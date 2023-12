Benvenuti nella prima puntata di Aperit-Hero! Oggi analizzeremo un personaggio che, nei suoi alti e bassi, ha conquistato il cuore di molti appassionati del mondo Marvel, il protagonista di questa prima puntata speciale di Aperit-Hero Savior è Thor, quello che consideriamo essere non solo l’Avenger più forte, ma il personaggio più forte dell’intero universo Marvel

Questo primo episodio di Aperit-Hero è molto particolare, infatti si inizia proprio con la sottorubrica Savior (qui troverete l’introduzione della nuova rubrica dove spieghiamo tutto), in cui parleremo del personaggio interpretato da Chris Hemsworth. Il protagonista di questo Aperit-Hero Savior è Thor, l’Avenger più forte. Prima che iniziate a dire la vostra, andiamo ad analizzare il perché Thor sia il personaggio più forte della Marvel (Spoiler: non parliamo di forza fisica o di potere).

Do not be sorry, be better | Aperit-Hero Savior: Thor, l’Avenger più forte

Partiamo dall’inizio: Thor sta per essere incoronato dal Padre di Tutti Odino come nuovo re di Asgard. L’eroe è giovane, inesperto e molto arrogante, inconsapevole delle responsabilità di cui sta per incaricarsi come nuovo re a capo dei Nove Regni. Per fortuna (o per sfortuna), i Giganti di Ghiaccio interrompono l’incoronazione. Thor, infuriato, scatena il caos a Jotunheim, mettendo in pericolo non solo i suoi amici, ma anche suo fratello Loki, il quale ha cercato di consigliargli di non fare cose di cui avrebbe potuto pentirsi. Odino, profondamente deluso dal comportamento arrogante e sconsiderato di suo figlio, bandisce Thor a Midgard (in linguaggio umano, la Terra). Qui il Dio del Tuono inizia a cambiare grazie a un personaggio che sarà fondamentale per il suo cambiamento: Jane Foster.

L’esilio da Asgard inizia a cambiare progressivamente la mentalità di Thor, non solo perché pentito delle sue azioni, ma anche grazie all’amore che sboccia tra lui e la dottoressa Jane. Vivendo una vita da umano, da comune mortale, privo di poteri e della ricchezza della sua famiglia, Thor inizia ad apprezzare le piccole cose, come stare in compagnia dei suoi nuovi amici, di indossare abiti civili o anche semplicemente bere una tazza di caffè. Il tutto ovviamente con delle gag comiche molto divertenti (ma in linea col personaggio, vero, Taika Waititi?). Le cose cambiano quando Lady Sif e i Tre Guerrieri vanno a Midgard e trovano Thor per avvertirlo di Loki che sta continuando la strage di Giganti di Ghiaccio che Thor aveva iniziato. Appreso l’umiltà e il cosa è giusto fare, Odino restituisce i poteri a suo figlio, rendendolo di nuovo degno dei poteri del Dio del Tuono. Questo è il punto cruciale: in cui Thor capisce i suoi errori, rimedia e ferma Loki, il quale stava per commettere lo stesso errore del fratellastro, se non peggio. Dopo la lotta contro il Dio dell’Inganno, Thor è cambiato.

