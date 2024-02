Come rendere più divertenti le serate al cinema? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato: qualche consiglio per ravvivare le vostre serate

Le serate al cinema sono divertenti, anche se possono diventare una routine. È sempre uno spasso stare con gli amici e la famiglia mentre si guardano i propri programmi e film preferiti, soprattutto quando ci si aggiorna e si fa binge-watching per ore.

Se vi piace spezzare la monotonia della routine, ecco alcuni modi per rendere le vostre serate al cinema un po’ più eccitanti.

1. Pianificate in anticipo gli spettacoli che guarderete

Sia che organizziate una festa di giorno o che vi accoccoliate di notte davanti al fuoco, niente rovina l’energia di una serata al cinema come litigare su cosa guardare.

Se si pianifica in anticipo, si saprà che tutti sono d’accordo con la scelta finale e non ci si dovrà preoccupare che qualcuno si arrabbi o si senta escluso sul momento.

Un modo per far sì che questo funzioni è quello di ottenere un servizio che vi dica quali programmi andranno in onda a che ora e su quale canale. Questo è l’ideale se si vogliono guardare film o spettacoli che hanno orari prestabiliti.

Una delle migliori risorse di guida TV che può aiutarvi è Guida.TV. Questo servizio è un modo semplice e veloce per scoprire cosa c’è sui vostri canali preferiti attraverso una varietà di reti, e vi aiuterà a rendere le vostre serate al cinema senza problemi

2. Procuratevi i popcorn del cinema

Questo funziona solo se avete un cinema vicino a voi, ma se riuscite a procurarvi dei veri popcorn da cinema, con vero burro e quelle fantastiche guarnizioni, le vostre serate al cinema saranno deliziose e sorprendenti. I popcorn del cinema sono di solito più buoni di quelli che si possono fare a casa e, anche se l’odore dei popcorn che permea l’intero cinema gioca un ruolo importante, sono comunque altrettanto buoni quando si torna a casa.

A seconda del luogo in cui vivete, potreste avere un cinema nelle vicinanze che vi offrirà un’offerta 2 per 2 sui popcorn più grandi da portare via se non vi fermate a guardare un film. Alcuni cinema lo fanno per i clienti che non hanno intenzione di fermarsi per fare rifornimento.

Tra i condimenti in polvere più comuni che si possono trovare al cinema per i popcorn ci sono la panna acida e la cipolla, il formaggio cheddar, il ranch, la pancetta, il mais al caramello, il peperoncino al lime e di solito c’è anche qualcosa di piccante, come il jalapeño o lo Sriracha. In alternativa, potete anche acquistare i vostri condimenti da mettere sui popcorn a casa. Si attaccano meglio quando il popcorn è ancora caldo.

3. Prendete delle coperte più comode

Le serate al cinema sono più belle con coperte grandi, morbide e calde, quindi assicuratevi di averne abbastanza per tutti i presenti. È possibile acquistare piccole coperte nei grandi magazzini, ma tendono a essere un po’ sottili. Tuttavia, alcune persone potrebbero preferire una coperta più sottile, quindi è comunque utile averne qualcuna.

Le coperte migliori da prendere se fa un po’ di freddo sono quelle oversize e le coperte giganti, realizzate in pile o foderate in sherpa. Le coperte grandi sono ottime per essere condivise con persone e animali domestici

4. Sedie a sacco

Non tutti vogliono sedersi sul divano o su una poltrona reclinabile, soprattutto se i vostri mobili non sono molto comodi. Con alcune poltrone a sacco, le persone possono scegliere dove sedersi. I bambini amano le poltrone a sacco, ma anche gli adulti, quindi assicuratevi di prenderne alcune grandi che possano ospitare persone di qualsiasi taglia

5. Creare un tema

In base al film scelto, decorate la stanza con uno stile che si adatti al tema. Questo è particolarmente divertente se avete dei bambini. Tuttavia, è anche un’ottima idea per una serata al cinema con il vostro partner.

Ad esempio, se avete intenzione di guardare un film Disney, utilizzate decorazioni a tema Disney e chiedete ai vostri figli se vogliono travestirsi per divertirsi ancora di più. È solo per una sera, ma si divertiranno un mondo e avranno dei ricordi fantastici.

6. Usare il suono surround

Uno dei modi più semplici per migliorare le serate al cinema è quello di dotarsi di diffusori surround. In questo modo si crea un’esperienza coinvolgente che fa sentire al centro dell’azione e simula l’esperienza del cinema. Non importa quanto sia bello il vostro televisore, un sistema audio surround porterà la vostra esperienza cinematografica a un livello superiore.

Godetevi la vostra prossima serata al cinema

Che si tratti di una serie, di un nuovo film o di un vecchio classico, questi consigli vi aiuteranno a creare serate al cinema divertenti e memorabili.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.