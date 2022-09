Boris (2007): la prima stagione della “fuoriserie italiana” in pillole

In attesa dell’uscita della quarta stagione su Disney+, ripercorriamo i primi passi della “fuoriserie italiana” Boris, una delle più originali serie tv nel panorama televisivo tricolore

Dopo voci e smentite andate avanti per alcuni mesi, si è saputo che la serie tv Boris avrà una quarta stagione, che si potrà vedere dal 26 ottobre su Disney+, all’interno del catalogo “Star”. La nuova stagione arriverà a più di dieci anni dall’uscita del film, che arrivò dopo che le tre stagioni, composte in tutto da 42 episodi, erano uscite tra il 2007 e il 2010. Insomma, ne è passato di tempo, eppure per molti Boris resta una serie fondamentale e amatissima, probabilmente quella più “di culto” uscita in Italia negli ultimi vent’anni, ancora celebrata e spesso citata da più parti. Perché evidentemente aveva qualcosa di diverso dalle altre, e perché arrivò nel momento e nel modo giusto.

La trama di Boris

In episodi di circa mezz’ora l’uno, la serie racconta il dietro le quinte di una finta fiction italiana strappalacrime intitolata Gli occhi del cuore, girata con pochissima attenzione alla qualità da un cast e una produzione non esattamente di serie A. Affrontando quotidiani intoppi e ostacoli di ogni tipo, il regista Renè Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino ha sempre una soluzione a tutto davanti agli occhi dello stagista sottopagato che rappresenta il narratore.

Ci sarebbe da parlare a lungo della genialità e l’ironia di questa serie tv che solo negli ultimi anni, è diventato un vero e proprio cult italiano. Le irriverenti avventure di René Ferretti e della sua troupe alle prese con la classica fiction all’italiana sono in realtà una satira della televisione italiana di quegli anni. Ogni episodio mette in mostra, ovviamente in maniera ironica e un po’ sopra le righe, tutto quello che succede realmente su un set di una serie tv, le insicurezze, gli sfruttamenti dei così detti “schiavi”, i compromessi e le grandi rivalità degli attori.

Il perché di un successo annunciato

Gli episodi riescono a divertire anche grazie ad un cast italiano di tutto rispetto, dalla grande coralità, a partire da Pannofino, assoluto mattatore. Ogni personaggio è caratteristico e non viene difficile immedesimarsi in uno di loro, questo anche grazie alla forte ma semplice scrittura della serie che è di sicuro uno dei punti di forza della serie. Boris è la televisione che prende in giro la televisione, dove tutti sono importanti ma nessuno conta niente, è un parallelo surreale della società del nostro paese.

Come succede per le commedie di maggiori successo, poi, Boris è stata la fonte di una serie di parole, battute, tormentoni e riferimenti condivisi. Tra i tanti personaggi della serie, ce ne sono molti che hanno i loro tormentoni: il regista René Ferretti, per esempio, dice sempre “dai, dai, dai”, insiste affinché certe cose siano fatte “a cazzo di cane” e si riferisce a un’attrice totalmente priva di talento chiamandola “cagna maledetta”. L’attore Stanis La Rochelle si atteggia invece da esterofilo e sostiene che tante cose (anche William Shakespeare) siano “troppo italiane”.

Fatto sta che la serie Gli occhi del cuore, al contrario, è tutt’altro che florida e si decide la sua cancellazione. Per risparmiare sulla produzione, si decide di girare l’ultima puntata in due soli giorni, lavorando in maniera ancora più approssimativa del solito. Durante le riprese dell’ultima scena, però, si viene a sapere che la nuova serie de Gli occhi del cuore ha ottenuto risultati Auditel miracolosi (11 milioni di spettatori), e Lopez, tra l’entusiasmo generale, annuncia la revoca della sospensione della fiction. Una nuova stagione attende dunque Renè Ferretti e il cast.