What more could I lose? | Aperit-Hero Savior: Thor, l’Avenger più forte

Facciamo un salto nel tempo e arriviamo ad Avengers Infinity War. Durante il suo percorso non c’è molto da dire, Thor continua a lottare al fianco degli Avengers, diventa un eroe conosciuto dai Nove Regni e comprende chi è davvero. C’è un grosso ma, grande quanto il primo gigante Ymir: Thor ha perso tutto. Non è un’iperbole, non è un’esagerazione, Thor ha letteralmente perso tutti coloro che amava. Una scena in Infinity War, precisamente quando Thor si ritrova a parlare con Rocket Raccoon, fa un resoconto di tutto ciò che ha passato dall’esilio su Midgard fino all’arrivo di Thanos. Il Dio del Tuono fa letteralmente una lista: ha perso sua madre Frigga, uccisa dal re degli elfi oscuri Malekith, suo padre Odino, morto di vecchiaia, i Tre Guerrieri Fandral, Hogun e Volstagg, uccisi da sua sorella Hela, morta a sua volta, il suo migliore amico Heimdall, pugnalato al cuore da Thanos, il suo martello Mjolnir, distrutto dalla Dea della Morte Hela, la sua casa, distrutta da Surtur nell’avvento del Ragnarok. Ma cosa più importante, Thor ha perso suo fratello Loki.

Nonostante le tante battaglie, i tanti litigi, il caos che si era scatenato, Thor amava suo fratello Loki più di ogni altra cosa. Loki era la persona più importante nella vita del Tonante, erano cresciuti insieme, combattuto insieme e si erano aiutati a vicenda ogni volta qualcuno di loro finisse nei guai, ridendo, scherzando e prendendosi a sberle per i tanti scherzi, sia da parte di Loki che di Thor. Seppur avessero sangue diverso, seppur Thor fosse un Asgardiano e Loki uno Jotnar, i due erano fratelli. Quando Thanos uccise anche suo fratello rompendogli il collo, l’animo di Thor fu spezzato. Aveva giurato che avrebbe vendicato la morte di Loki uccidendo Thanos, cosa che in effetti fece, ma dopo che Thanos aveva spazzato via metà dell’universo. Aveva vendicato suo fratello uccidendo Thanos all’inizio di Endgame, ma aveva perso. Thor, colui che sembrava imbattibile, invulnerabile e invincibile, cadde nella profonda depressione.

I’m still worthy | Aperit-Hero Savior: Thor, l’Avenger più forte

Arriviamo al punto della questione: Thor è l’Avenger più forte, ma anche il personaggio Marvel più forte. Non si tratta di muscoli, non si tratta di forza fisica, tantomeno di potere. Thor è l’Avenger più forte perché ha continuato a lottare. Nonostante sia caduto in depressione e sia rimasto fermo per 5 anni, Thor non ha mai smesso di lottare, anche dopo tutto ciò che ha passato. Un messaggio molto importante che ci hanno dato in Avengers Endgame è che non ha importanza quante volte cadi, l’importante è rialzarti e tornare più forte di prima. Thor è un personaggio molto complesso e sicuramente è l’eroe che ha sofferto più di tutti. Certo, il mondo Marvel è pieno di tragedie, molti hanno un passato doloroso alle proprie spalle, ma Thor è rimasto senza nulla. Nell’ultimo film, Thor Love and Thunder, perde anche Jane Foster, la donna che amava e che aveva rincontrato dopo anni dalla separazione della coppia, a causa del cancro.

Seppur Waititi abbia sdrammatizzato (anche troppo) la tragedia della vita di Thor, questo personaggio ha una delle storie più belle mai viste nell’MCU. Il fatto che la sua storia non sia ancora finita fa sperare che il suo futuro sarà più radioso. C’è ancora una speranza, due in realtà, una per noi e una per il personaggio. Thor tornerà ad essere un personaggio serio, trattato col dovuto rispetto, si vocifera che il prossimo regista sarà Gareth Edwards, che ha diretto Godzilla del 2014 e Rogue One. Inoltre, c’è una persona importante nella vita di Thor che è rimasta in vita: Lady Sif. Questo personaggio ha raccontato poco, ma con i loro trascorsi, specialmente col fatto che Sif è da sempre innamorata di Thor, lei rappresenta una speranza per un futuro felice per il Dio del Tuono. Oltre, ovviamente, alla riunione tra Thor e Loki, che avverrà di sicuro nei prossimi film. Una cosa è certa: il sole brillerà nuovamente su di lui.

La prima puntata di Aperit-Hero è giunta alla fine. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le prossime puntate e tutte le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

