un proprio stile ben delineato, evidente in molti suoi lavori anche recenti, vuoi perché gli eroi di cui si parla, gli Eterni, necessitano di un approccio peculiare alla materia che fosse riconducibile su alcuni binari più seriosi ed epici, di matrice snyderiana. Se osserviamo in generale i toni del lungometraggio sul fronte della caratterizzazione dei personaggi, ad esempio, ci rendiamo conto che oltre ai superpoteri c’è di più. Tutti sono afflitti da una tragicità interiore che li rende personaggi in alcuni casi molto teatrali e ricchi di sfumature. Ecco che quindi un primo collegamento sembra esserci, accomunando i due universi nella lettura “umana” dei supereroi.

D’altronde in entrambi gli universi i supereroi assumono natura divina, dando spiegazioni alle religioni che esistono realmente. Gli stessi momenti di azione, con gli scontri tra eroi, assumono caratteri quasi mitologici. Questa soluzione è in linea con la visione snyderiana, dove l’elemento action degli scontri supereroistici è ultraspettacolarizzato, avvicinandosi al kolossal di altri tempi e, appunto, richiamando una dimensione epica.

Le differenze

Le similitudini tra Eternals e il mondo DC però, per quanto presenti, non intaccano altri elementi essenziali come la sceneggiatura e la trama, senz’altro assimilabili a quelle, solide e accattivanti, del mondo Marvel. Gli stessi contenuti effettivi della pellicola, per quanto intrisi di un alone epico e leggendario, vanno a ricollegarsi fortemente al passato e al futuro del Marvel Cinematic Universe, sviluppando in particolare tutto il ramo cosmico cui si era solo accennato ne I Guardiani della Galassia.

In definitiva, se possiamo dire che Eternals fa comprendere come le due company possono influenzarsi a vicenda, resta chiaro che l’universo Marvel e quello DC, almeno nelle sale cinematografiche, siano molto diversi e, per quanto si possa preferire l’uno o l’altro, difficilmente ci sarà una compenetrazione.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.