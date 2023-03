Cate Blanchett non trionfa agli Oscar 2023 con il premio Miglior attrice protagonista, ma rimane una straordinaria attrice: scopriamo insieme i cinque migliori film che ha interpretato

Cate Blanchett si sta rivelando in questi ultimi anni per l’attrice straordinaria che è sempre stata e questa ultima candidatura agli Oscar per Miglior attrice protagonista lo dimostra. Non è riuscita a vincere il premio, che è invece stato assegnato a Michelle Yeoh per il film Every Everything Everywhere All at Once. Sono tante le sue interpretazioni, nel cinema, i film di animazione, il teatro, il mondo dell’arte, perchè è un’attrice eclettica che non si tira indietro di fronte ai progetti interessanti.

Cate Blanchett: i cinque migliori film

Ma quali sono i cinque migliori film in cui ha recitato? Abbiamo stilato una lista di quelle che sono secondo noi le sue cinque migliori interpretazioni. Si tratta di una lista che segue un ordine cronologico e non di qualità di interpretazione e che ovviamente è stata molto difficile da stilare, perchè sono tanti i titoli in cui Cate Blanchett ha brillato.

Elizabeth: The Golden Age | Cate Blanchett: i cinque migliori film

Elizabeth: The Golden Age è un flm storico-biografico sulla Regina Elisabetta dell’Inghilterra del cinquecento, gli anni della cosiddetta Golden Age del Regno britannico, di Shakespeare, delle trame di potere e delle grandi conquiste. Sequel del film Elizabeth, che vede sempre Cate Blanchett come protagoinsta, un film che entra dentro un personaggio, nei suoi aspetti più profondi, caratteriali ed emotivi. Cate Blanchett interpreta una Regina che per scelta è stata rigida e algida rappresentando tutte le fatiche e le difficoltà della sua posizione. Un flm che consigliamo, non solo per la sua interpretazione, ma proprio per come ha ripreso un ruolo storico importante e sebbene con le dovute licenze poetiche, sia riuscito a rendere giustizia ad un’intera epoca.

Elizabeth: The Golden Age è disponibile su Prime Video per gli abbonati o acquistabile su Chili.

The Aviator | Cate Blanchett: i cinque migliori film

The Aviator è un colossale film diretto da Martin Scorzese con protagonista Leonardo Di Caprio in quasi 3 ore di pellicola. Questo film è valso il primo premio Oscar a Cate Blanchett come miglior attrice non protagonista, per la sua interpretazione di Katherine Hepburn e la sua breve relazione e amicizia con Howard Hughes, imprenditore, regista, aviatore e produttore cinematografico. Un premio Oscar giustissimo, per un ruolo che è stato solo in una parte di film, ma che ha saputo rendere giustizia a Katherin Hepburn, rappresentandola con grande delicatezza, eleganza e mettendo anche in mostra il suo lato più privato.

The Aviator è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati e consigliamo assolutamente di recuperarlo.

Blue Jasmine | Cate Blanchett: i cinque migliori film

Blue Jasmine è un film di Woody Allen che sceglie Cate Blanchett come protagonista assoluta e torna dopo tanti anni a mettere al centro delle sue storie una donna come succedeva con Diane Keaton nei suoi primi film. E questa scelta è risultata impeccabile, perchè propone un film nel suo perfetto stile, con una Cate Blanchett che vince il premio come Miglior attrice protgonista. Jasmine è un personaggio nevrotico, con instabilità psicologiche e desiderio costante di avere una vita agiata. Una commedia amara, ispirata al dramma teatrale Un tram che si chiama desiderio, in perfetto stile Woody Allen: una giostra di emozioni positive e negative, che mescola risate e momenti drammatici. Qui, una Cate Blanchett istrionica molto diversa dalle interpretazioni precedenti e in grado di dare tutte le giuste e diverse sfacceccature del suo personaggio.

Blue Jasmine è disponibile per l’acquisto o noleggio su Prime Video e Apple TV.

Carol | Cate Blanchett: i cinque migliori film

Due anni dopo questo Oscar, Cate Blanchett è la protagonista di Carol, film diretto da Todd Haynes che sebbene le diverse nomination agli Oscar sia per le interpretazioni sia come miglior film non ne ha vinto purtroppo nessuno. Un film che omaggia nel modo giusto la comunità LGBT con una storia d’amore piena e delicata e soprattutto prima di finale drammatico. Cate Blanchett è Carol, uno dei ruoli che forse più di tutti le è rimasto addosso: una donna algida ed elegante dell’America anni cinquanta che si innamora di Therese, una giovane fotografa che incontra per caso nel periodo di Natale.

Il film è splendido, delicato e Cate Blanchett dimostra tutto il suo talento, non solo nell’interpretare un personaggio complesso ma anche nella chimica che ha creato con Rooney Mara, interprete di Therese. La loro storia d’amore si è sentita in modo forte, con tutte le difficoltà e le sofferenze che ha comportato per entrambi i personaggi.

Carol è disponibile per l’acquisto o il noleggio su Prime Video e Apple TV.

Tàr | Cate Blanchett: i cinque migliori film

Non poteva mancare in questo elenco il suo ultimo film, Tàr diretto da Todd Field a cui il regista ha lavorato per tanti anni e dove Cate Blanchett è la protagonista assoluta. Un film drammatico, con i suoi difetti, se non fosse per una gigante Cate Blanchett: il suo è un assolo, in cui regge benissimo le quasi tre ore di film tra dramma e angoscia di un personaggio controverso, diviso tra un enorme talento musicale e una morale discutibile.

La bravura di Cate Blanchett è tale da farci quasi entrare in empatia con Tàr, sebbene non sia un’eroina, anzi è ben lontana da esserlo: ma i suoi fantasmi e i suoi drammi la consumano al punto che diventa anche lei un essere umano.

Tàr è un film difficile, per il tema trattato, per la sua atmosfera rarefatta, per il suo stile che viaggia da dramma a thriller psicologico e proprio per questo non brilla per perfezione. Cate Blanchett però si dimostra qui nuovamente un’attrice eccezionale, in grado di interpretare qualsiasi personaggio ed entrare nelle vite di tutti.

E voi siete d’accordo con questi film che abbiamo scelto? Fateci sapere cosa ne pensate e continuate a seguire tuttotek.it per aggiornamenti su film e serie TV.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.